今年10周年を迎える、オーガニックやアーユルヴェーダをテーマにしたヨガイベント「オーガニックライフTOKYO」に、MADE BY YOKEが初登場します。







ロサンゼルスでアーユルヴェーダやヨガ、瞑想を教えていたTamara Jonesが、自身で調合したオイルを商品化したことからはじまった「MADE BY YOKE(メイドバイヨーク)」は、5,000年の歴史を持つインドの伝統的なレシピをもとに、ハーブやスパイスの恵みと植物由来のアロマを取り入れた、ハンドメイドのホリスティックビューティーブランド。





オーガニックライフTOKYOの会場では、日々の様々なシチュエーションに合わせてお使いいただける「パフュームオイル」や、ヨガやメディテーション前のマッサージや、バスオイルとしてお使いいただける「ドーシャ マルチパーパスオイル」、インドで手作業で作られた、ゴールドカラーに輝く真鍮の「キャンドル」など、フルラインナップをご覧いただけます。



◆ POP UP 概要 ◆

期間:2023年4月14日(金)~16日(日) 各日10:00~18:00(入場無料)

会場:WITH HARAJUKU(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-30)



MADE BY YOKEオフィシャルサイト:https://www.madebyyoke.jp

MADE BY YOKEオフィシャルインスタグラム:https://www.instagram.com/madebyyoke_japan/

オーガニックライフTOKYOオフィシャルサイト:https://organiclifetokyo.com



◆ オーガニックライフTOKYOとは



「オーガニックライフTOKYO」は2023年で10回目の開催となる、ヨガを愛する人たちに向けたコンテンツはもちろん、健康的なライフスタイルの提案を行う盛りだくさんのイベント。

日本を代表するヨガ講師のヨガレッスンを会場やONLINEで開催するほか、会場では一般の方もマーケットエリアをお楽しみいただけます。





この春におすすめのMADE BY YOKEのアイテムをご紹介!

◆ 春に整えたいドーシャ「KAPHA(カパ)」をケアするアイテム◆



アーユルヴェーダでは、春は「KAPHA」(水のエネルギー)が上がる季節と言われ、いつもよりも体の重さや眠気を感じたり、花粉症や自律神経の乱れなどを感じる、季節特有の悩みも多い時期。

さまざまな症状に悩まされるのも、KAPHAの仕業かもしれません!



「KAPHA」の「ドーシャ マルチパーパスオイル」や「パフュームオイル」でマッサージや気分転換をしたり、KAPHAを上げる食材とされる、チーズや牛乳などの乳製品、小麦製品をなるべく避けるなど、食生活を見直してみるのもおすすめ。



そのほか、「INTENTION」のインセンスも、「KAPHA」を整えてくれるアイテムとしておすすめです!



◆ MADE BY YOKEのドライマッサージブラシで、体を内側と外側の両方からリフレッシュ!◆



体に程よい刺激を与えて、滞った不要な水分をデトックスしてくれる、アーユルヴェーダの伝統的なドライマッサージ「ガルシャナ」もおすすめ。







ドライマッサージは、ブラシで皮膚表面に刺激を与えることで、全身の血行を良くするほか、リンパの流れを促す効果があります。乾布摩擦の起源ともされ、サッと肌を撫でて刺激を与えると、溜め込んだ気だるさがスッキリして身も心もリフレッシュ!古くから行われているシンプルな方法ですが、効果抜群のボディケアです。





加えて、肌の古くなった細胞も取り除いてくれるため、ボディオイルなどの成分が深く浸透しやすくなり、より高い効果を発揮してくれる期待も!





そのほかにも会場では、「タンクリーナー」や「アイピロー」など、ヨガやアーユルヴェーダのアイデアを取り入れた、日々の新しいルーティーンにお使いいただけるグッズをご紹介します。





MADE BY YOKEが提案するのは、健やかな明日へとつながる、日中の気分転換やバスタイム前のセルフマッサージなど、自分軸で行う1日わずか5分のセルフケアの時間。



あなたも自分と向き合うセルフケアの時間を、見つけてみませんか?



