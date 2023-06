[Dialogue for Everyone株式会社]

大手企業50代人材とのマッチング強化で熊本県人吉球磨地域の課題解決支援を推進



50代人材に特化した、キャリア自律×越境学習プログラムを提供するDialogue for Everyone株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:大桃綾子、以下「当社」)は熊本県人吉球磨地域における官民連携/住民参加型の復興・地方創生の取り組みモデルの創出を行う「ひごラボパートナーズ」(https://higolab.jp/#partner)へ参画することをお知らせします。今後も、当社は、各地域と大手企業50代人材のマッチングを強化し、地域の課題解決とミドルシニア層のセカンドキャリア構築を支援しています。









参画の背景





当社は、2020年より、主として都市部大手企業に在籍する50代社員に、キャリア講座と越境学習(地方企業でのインターンシップ)を組み合わせたセカンドキャリア支援プログラム「地方共創セカンドキャリア塾」を提供し、社外での実践機会を通した学びと行動変容を支援して参りました。

これまで熊本県人吉球磨地域においては、ひとよしくま熱中小学校とパートナーシップを組み、2023年4月には、立山商店様(https://www.tateyamasyoten.com)で初めてのインターンシップ受入がスタート、50代IT人材と、会計帳簿の電子化検討に着手しています。

今後は、ひとよしくま熱中小学校に加えて、人吉球磨エリア1市10町村で活動を展開するひごラボとの連携により、同地域にて課題を抱える企業と大手企業50代人材のマッチングを強化し、地域の課題解決支援及びミドルシニア層が生涯現役で活躍・躍動する社会の実現を推進していきます。

<提案プログラム>:https://higolab.jp/proposal/n0VSFeG5



ひごラボとは





「ひごラボ」とは、霧深い山々に囲まれた「日本で最も豊かな隠れ里」人吉球磨地域で、新しい未来を創るために共に学び、考え、行動するプロボノマッチングプロジェクトです。令和2年7月豪雨によって、人吉球磨地域は甚大な被害を受けました。しかし、今日までの2年間における地域の人々の粘り強い復興活動と、地域外のサポートにより、徐々に元の姿を取り戻しつつあります。ひごラボは、この復興の勢いを止めることなく、更に加速させるために、隠れ里から新しい地域の未来を生み出す創造的復興を目指しています。

ひごラボ公式HP:https://higolab.jp/about



セカンドキャリア支援プログラム「地方共創セカンドキャリア塾」とは





地方共創セカンドキャリア塾は、主として都市部大手企業に在籍する50代を対象とした「学び(キャリア講座)」と「実践(地方企業でのインターンシップ)」を組み合わせたセカンドキャリア支援プログラムです。これまで、インターンシップ先として全国20を超える地域の自治体や金融機関等と連携しており、当プログラムを通じ、地域企業の課題解決及び「定年前に社内経験を社外で試してみたい」「いきなり転職や副業に踏み出すのは不安がある」といった課題を抱える50代の新たな挑戦の場を支援しています。これまで、当プログラム受講者の約7割が、最終的にはプロボノや副業、資格取得、更には地方移住や転職・独立など、新たなアクションに踏み出すといった実績を有しています。



<「地方共創セカンドキャリア塾」プログラム>:https://dialogueforeveryone.com/service_individual/





◼会社概要

Dialogue for Everyone株式会社は、「コンフォートゾーンを越える」「思いもよらない展開を楽しむ」「年齢の枠を外し心のままに生きる」をパーパスに掲げ、地方企業へのインターンシップ等の越境学習やキャリア講座等のプログラム提供を通じて、人生100年時代に、誰もが年齢にかかわりなく輝けるセカンドキャリア構築を支援します。



会社名:Dialogue for Everyone株式会社

所在地:東京都目黒区目黒1-3-23-411

設立 :2020年3月24日

代表者:代表取締役 大桃綾子

事業内容:人材開発プログラムの企画・運営

URL:https://dialogueforeveryone.com



