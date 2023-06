[クリエイターボックス]

フードロス対策グルメに規格外品を使ったドリンク。地産地消の御殿場限定メニューも新登場!



株式会社クリエイターボックス(CREATOR BOX INC. 代表取締役:篠崎友徳、本社:東京都港区)は、 「食べるだけで、サステナブル。」をコンセプトにした、サステナブルグルメ専門店のキッチンカー「TABESUS (たべサス) 」の2号店を、御殿場プレミアム・アウトレットにて、 2023年6月9日(金)~2023年6月30日(金)の期間限定でオープンいたします。







「TABESUS (たべサス)」は、2023年4月20日(木)に誕生した、サステナブルグルメ専門店。「食べるだけで、サステナブル。」というコンセプトで、安全で美味しいにも関わらず、不揃いな形や小さな傷、加工処理にかかる手間の問題などで市場に出回りにくい食材や、これまでは捨てられていた食材などを活用したメニューを提供。個人が気軽に美味しく、サステナブルな活動に参加できるお店です。また、メニューの開発にはパリの名門アカデミー出身のフレンチシェフや、国内外で様々な飲食店を企画・プロデュースするクリエイティブチームが携わり、それぞれの素材の魅力を引き出しながら、大人も子供も美味しく食べられるグルメを追求します。



これまでTABESUS二子玉川ライズ店にてご好評いただいていた、規格外品の瀬戸内レモンを使用した「瀬戸内レモネード」や、食品加工工場で出た野菜の端材などをパウダー状にしてフライドポテトにふりかける「ふりポテ」、割米を使った「米粉のナチュロス」などのメニューに加え、フードマイレージを短くするために地産地消の食材や飲料を使用した御殿場プレミアム・アウトレット店限定メニューも販売します。お気軽にご来店いただき、味にこだわったサステナブルグルメとともに、これまで日の目を浴びて来なかった食材の魅力を発見していただければ幸いです。



TABESUS 公式Instagram : https://www.instagram.com/tabesus.official/







■ 店舗概要



店舗名 : TABESUS(たべサス)御殿場プレミアム・アウトレット店



場所 : 〒412-0023 静岡県御殿場市深沢1312御殿場プレミアム・アウトレット East Zone 噴水広場



営業時間:平日 11:30~18:30/土日祝 10:00~20:00



URL : https://www.instagram.com/tabesus.official/





※最新の営業情報は公式Instagramをご確認ください。

※二子玉川ライズ店の詳細は下記リリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000047507.html



■フライドポテトは、規格外の野菜・香辛料・端材の海苔を再利用して味付けに活用

「TABESUS(たべサス)」のフライドポテトには、フードロスの解消を目指すさまざまな食材がシーズニング(ふりかけ調味料)として使用されています。袋の中に入れて、おいしいシーズニングとよく混ぜれば出来上がり。さらに、ポテトのカットと食感にこだわり、ザクザク食感がおいしい「メッシュ」タイプと、細くて皮付きの「ストレート」タイプの2種類から選ぶことができます。





ふりポテ(メッシュ/ストレート)

1)アップサイクルのりしお

海苔をカットした際、どうしても出てしまう端材を再利用して仕上げたのりしおです。

2)規格外ガラムマサラ

運送中に梱包材の傷やへこみ等の理由で商品に問題はないのに出荷できなくなった香辛料を調合。食欲をそそるスパイシーな味に。

3)廃棄された野菜のパウダー

外食チェーンで使用する野菜加工時に大きさが合わず廃棄されていた規格外野菜をパウダー加工し、シーズニングに活用。野菜の栄養素をそのまま摂取できます。



■米ぬかを絞ったときに出る米油で揚げ、割米を活用したオリジナルの自然派チュロス「米粉のナチュロス」

TABESUSの「ナチュロス」は、割米を使用した米粉で作ったチュロスを、玄米を精米するときに発生する米ぬかを絞った米油で揚げた、サステナブルでヘルシーな自然派チュロス。米粉には、タンパク質やビタミンB・Eなど、小麦粉よりも豊富な栄養素がたくさん含まれています。さらに油の吸収率も少なく、生地はもちもちな食感に。



