~企業向け「異世界作品や悪役令嬢作品を含む原作エージェント」を本格展開!~



会員数35万人超の物語の執筆をサポートする創作プラットフォーム「Nola(※1)」を提供する株式会社indent(本社:神奈川県相模原市、代表取締役社長:釜形勇気 以下、「indent」)は、このたび、異世界フロンティア株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:堤由惟)の代表を務め、異世界ジャンルにおいて数多くのヒット作品を発掘・編集して来られた堤由惟氏が社外取締役に就任いたしましたことを、お知らせいたします。







indentは、異世界ジャンルにおける豊富な知見と経験を有する堤由惟氏をお迎えすることで、Nolaプラットフォームの総計130万以上の作品および毎月新規で作成される5万以上の原作基盤を活かし、全国の出版社や漫画アプリを運営する企業の皆さまへ向けた『異世界作品』や『悪役令嬢作品』を含む「原作エージェント事業」を本格展開いたします。



コンテンツに関する専門的な知見を有するindentの原作発掘チームが用いる独自の発掘技術を用い、未発掘の有望な原作を発掘するほか、企業の皆さまが求める作品像をNolaに無料掲載できる取組みと掛け合わせ、これまでより一歩進んだソリューションの提供を加速してまいります。プレ始動した今期、昨対比2.5倍の異世界ジャンル原作が企業の皆さまとの契約に繋がるなど、Nolaに登録いただく作家の皆さまにおいても商業出版の機会が広がっております。



なお、恋愛やファンタジー、バトル、ミステリー、歴史、SF作品を含むその他の作品ジャンルにおける原作エージェント事業についても、これまで通り幅広く取り組んでまいります。



indentは今後も、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに掲げ、作家の皆さまが市場や読者のニーズを捉えた執筆活動が行えるプラットフォームを基盤に、次世代に繋がる原作の「発掘・制作・出版」まで一気通貫した循環構造の実現を目指してまいります。



■堤由惟氏からのコメント

この度、社外取締役として就任いたしました堤です!

日本最大級の作家・原作拠点という観点で、indentおよび「Nola」に無限の可能性を感じています!

これからのサービス拡大が楽しみでなりません。

一緒に日本の原作を盛り上げていきましょう!



■堤由惟氏のプロフィール





異世界フロンティア株式会社・代表取締役。ライトノベル編集者。創業前は、株式会社 KADOKAWA にてノベル編集部の課長兼編集長。編集者として、TV アニメ化作品「無職転生」「盾の勇者の成り上がり」 など異世界転生系作品を 70 作品以上立ち上げ。21 歳で WEB サービス系ベンチャーを学生起業。同社を IT 企業に売却。その後、エンタメ業界に転身(フロンティアワークス/ア ニメイトグループ)、出版事業、アニメイトカフェ事業、海外カフェ事業などの立ち上げにコミット。indent には、2022 年から原作発掘事業のアドバイザーとして参画しており、2023 年 7 月より社外取締役として原作事業の推進に向け参画。



■堤由惟氏へのインタビュー全文は、下記URLよりご覧いただけます

● What indent? vol.3

―企業向け原作エージェント事業を通し、作家さんの商業出版の機会を広げるー

https://www.wantedly.com/companies/indent/post_articles/868306

<目次>

1. 原作者に思いを馳せる二人の出会い

2. 原作者に、より多くの収益を還元する仕組み作りを目指して

3. 法人向け「原作エージェント事業」を通し、作家や作品への投資機会を拡げる

4. 実現したい未来に向けて



※1)「Nola」とは

「Nola(ノラ)」は、indentが運営する会員数35万人を超える作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。



● NolaサービスHP:https://nola-novel.com/

● App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US



■異世界フロンティア株式会社 会社概要

会社名:異世界フロンティア株式会社

所在地:東京都千代田区外神田3丁目6番1号 第一協和ビル3階

代表取締役社長:堤 由惟

設立:2021年10月

事業内容:異世界ジャンルに特化した作品・作家エージェント事業、ノベル、コミック、ゲームの企画制作、作家育成、コミュニティ運営、YouTubeチャンネル運営、音声コンテンツを通じた原作開発、制作、展開

会社URL:https://isekai-frontier.co.jp/company/



■株式会社indent 会社概要

会社名:株式会社indent

所在地:神奈川県相模原市中央区田名1222-15

代表者:釜形 勇気

設立:2019年10月8日

事業内容:インターネットサービスの企画・開発・運営

会社URL:https://indent.co.jp/



