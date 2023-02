[株式会社アンジェラックス]

株式会社アンジェラックス(本社:長野県長野市、代表取締役社長:大杉 みどり) は 、Great Place To Works(R) Institute Japanが主催する2023年版日本における「働きがいのある会社」ランキングにてベスト100に選出されたことをお知らせいたします。アンジェラックスは、今回で5度目の選出となります。













お客様に親身に寄り添う顧客主義



アンジェラックスが最も大切にしている価値観は、お客様に親身に寄り添う顧客主義です。キーワードは「お客様を自分の家族のように心配する」。接客、技術力、おもてなしの全てを高いレベルへと目指すことで、顧客に寄り添うことを形として表現していきます。また、アフターサービスのきめ細かさも特徴です。お客様に寄り添い感謝をいただくことが、スタッフの原動力になっています。



アンジェラックスは創業以来、「女性が楽しくやりがいを持って働ける企業」を目指して参りました。これまでも社員が楽しくやりがいを持って働けるよう、ライフプラン研修開催、女性特有の健康診断項目の重要性への取り組み、社会保険制度の充実など、さまざまな施策を打ち出してきました。



今回もこのような取り組みが評価され、小規模(従業員数25~99人)部門にて12位にランクインすることができました。今後もアンジェラックスは、スタッフやエステティシャンの明るい未来のために、働きがいのある会社として、何年でも何十年でも働ける笑顔溢れる企業として取り組んで参ります。



Great Place to Work(R) の調査内容

「働きがいのある会社」調査は、「働く人へのアンケート」と「会社へのアンケート」の2つのアンケートで構成されています。認定・ランキング参加企業についてはこれらのアンケート結果がGreat Place to Work(R)の基準に基づき評価され、「働きがい認定企業」および「働きがいのある会社」ランキング ベスト100が決定されます。





Great Place to Work(R) Instituteについて

Great Place to Work(R) Institute は、「働きがいのある会社(Great Place to Work(R)) 」に関する調査・評価・支援を行う専門機関です。「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査し、各国の有力メディアで「働きがいのある会社のランキング」(リスト)を発表しています。なお、本リストは、米国では1998年から「FORTUNE」誌を通じて毎年発表されており、このリストに名を連ねることが「一流企業の証」と受け止められています。調査には、毎年約60カ国で7,000社、500万人を超える従業員が参加しており、世界最大規模の従業員意識調査となっています。





■株式会社アンジェラックスについて

エステティックサロン「ANGELUX(アンジェラックス)」を全国6店舗、ホテルスパ「NADESHICO SPA by ANGELUX」を3店舗(2021年2月現在)、定額制サロン「ENTRANCE(エントランス)を1店舗、肌質改善のみにフォーカスしたフェイシャルケア専門サロン「アンジェラックススキンケアセンター渋谷」を1店舗経営。創業35周年を記念し、2022年1月22日に初の路面店となる「ANGELUX(アンジェラックス)」を表参道の新たな地に拡張オープンいたしました。「エステティックの誇りと憧れの創出」を理念に、エステティックというサービスを通じて、お客様の未来志向、セルフイメージ向上の実現を目指しています。妥協のない技術向上と顧客満足、一人一人の社員が働く意味を見出せる組織づくりにこだわっています。



<受賞歴>

第四回WOMAN’S VALUE AWARD審査員賞受賞

「働きがいのある会社」ランキング2020年、2022年小規模部門 女性部門第1位 総合10位、2022年総合7位、2022年中部地域 優秀企業、アジア地域 中小企業部門66位、2023年小規模部門12位

2018~2020年ベストカンパニー

FORBES JAPAN WOMEN AWARD 2019年、 2018年 従業員規模300名未満の部 5位入賞

エステティックグランプリ 2020年、2017年、2016年、2013年 顧客満足部門 全国1位 (史上初4度)

2020年、2017年 技術部門準グランプリ

2018年、2016年 モデルサロンプレゼンテーション部門 グランプリ







<ブランドURL>

アンジェラックス: https://angelux.jp/

ENTRANCE: https://entrance.life



■会社概要

会 社 名:株式会社アンジェラックスプランニング

代表取締役:大杉 みどり

本社所在地:〒380-0822 長野県長野市南千歳1-20-2-1 アンジェラックスビル4F

T E L : 026-225-0731

東 京 支 社 : 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿16F WeWork D-Tower西新宿

設 立 :2002年6月

事 業 内 容:エステサロン及びリラクゼーションサロンの経営/化粧品の企画・開発及び販売・卸業務/通信販売事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/12-23:40)