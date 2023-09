[株式会社coly]

株式会社coly(東京都港区、代表取締役社長:中島杏奈、証券コード:4175)が運営する『coly cafe! 池袋PARCO店』では、2023年9月26日(火)より、スター声優育成アプリ『オンエア!』の5周年を記念したコラボカフェ『オンエア!』5th Anniversary in coly cafe!を開催いたします。







コラボ開催期間中、『coly cafe! 池袋PARCO店』では『オンエア!』に登場するフードやデザート、各ユニットをイメージしたドリンク、見明佐和と鳥羽霞のバースデーパフェを販売予定です。

さらに、期間中は池袋PARCO本館5階『coly more!』にて、コラボを記念したオリジナルグッズの販売を、10月2日(月)には、ジュエルステージ「オンエア!」ミニイベント in coly cafe!~Hot-Blood&drop~を予定しております。



開催期間





2023年9月26日(火)~10月15日(日)

※ジュエルステージ「オンエア!」ミニイベント in coly cafe!~Hot-Blood&drop~は、2023年10月2日(月)のみの開催となります。

ご予約方法とご予約特典





コラボ期間中における『coly cafe! 池袋PARCO店』のご利用は、e+(イープラス)にて販売する「事前予約チケット(電子チケット)」をお持ちのお客様優先でご案内いたします。

事前ご予約の上、ご来店いただいたお客様には、ご予約特典として「コラボキービジュアル ランチョンペーパー(A4サイズ) 」をお一人様につき1枚プレゼントいたします。



・予約サイト:https://eplus.jp/colycafe/

※開催日によってプレオーダー(抽選販売)受付期間、当選発表・入金期間、一般発売の期間が異なります。詳細は予約サイトをご確認ください。

開催店舗





『coly cafe! 池袋PARCO店』

・住所:東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館6階

・営業時間:11:00~21:00(ラストオーダー20:30)

・公式サイト:https://coly-cafe.com/

・Twitter:@colycafe_info

コラボメニュー





開催期間中、『coly cafe! 池袋PARCO店』でご覧いただけるメニュー表には、『オンエア!』シナリオライターの西ナナヲ先生書き下ろしのメニュー紹介・ミニトークの掲載を予定しております。

※書き下ろしミニトークは、『coly cafe! 池袋PARCO店』限定でご覧いただけます。コラボカフェ終了後、coly cafe!公式サイトにて公開を予定しております。







※食材の仕入れ状況により、内容が変更・品切れになる場合がございます。予めご了承ください。

※ 『coly cafe! 池袋PARCO店』ではワンオーダー制とさせていただいております。小学生以上のお客様はお1人様1品以上のご注文をお願いしております。

※当店でご注文いただいたメニュー以外のご飲食はご遠慮ください。

※フード・スイーツ・バースデーメニューからあわせて最大3品、ドリンクメニューから最大5品とし、お1人様合計8品を上限注文数とさせていただきます。

※「見明佐和バースデーパフェ」の提供期間は、9月27日(水)~10月3日(火)となります。

※「鳥羽霞バースデーパフェ」の提供期間は、10月9日(月)~10月15日(日)となります。

ノベルティ







<事前予約特典>

・e+(イープラス)にて事前ご予約の上、ご来店いただいたお客様には、ご予約特典として「コラボキービジュアル ランチョンペーパー(A4サイズ) 」をお一人様につき1枚プレゼントいたします。



<コラボメニュー注文特典>

コラボメニュー1点ご購入につき1枚、クリアコースター(全30種)をランダムでプレゼントいたします。



<SNS投稿特典>

コラボメニューを2点以上、かつ、ハッシュタグ #オンエア #colycafe と一緒に『coly cafe! 池袋PARCO店』で撮影した『オンエア!』コラボメニューの写真をSNSに投稿し、会計時にご提示いただくと、さらにもう1枚、クリアコースター(全30種)をランダムでプレゼントいたします。



※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

※絵柄は予告なく変更になる可能性がございます。

※特典は予定数量がなくなり次第配布終了となります。

※絵柄をお選びいただくことはできません。

※ご注文数により特典を複数枚お渡しする際でも同じ絵柄が出る可能性がございます。

※グランドメニューのご注文は、特典配布の対象外です。

コラボグッズ





コラボカフェ実施期間中、池袋PARCO本館5階『coly more!』にて、コラボを記念したオリジナルグッズを発売いたします。



※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

※商品の数には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※コラボグッズは期間終了後、事後通販を予定しております。

ジュエルステージ「オンエア!」ミニイベント in coly cafe!~Hot-Blood&drop~





2023年10月5日(木)より開幕する【ジュエルステージ「オンエア!」Unit Stories H×D】を記念して、2023年10月2日(月)に『coly cafe!池袋PARCO店』にてミニイベントを開催いたします!



「ジュエステ」キャストが登場して舞台の裏話などが聞けるミニトークショーを『coly cafe!池袋PARCO店』にて開催いたします。

Hot-Blood公演から三原大樹(雅野椿役)、野口友輔(加賀谷蓮役)。

drop公演から坂下陽春(橋倉杏役)、中三川歳輝(美和巴役)が登場予定です。

イベント中、店内にて【ジュエルステージ「オンエア!」Unit Stories H×D(A席のみ)】のチケットを販売致します。

ご購入頂きましたお客様にはキャストからチケットをお渡しいたします。

※メニューは『オンエア!』5th Anniversary in coly cafe!コラボメニューと同様になります。

※事前予約特典・コラボメニュー注文特典も同様です。

<開催日程>

2023年10月2日(月)

・12:30-13:40(drop:坂下陽春 / 中三川歳輝)

・13:10-14:20(drop:坂下陽春 / 中三川歳輝)

・18:10-19:20(Hot-Blood:三原大樹 / 野口友輔 )

・18:50-20:00(Hot-Blood:三原大樹 / 野口友輔 )



<開催店舗>

『coly cafe!池袋PARCO店』



<イベントチケット料金>

・ボックス席(1-4名):2,290円(税込)

・テーブル席(1-2名): 1,090円(税込)

・カウンター席(1名): 490円(税込)



<ジュエルステージ「オンエア!」Unit Stories H×D 取り扱いチケットについて>

A席(10,000円:1F E列以降/シークレットライブ・お見送り付)の当日引き換え券をお渡し致します。 当日劇場にて引き換えを行ってください。

※払い戻し等の注意事項についてはチケットと一緒にお渡しする別紙をご確認ください。

※お取扱いのない公演日もありますのでご了承ください。



※企画・内容は予告なく変更となる場合がございます。



■権利表記

(C)coly

(C)coly/ジュエルステージ「オンエア!」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-20:46)