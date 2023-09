[enstem]

株式会社enstem(本社:東京都中央区、代表取締役社長:山本寛大、以下当社)は、

弊社サービスNobi for Driverが、令和5年度国土交通省の事故防止対策支援事業の補助金対象機器として認定されましたことをお知らせいたします。

補助金申請の受付は、令和5年8月10日~令和6年1月31日です。





1. 過労運転防止機器としての「Nobi for Driver」

国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、

先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援するため、

要件を満たした事業者に対して補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しています。



▼国土交通省 事故防止対策支援推進事業に係る補助金

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000465.html

当社の「Nobi for Driver」システムは、過労運転防止のための先進的な取り組みに係る補助対象機器の認定を受けました。

Nobi for Driverは、スマートウォッチを活用したドライバー向け健康管理システムです。

身体データの変化から予測をおこない、眠気の兆候や、健康起因の事故リスクを軽減します。

業界全体で健康状態に起因する事故は急増しており、「漫然運転」が要因になっているケースが多く見られます。

ドライバー任せの運行改善には限界があるため、別の観点からの事故防止対策をおこなう必要があります。

Nobi for Driverは、生体データをAI分析し、運転前のチェックや、運転中のモニタリング機能を通じてドライバーの安全と健康を守ります。



2. 補助金申請と予算額について

下記にてご確認ください。

▼(公財)日本自動車輸送技術協会の補助金申請ポータルサイト

https://jata-shinsei.my.site.com/portal

※補助申請の受付期間:令和5年8月10日~令和6年1月31日



導入・申請方法などのお問い合わせ

▼株式会社enstem「Nobi for Driver」

https://lp.nfd-app.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/09-11:40)