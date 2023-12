[一般社団法人日本オムニチャネル協会]

日本オムニチャネル協会、「オムニチャネルDay 2024」基調講演・特別講演発表

一般社団法人日本オムニチャネル協会(所在地:東京都渋谷区、会長:鈴木 康弘、以下日本オムニチャネル協会)は、DXを目指す企業の経営者・役職者を対象としたカンファレンスを2024年3月6日に開催いたします。講演内容について発表いたします。



日本オムニチャネル協会は、2020年協会設立され、小売・外食・物流・メーカー・IT・エンターテイメント・メディア・金融など業界の壁を超えた“DX人材の育成”を目的に活動しています。この4年間で各業界の大手を含め402人/287社もの経営者から現場リーダーまで活動に参加し、部会や分科会活動に加え、海外視察・書籍出版など活動を拡大させてまいりました。



「オムニチャネルDay」は、すべての業界・企業・組織・ジェンダー、会社規模の壁を超え、すべての人々がつながり共創することを目的として毎年開催しています。2023年3月、第1回「オムニチャネルDay」は、400名を越える来場者で開催され、好評につき2024年度も開催することとなりました。

2024年度のテーマは、「CO-CREATION OF GROWTH(成長の共創)」です。益々先行きの不透明さが増す昨今、リスキリング・リカレントの必要性が高まる中、「成長の共創」として、共に学び会う場を目指していくことを宣言してまいります。



【カンファレンス概要】

タイトル:「オムニチャネルDay」~CO-CREATION OF GROWTH(成長の共創)~

開催日時:2024年3月6日(水)13:00~20:00 (受付開始 12:00)

会場:虎ノ門ヒルズフォーラム 5Fホール



■基調講演 「今を生きるが変革の第一歩」

株式会社 A and Live 代表取締役 (株式会社 ジャパネットたかた 創業者)高田 明氏



■特別講演 「日本のやる気スイッチを押す!」

株式会社やる気スイッチグループ 代表取締役社長 高橋 直司氏、

日本オムニチャネル協会会長 鈴木 康弘



※その他講演は後日発表予定



【協会の概要】

名 称:一般社団法人 日本オムニチャネル協会

会員数:402名 287社 (2023年12月現在)

協会HP:https://www.omniassociation.com/

所在地:東京都渋谷区渋谷2丁目15番1号

設 立:2020年3月13日

会 長:鈴木 康弘 (株式会社デジタルシフトウェーブ代表取締役社長)



【本件問合先】

日本オムニチャネル協会事務局 info@omniassociation.com 担当 小屋(こや)



【カンファレンス補足】

参加費:当協会会員は無料/招待・一般審査制

主 催:一般社団法人 日本オムニチャネル協会

協賛:ゴールドスポンサー/日本マイクロソフト株式会社

シルバースポンサー/株式会社グロースX、株式会社Kiva、株式会社カンリー、株式会社visumo

ネットワーキングスポンサー/株式会社クロスビット

ブロンズスポンサー/ディマーレ株式会社 、株式会社ヴィンクス

パートナー/株式会社デジタルシフトウェーブ

メディアスポンサー/株式会社プレジデント社、DXマガジン

特別協賛/株式会社ecbeing



【参考】登壇者プロフィール





高田 明氏

株式会社 A and Live 代表取締役

(株式会社 ジャパネットたかた 創業者)

1948年長崎県平戸市生まれ。1971年大阪経済大学卒業後、機械製造メーカーへ就職し通訳として海外駐在を経験。 74年に平戸へUターンし、父親が経営していた「カメラのたかた」に入社。観光写真撮影販売の仕事から始め、 事業拡大に尽力する。86年に分離独立し「株式会社たかた」を設立。90年にラジオでショッピングを行ったのを 機に全国へネットワークを広げ、94年にはテレビショッピング事業に参入し通信販売事業の展開を本格スタート。 その後も、新聞折込、CS放送、インターネット、携帯サイトなどのメディア戦略を順次展開、99年に「株式会社 ジャパネットたかた」へ社名変更。2012年には東京へオフィスとテレビスタジオを新たな拠点として開設する。 2015年1月「株式会社ジャパネットたかた」の代表を退任し、同時に「株式会社A and Live」を設立。 2017年4月、経営危機にあったプロサッカークラブ「V・ファーレン長崎」の代表取締役社長に就任、同年には J1へ昇格した。クラブ再建の道筋をつけて2020年1月に退任。

「(株)A and Live」社名の由来:今を生き生きと生きる世の中にしたいという想いから







高橋 直司氏

株式会社やる気スイッチグループ

代表取締役社長

横浜国立大学経営学部卒業後、1998年に株式会社拓人(現・株式会社やる気スイッチグループ)入社。同社取締役を経て、2013年に株式会社拓人こども未来代表取締役就任。その後、2015年から商号変更前の株式会社やる気スイッチグループホールディングス専務取締役に。2018年、代表取締役社長に就任。以来、同社の創業社長の後継者として同グループの第二創業を標榜し、組織改革と事業拡大を進める。

株式会社やる気スイッチグループ

個別指導塾「スクールIE(R)」をはじめ、英語・英会話「WinBe(R)(ウィンビー)」、知能育成(知育)と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)(キッズデュオ)」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「キッズデュオインターナショナル(KDI: Kids Duo International(R))」「アイキッズスター(i Kids Star(R))」、そして「プログラミング教育 HALLO(R)」の合計8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業。現在、国内外に2200以上の教室を展開し、13万人以上の子どもの学びをサポートしている。