■オリジナルドリンクは、沖縄で余った黒糖や、規格外になった無農薬栽培の瀬戸内レモンを活用





沖縄クラフトコーラ

さとうきびの豊作により産糖量が増加し、余剰在庫の問題を抱えている沖縄の黒糖を使用。オリジナルクラフトコーラを作りました。暖かい季節にもゴクゴク飲める、優しい味わいとほのかなスパイスが魅力です。















瀬戸内レモネード

レモンの木にはトゲがあり、果皮をキレイに保つための農薬を使用しない無農薬栽培レモンはどうしても傷物が増えてしまいます。傷で見た目が悪く販売しにくい瀬戸 内レモンを使用した「レモネード」をご用意しました。食事に合うさっぱりとした味わいです。









■御殿場限定!富士山特有の地形が磨いた天然水で作られた「地産地消」富士山ハイボールや抹茶のメニュー

TABESUSでは、フードマイレージを短くするために「地産地消」の食材や飲料を積極的に取り入れており、御殿場プレミアム・アウトレット店の限定メニューとして、富士吉田市内にある森林地帯の地下160mから汲み上げた富士山特有の玄武岩層が重なる地層で長い年月をかけて磨かれた天然水を使用して仕上げた、富士山ウィスキーのハイボールを提供。香り高く、味わい豊かな味わいを生かした、コクのある一杯です。

また、TABESUS御殿場プレミアム・アウトレット店の近郊である足柄地域で栽培製造されており奥深い味わいが特徴の「足柄茶」を使った抹茶パウダーを、「ふりポテ」の抹茶塩シーズニングや、「ナチュロス」の抹茶味として限定展開します。



■サステナブルな「梅種炭」を含む、5種類の国産炭を使用したチャコールコーヒー「C COFFEE」を提供

「TABESUS(たべサス)」では、芳醇な香りのブラジル産コーヒーに、クレンズ力があることで知られる炭を加えたチャコールコーヒー「C COFFEE (シーコーヒー)」を提供。C COFFEEに含まれる「梅種炭」は、高級梅干としても有名な南高梅の種を高温で炭化させたもの。梅の実は梅果汁として使われますが、そこで不要になった種を活用したサステナブルな素材です。



「C COFFEE (シーコーヒー)」 は、Amazonダイエットサプリランキング第1位獲得(2020年8月) 、楽天ダイエットコーヒーランキング第1位獲得(2020年6月)、管理栄養士推奨第1位獲得(2020年度1月時点/日本マーケティングリサーチ機構)、日本ダイエット健康協会にも認証。また、常設店でC COFFEEを飲むことができるポップアップショップ「C COFFEE BAR」は、二子玉ライズと御殿場プレミアム・アウトレットのTABESUS(たべサス)のみとなっております。(※2023年6月9日現在) この機会に是非、C COFFEEをお試しください。



チャコールコーヒー

ICED/HOT



チャコールコーヒー カフェオレ

ICED/HOT



<C COFFEE公式サイト> https://ccoffee.jp/



■「TABESUS(たべサス)」のテーマ



・ SDGsへの取り組みに「個人単位」で参加しやすい世の中を目指す

近年、様々な国や自治体や企業などがSDGsへの取り組みが活発になる中で、個人単位では多くの人がそれを行動に移せていないのが現状です。そこで「誰もがあまり気張らずにワンアクションで簡単にSDGsへ参加できて、もっと自分ごと化してもらえる方法はないか?」という課題提起から、おいしく食べて、持続可能な社会を目指す、サステナブルグルメ専門店「TABESUS(たべサス)」のコンセプトが生まれました。



■ 運営会社



株式会社クリエイターボックス

CREATOR BOX INC.



株式会社クリエイターボックス(CREATOR BOX INC.)は、「Matching creators for the world.」をテーマに、さまざまな専門性を持つクリエイターと世の中のあらゆるヒト・モノ・コトを繋げて、社会がもっと豊かになるような新しい価値を生み出し続ける、クリエイティブカンパニーです。



<公式サイト>http://creatorbox.co.jp/



