~2/24から2日間・Art Technologiesと合同個展を開催を~



株式会社SRACreative(本社:東京都渋谷区・代表取締役社長:福島大生)は、白スニーカーを展開するD2Cブランド「GO WITH WHITE」から花や植物を抽象表現した作品を制作するアーティストの「木下友梨香」とのコラボレーションスニーカを2月22日(水)から数量限定受注販売を開始します。



















【商品名】 POLAR by.yurika kinoshita

【価格】 ¥88,000(税込)

【サイズ展開】23cm / 24cm / 25cm / 26cm / 27cm / 28cm / 29cm

【展開店舗】GO WITH WHITE公式オンラインストア

【注意点】数量限定販売のためなくなり次第終了。受注生産のためお届けまで1ヶ月ほどお届けまでにお時間をいただきます。





販売ページ:https://goww.tokyo/shop/products/GOW1AN33



■「アート」×「スニーカー」のデザインスニーカーが誕生

木下友梨香は、花や植物を抽象表現した作品を制作するアーティスト。佐賀の花農家で育ち、幼少期から常に花や植物に囲まれた環境で過ごして、花や植物をモチーフに幼い頃の記憶をスケッチするように作品を制作してきました。

今回は、GO WITH WHITEの「POLAR」に、赤いガーベラの花を描いたデザインスニーカーを制作。白い余白を残した描き方は、普段描いている絵の作風でもあり、絵がそのままスニーカーに落とし込まれているのが特徴になっています。一点一点直接スニーカーに描いている作り方となっているため同じ絵はなく、個々の違いを楽しんでいただけるアイテムです。





■2/24(Fri)~2/25(Sun)開催「SPECIAL EXHIBITION@TOKYO」について





今回のコラボレーションを記念して、Art Technologies株式会社と合同主催の展示会を開催。

販売するPOLAR by. yurika kinoshita のスニーカーや、今回のコラボのために制作された木下の新作に加え、今回スニーカーのアートワークに採用されたものと同様のシリーズ作品も同時に展示しております。活き活きとした花や植物の躍動をどうぞお楽しみください。



—

アーティスト :木下 友梨香 | YURIKA KINOSHITA

日時:2/24(金) 15:00~20:00・2/25(土) 12:00~18:00

場所:〒1500011 東京都渋谷区東3-20-4 RayQuon EBISU 2F

入場料:無料

—



■作家プロフィール

木下 友梨香 | YURIKA KINOSHITA

佐賀県出身、東京を拠点に活動する。京都造形大学を経て武蔵野美術大学を卒業。花農家で育った生い立ちを元に、花や植物を抽象表現した作品を制作している。パネルを床に置き、ペンキを使って素手で制作するスタイルで、植物の自由な動きを表現し、変形パネルや鏡など、素材や形に囚われることなく作品を制作する。 個展やグループ展、ファッションブランドとのコラボレーションなど、幅広い活動を行っている。



■GO WITH WHITEのアーティストコラボについて

メンテナンスサービスの提供で白スニーカーを長く履き続けていただくためのサブスクリプションプランを提供しているGO WITH WHITEが新たな取組として、様々な分野とのコラボレーションアイテムを展開していく取り組みが本年から本格始動しました。昨今サステナブルファッションへの関心が高まっているなか、GO WITH WHITE では、製造・破棄の環境負荷をなくすため、毎回新たな製造を行いつづけるのではなく、既存のスニーカーにデザインを付与し、新たな商品として生み出していくことで、新しいファッションの在り方を追求。今後、様々な分野のアーティスト、デザイナーズブランド、日本の伝統工芸の職人などの商品を発表予定です。



■Art Technologies株式会社について

アートテクノロジーズは、未来の経済社会において文化をより一般化させ、アートのもつ課題を解決することを目的に、オフィス・店舗等の空間価値向上を目的とした「企業向けアート販売・サブスクリプション事業」「エキシビジョン・ギャラリー運営事業」「オフィスコーディネート事業」「個人向けコンサルティング事業」を展開しています。軸となるサービス「アートプレオプション」では、本格的なアートやデザイン家具のコレクションをレンタルすることができます。

https://www.art-technologies.co.jp/



■「GO WITH WHITE」について

GO WITH WHITEは「履けば履くほど劣化が目立っていく白スニーカーならではの悩みを解消し、気兼ねなく毎日履いて欲しい」そんな想いで作られた白スニーカー専門のブランドです。これまでは、汚れやすく、汚れたら新しいものに履き替えることが当たり前となっていた白スニーカーですが、GO WITH WHITEのサブスクリプションプランはオリジナルシューケアグッズの定期お届けや、メンテナンスサービスの提供で良質な白スニーカーを長く履き続けていただくためのサブスクリプションプランを提供。ファッション×サービスをかけあわせたことで、長くきれいに履き続けたいユーザーにも応えられます。

ブランドサイト: https://goww.tokyo



■株式会社SRACreative会社概要

所在地:東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

代表者:福島大生



■本件に関するお問い合わせ先

GO WITH WHITE事務局 担当:宗田

メール:support@goww.tokyo



