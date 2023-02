[Jforward inc]

日本テレビ系列「世界一受けたい授業」「有吉ゼミ」での放送など、日米のメディアでも話題。



【日本からの出店者大募集】世界700店舗、日本から50店の参加枠を用意しました!























『JAPAN Fes New York』とは?



2016年にスタートしたJAPAN Fes New York(ジャパンフェス)は、年間開催数20回、年間来場者数25万人、年間出店者数700店舗(うち日本から50店舗)の世界最大の食フェスです。日本の食、日本の伝統工芸品、日本のアートからエンターテイメントまで、日本文化を地元ニューヨーカーに楽しんでもらいたいという想いでこれまで開催してきました。









フード好きのニューヨーカーなら誰もが知る食フェスで過去日本からも70店舗以上のレストラン様にご出店いただき、ラーメンコンテストや粉物コンテスト、スイーツコンテストから夏祭りまで様々な企画を一緒に盛り上げてきました。TimeOut NewYork, FOX5, Spectrum News NY1など現地メディアにも取り上げられる現地でも注目の街フェスとなっています。









【JAPANFes人気イベント紹介】



★NYラーメンコンテスト

毎年10店舗近くのラーメン屋さんが日本から挑戦しにやってきます。過去には、コンテスト優勝者がニューヨークに店舗展開をするなど、実際の店舗ニューヨーク進出にも繋がっている注目度も高いイベントとなっています。



★NY粉物コンテスト

ラーメンコンテスト同様に人気があるお好み焼き・たこ焼き・もんじゃ焼きなどの粉ものコンテスト。こちらも毎回日本から参加いただく粉もの店舗さん目当てに沢山のニューヨーカーが参加し、優勝店舗さんなどを筆頭に2時間待ち以上の列が出来る人気イベントとなっています。









■スケジュール一覧:







■会場:ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン・クイーンズ)

■出店対象:日本の商品を取り扱っている、または日本の方が運営している店舗や商品

■来場者数(予想):約1万3千人/日

■主催:Jforward Inc.



