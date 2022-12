[株式会社イー・ビジネス]

超人気グループ「INTO1」初の海外向けプレミアムオンラインサイン会が世界中のファンの間で大きな話題に!



株式会社イー・ビジネス(本社:東京都港区、代表取締役社長:花 東江)が運営する総合型オンラインファンイベントサービス「WeShoW(ウィーショウ)」は、中国・日本におけるマーケティングや販売を手掛けるエーランド株式会社(本社:東京都港区、代表:安田 加奈子)と、中国発のグローバルボーイズグループ INTO1(イントゥーワン)の希望メンバーとファンによるオンラインサイン会イベント《INTO THE CLOUDS Web Meet Up for Japan》を2022年11月26日(土)に実施し、SNS等でのファンからの大きな反響を受けながら、無事開催を終了いたしました。









「INTO1」は、総放映回数が世界で50億回以上を超える中国発のアイドルオーディション番組「創造営2021」から誕生した中国・日本・タイ等の世界各国の参加メンバーで構成されるグローバルボーイズグループです。INTO1の人気は中国国内のみならず、アジアを中心に世界各国でも非常に高く、日本国内でも年々認知度が高まっています。



今回、INTO1初となる日本を中心とした海外ファン向けのオンラインサイン会イベント《INTO THE CLOUDS Web Meet Up for Japan》を「WeShoW」のオンラインイベント機能を用いて、11月26日(土)に開催実施いたしました。本イベントは、INTO1のニューアルバム『冲天志ーINTO THE CLOUDSー』の日本特設ショップのご購入者様の中から抽選で計231名様をご招待するワールドプレミアイベントです。

中国発の人気アーティストが、海外ファン向けに国境を越えて、双方向型オンラインイベント形式で、直接コミュニケーションを取る事例は非常に少なく、イベント開催前からSNS等を中心に世界中のINTO1ファン(通称INsider/インサイダー)から大きな注目を集め、好評を博していました。



今回のイベントの開催実現に続き、今後もWeShoWとエーランドは両者の強みを生かし、グローバルエンターテイメントのご提供を軸に、新しい取り組みを協力しながら進めてまいります。



■「INTO THE CLOUDS Web Meet Up for Japan」イベント概要

実施日時:2022年11月26日(土)10:00~12:00(日本時間)

※本イベントは開催終了いたしました。



実施内容:INTO1のニューアルバム『冲天志ーINTO THE CLOUDSー』の日本特設ショップ(https://into1-jp.myshopify.com)CDご購入特典の当選者様限定のオンラインサイン会イベント(計231名様)



【Aコース】 『メンバー全員によるオンラインサイン会』(お一人様3分間)

【Bコース】『メンバー別のオンラインサイン会』(お一人様2分間)



*詳細は下記イベント主催者のご案内をご覧ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000071647.html





*イベント公式Twitter

https://twitter.com/INTO1_1stAnniv



■WeShoWの優れたグローバル配信機能













中国の人気アーティストが海外向けに1on1オンラインサイン会を実現した今回のイベントは、エンターテイメント業界の中でも先進的な取り組みです。今回WeShoWが導入された背景には、日本とは異なる文化・制度を持つ中国という環境下であっても、サービスの準備・管理を実現させるために必要な下記グローバル配信サポートシステムを完備していたためです。







1:日本、海外ともにスムーズで低遅延な通信システム:

システム設計上、日本だけでなく、特に海外とのリアルタイム通信性にも優れており、中国本土を含む、国を跨いだ越境型オンラインイベントシステムとして、最適な通信基盤をイベント主催者へご提供しています。

今回のイベントでは、中国国内のアーティストと海外のファンを繋ぎました。



2:海外ファンも使いやすいブラウザ型参加画面:

海外ファンにとって、日本国内用のアプリのダウンロードはイベント参加の障壁となります。

WeShoWは専用アプリのダウンロードが不要で、海外ファンも参加しやすい「ブラウザ型」の参加者システムを採用しています。その他にも「参加者画面の多言語案内対応(日本語・英語・中国語・韓国語)」、「デジタルで渡せる参加者プレゼント」等も完備しています。





