[株式会社TSTエンタテイメント]

SWAY、HAN-KUN(湘南乃風)、ZENDAMAN and more





夏を感じさせる豪華アーティストが夢の共演!



DOBERMAN INFINITY、劇団EXILEのメンバーでもあり世界的なレーベルDef Jamに所属し、多くのビックアーティストに客演参加し注目を浴び続けるSWAY。

さらに湘南乃風のメンバーであり、ソロとしても湘南乃風のボーカリストとしても唯一無二のその歌声で多くの音楽ファンを魅了するHAN-KUN。

若手最注目のReggae Deejay、YouTubeチャンネル 「Zenda Mi Zenda」で話題をあつめ、パトワ語で歌った楽曲「ChopShop」で現地ジャマイカでも知られる存在となったZENDAMAN。



DJは湘南乃風のバック・セレクターとして活躍しソロでも国内外で幅広い活動を行っているThe BK SOUND、block.fm の人気ヒップホップ専門番組「INSIDE OUT」のDJ OF THE YEAR 2022を受賞したDJ KEKKEらが出演。



贅沢な構成で築く特別な一夜を堪能して欲しい!







EVENT INFO



2023.7/7(金) Awesome

@ZEROTOKYO

OPEN:24:00 CLOSE 04:30

HP:https://zerotokyo.jp/event/awesome0707/

料金:DOOR ¥3,500- ADV ¥2,500-

TICKET:https://zerotokyo.zaiko.io/e/AWESOME



【Z HALL】

LIVE:SWAY / HAN-KUN / ZENDAMAN

DJ:The BK SOUND / DJ KEKKE

VJ:Shun Nagasawa



【RING】〈HOUSE〉

JOMMY / SAMO



SWAY







・2014年6月に結成された、4MCと1Vocalの男性グループ「DOBERMAN INFINITY」のメンバーとしてMCを担当。また劇団EXILEのメンバーでもあり、俳優としての活動も行う。



・2017年11月1日に1stシングル『MANZANA』でソロデビューし、2018年8月29日にはソロアーティストとして1stアルバム『UNCHAINED』をリリース。



・2020年配信シングル『TALK』をリリース、2021年8月17日「SummerTime」を配信。



・2021年12月15日に配信限定EP「UNION」をリリース。



・2022年3月16日には約3年半ぶりの2nd AL「Stay Wild And Young」をリリース。



・2022年5月9日からSWAY初のソロツアー『SWAY LIVE TOUR 2022 “Stay Wild And Young”』を開催。



HAN-KUN







HAN-KUNはマイク 1本で自己表現していくダンスホール・レゲエ Dee Jayであり、そこには様々なタイプが存在するのだが、彼は〈ハードコアなかけ合いもできてサビも歌える自分だけのスタイル〉を極めようとメッセージする歌い手。



いち Dee Jayとしての意識は高く、また RUB-A-DUB(ラバダブ)と呼ばれるダンスホール特有のフリースタイルを得意としていることも、現場を知る人なら周知の事実である。

決して大きいとは言えないクラブでのローカル・ダンスから、野外ビッグ・フェスやそのアフターでのラバダブ出演、クレジットされてのソロ・ステージに至っては最近のことだ。

そう、この間、他アーティストとのフィーチャリングやコンピ収録はあったものの、まだオリジナル・ソロ作品を出していない。





ここまで培ったラガ魂とスキル、同じように感じてきた不安や葛藤を、希望へと変える力を持っているから。

だからこそ、彼は自身をこう名づけ、今や誰もがそう呼ぶのだ。「ヴォイス・マジシャン、ステップ・アップ!」



official ACCOUNT



ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram:zerotokyo_official

Twitter: ZEROTOKYO_JAPAN

LINE:ZEROTOKYO



HP:https://zerotokyo.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/02-13:16)