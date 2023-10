[オープンテキスト株式会社]

OpenText(NASDAQ:OTEX、TSX:OTEX、日本法人:東京都千代田区、代表取締役社長:反町浩一郎)は本日、とちぎeスポーツ地域活性化実行委員会より、受託事業者として選定されたことを発表いたしました。これにより、OpenTextは、2023年12月17日(日)にライトキューブ宇都宮にて開催される「とちぎeスポーツフェスタ2023」の実行、および運営をいたします。



e スポーツは電子機器を用いて行う競技・スポーツであり、近年、若い世代を中心に注目を集め、日本での競技人口は390万人に達するといわれています。栃木県では、eスポーツのイベントや体験会等を開催し、地域交流、地域雇用、高齢者の健康づくりや障がい者の社会参加など、多くの人々が交流できるツールとしてeスポーツの活性化を目指しています。「とちぎeスポーツフェスタ2023」も、多様な可能性をもつeスポーツを通して、栃木県内でeスポーツの発展に取り組む団体と連携し、県内の地域活性化や地域課題の解決に貢献していくことを目的としています。



オープンテキスト株式会社セキュリティデータマネジメント事業本部パートナー事業部部長である服部将彦は次のように述べています。「この度、とちぎeスポーツフェスタ2023において、OpenTextが受託事業者として選定されたことを非常に嬉しく思います。弊社は、2014年よりWebroot Antivirus for GamerというPCゲーマー向けのアンチウイルス製品を提供しております。今後、成長が大きく期待され、あらゆる可能性をもつeスポーツ業界の発展に微力ながら貢献させていただく機会をいただき、感謝いたします。」



「とちぎe-スポーツフェスタ2023」開催概要

日時:2023年12月17日(日)10:00-18:00



会場:ライトキューブ宇都宮



URL: https://www.tochigi-esportsfesta.com/







■OpenTextについて

OpenTextグループは、The Information Company(TM) をブランドスローガンに掲げ、世界をリードするソフトウェア&クラウドサービスを活用した情報管理ソリューションの提供を通じて、企業がデータから価値あるインサイトを獲得できるよう支援しています。OpenText(NASDAQ: OTEX、TSX: OTEX)の詳細についてはopentext.comをご覧ください。



【オープンテキスト株式会社について】

オープンテキスト株式会社は、情報活用の変革を促す「企業情報DX」の推進に向けて、ビジネスに不可欠な情報やプロセスを自動化するビジネスコンテンツ&プロセス管理をはじめ、企業間取引の情報を可視化しコントロールするB2B/EDI連携・サプライチェーン統合やFAXソリューション、Web&デジタルメディア管理、データ保護やサイバーセキュリティ、フォレンジックツール、AIを用いた各種の分析・可視化ツールなど、多種多様な業界・業種のお客様へ最適なソリューションを提供しています。

https://www.opentext.jp/



【OpenTextのセキュリティソリューションについて】

サイバー攻撃の対象が拡大する中、OpenTextのセキュリティソリューションは、Webroot(R)のセキュリティ製品、Carbonite(R)のデータマネジメント製品、BrightCloud(R) Threat Intelligence、EnCase Digital Forensics、 Threat Response など、あらゆる規模の企業やパートナーの皆様がサイバーレジリエンスを達成できるよう支援しています。包括的なセキュリティポートフォリオを通じて、サイバーセキュリティ攻撃の予防、検知、復旧を行い、事業継続を支援します。