3:海外アーティストでも使いやすい配信ツール:

海外とのオンラインイベントの成功には、リモート環境下で国を跨いだスタッフ間のスムーズなコミュニケーションが重要です。WeShoWでは、海外のアーティストや運営スタッフでも操作しやすい「多言語対応(日本語・英語・中国語・韓国語)した配信ツール」を用意しており、イベント運営管理サポート体制も充実しています。







4:進化する国境を越えたファンコミュニケーション機能:

WeShoWは今後もエンターテイメントのグローバル化が進んでいくことを見据え、豊富な開発リソースをもとに最新テクノロジーを活かした最新機能の開発準備を進めています。



・リアルタイム翻訳機能(2022年12月リリース予定)

・デジタルで完結する参加者プレゼント機能

・ファンやタレントの気持ちがスムーズに伝わる細かな画面設計

・グローバルエンターテイメント展開に必要とされるサービス・サポート体制強化









中国発グローバルボーイズグループ「INTO1」について







テンセントグループ傘下の動画配信サービス、テンセントビデオ(海外版:WeTV)が制作・配信を手掛けたアイドルオーディション番組「創造営2021」から誕生したグローバル男性アイドルグループです。シリーズ4回目となった2021年は、“国際化”をテーマに日本やタイ、ロシアなど世界中から練習生が参加し、総放映回数が世界で50億回以上となるなど、中国のみならずアジア全体で大きな話題となりました。



視聴者からの最終投票で選ばれた11人が「INTO1」としてデビューを果たしました。メンバーは、劉宇(リュウ・ユ)、賛多(サンタ)、力丸(リキマル)、米卡(ミカ)、高卿塵(Nineナイン)、林墨(リン・モ)、伯遠(ボー・ユエン)、張嘉元(ジャン・ジャーユエン)、尹浩宇(Patrickパトリック)、周柯宇(ジョウ・クーユ)、劉彰(AK/リュウ・ジャン)の11名です。



「INTO1(イントゥーワン)」という名前は、インターネットの時代(Internet)に視聴者からの応援で選ばれた国際色豊か(International)な11人が1つになり、唯一無二のボーイズグループになるという意味が込められています。





オンラインファンイベントサービス WeShoW サービス概要







「WeShoW」はアーティスト、タレント、アスリート、Vtuberがいつでも簡単・安全にファンとつながることができる総合型のオンラインファンエンゲージメントサービスです。

特に海外とのリアルタイム通信性に優れており、日本国内はもちろん、国を跨いだ越境型オンラインイベントを成功に導くためのSaaSシステムをイベント主催者・システム会社様にご提供しています。



■様々なオンラインファンイベント機能を完備

1対1のライブトークを中心に、ツーショット記念写真の撮影、デジタルサインの提供、ギフティング機能付きの大規模ライブ映像配信など、オンライン交流イベントに求められる様々な機能をオールインワン型のサービスとしてご提供可能です。



■イベントに応じた細かな個別カスタマイズが可能

アーティストの魅力を引き出すために、イベント参加証発行、チャットルーム、サインフレーム設定等、細かなカスタマイズ機能も標準完備しており、イベント主催者のご要望に応じたオンラインファンイベントの開催が可能です。また、イベントをスムーズに開催するための、優れた画面設計などを実装しています。



■新機能展開

リアルタイム音声通訳、アバター(Vtuber)配信、オンライン会場機能等、次世代型の越境配信機能のリリースを準備中です。



■サービス概要

名称 : WeShoW(ウィーショウ)

公式サイト : https://weshow.co.jp/

Twitter : https://twitter.com/weshow_live





会社概要









会社名 : 株式会社イー・ビジネス

URL : https://e-business.co.jp/

設立 :2007年6月

本社 :東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー5階

代表取締役 : 花 東江(カ トウコウ)

事業内容 :ITソリューションサービス、自社サービス



