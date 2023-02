[W株式会社]

基調講演はTop tier gaming & crypto VC のGalaxy Interactiveパートナー Ryan You氏、RTFKT等、Web3 × エンタメの日米主要プレーヤーが登壇



W株式会社(本社:東京都渋谷区、代表パートナー:新和博 / 東明宏)は、GFR Fund(本社:San Francisco、代表パートナー: 筒井鉄平)、Anique株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中村太一)と共催でWeb3 × エンタメに特化したグローバルイベントを2023年3月29日に開催いたします。

特設サイト:https://japanweb3conference.com/







■Japan Web3 Conference概要

Web3のイノベーションが全世界的にエンタメ領域に影響を及ぼしていく中で、今回Web3 × エンタメに特化したグローバルイベントを企画いたしました。

日米でエンタメ領域を中心に投資をしているW fundとGFR Fundが中心となり、日米の主要プレーヤーがセッションで情報交換を行い、After Partyなどを通じて親交を深め、コミュニティが構築されることを目指しています。



・日時:2023年3月29日(水)13:00~18:00

・場所:渋谷※

・参加費:2万円

・申し込みフォーム:https://forms.gle/8A5EGE1uq2AbbDXGA

※本イベントは抽選制です。当選者さまには別途ご案内をお送りいたします。



■プログラム

オープニング(13:00 - 13:10)



Keynote(13:10 - 13:40)

<登壇者>

Ryan You, Partner and Co-Head of Gaming, Galaxy Interactive



Session1(13:45 - 14:30)

ブロックチェーンの現在地と未来をグローバルな視点から紹介

<登壇者>

George Yousling, Principal, Business Development, Polygon Technology

平田 路依 氏, Head of Japan, Ava Labs

松原 亮 氏, Representative Director, Oasys



<モデレーター>

Kasei, Co-founder, Portal Fantasy



Session2(14:40 - 15:25)

Web3ゲーム業界の現状、日本vs他国との違いについて

<登壇者>

Aleksander, Co-founder & COO, Larsen, Sky Mavis

Sebastien Borget, Co-founder & COO, The Sandbox

株式会社スクウェア・エニックス ブロックチェーン・エンタテインメント事業部長 畑 圭輔 氏



<モデレーター>

グリー株式会社 取締役 上級執行役員、REALITY株式会社 代表取締役社長 荒木 英士 氏



Session3(15:35 - 16:20)

NFTプロジェクトの変遷と日本市場における可能性

<登壇者>

Benoit Pagotto, Co-founder, RTFKT

Arnoldo Concepción, COO, Animoca Brands

Yoyo Yang, Investment Leader, Bandai Namco Entertainment 021 Fund



<モデレーター>

株式会社フィナンシェ 代表取締役CEO 國光 宏尚 氏



Session4(16:30 - 17:15)

Japan IPs and web3

<登壇者>

株式会社 集英社 デジタル事業部 次長 「集英社マンガアートヘリテージ」プロデューサー 岡本 正史 氏

NAZ studio 代表取締役 須田 泰雄氏

他登壇者調整中



<モデレーター>

Anique株式会社 代表取締役 中村 太一 氏







■ W inc.について

W inc.は、エンターテインメント・スポーツ、ライフスタイル分野を中心とした、シード/アーリー期のtoCスタートアップ対象の独立系ベンチャーキャピタルです。2019年4月に1号ファンドを組成・投資活動を開始、2021年8月には2号ファンドを組成し、新規投資を積極的に進めてまいりました。toC事業を運営する企業を中心に、累計投資先は90社を超えています。



社 名: W株式会社(W inc.)

代表者: 新 和博、東 明宏

所在地: 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

URL : https://w-inc.vc









■GFR Fundについて

GFR Fundはシリコンバレー本拠の、ゲーム、メディア、エンターテインメント領域に特化したシードファンドです。2016年設立、これまでに北米を中心にRTFKT, Axie Infinity, Animoca Brands等を含む70社程度に出資をしており、約100億円規模のファンドを運営しています。



社 名: GFR Fund

代表者: 筒井 鉄平

所在地: San Francisco

URL : https://www.gfrfund.com/









◼︎Anique株式会社について

Aniqueは、日本の誇るIPであるアニメ・漫画業界のために、まだあまり開拓されていないグローバルな市場での新たな収益源を作るというチャレンジングな課題に挑戦しています。過去には講談社、集英社、KADOKAWA、東映アニメーション、MAPPA、Production IG、NBCUniversal Entertainment Japanをはじめ日本の主要なコンテンツホルダー20社以上との協業実績があります。



社 名: Anique株式会社

代表者: 代表取締役 中村 太一

所在地: 東京都渋谷区初台2丁目5-8西新宿豊国ビル4F

URL : https://anique.jp/







