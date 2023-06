[荒川技研工業株式会社]

MDW Fuorisalone 2023 | "Less, Light, Local" we+ x ARAKAWA GRIP 凱旋展示のご案内



荒川技研工業株式会社は、2023年6月16日(金)から25日(日)に東京・表参道のTIERS GALLERY(ティアーズギャラリー)で展示会「Less, Light, Local」を開催します。荒川技研工業のワイヤーシステム「ARAKAWA GRIP」の精緻な技術と、コンテンポラリーデザインスタジオ we+が素材の可能性を探究している「海苔」。その2つの組み合わせから生まれた作品をご覧いただけます。









本展は、2023年4月にイタリア・ミラノで開催された「MDW(Milan Design Week) Fuorisalone 2023」にて、荒川技研工業が出展したインスタレーション作品を再構築して紹介します。

MDW Fuorisalone 2023 特設サイト:https://www.arakawagrip.co.jp/50grips/mdw2023/







本展示は、 Fuorisalone Award 2023(Sustainability部門) にて、「スペシャルメンション」が授与されました。

・「Fuorisalone Award ・スペシャルメンション」とは?

Fuorisalone.it の技術委員会と編集スタッフにより、プロジェクトとデザインにおいて、

高いクオリティの革新性と同時に、深い意義を持つことに焦点を当てた作品に授与されます。



・「SUSTAINABILITY部門」について

環境負荷の少ない好循環のプロセスや作品だけでなく、明日のための新しい解決策を想像する能力

である「サステナビリティ(持続可能性)」に関連した作品が選ばれます。



Fuorisalone.it 公式ウェブサイト:Fuorisalone Award 2023(Sustainability部門)

https://www.fuorisalone.it/en/2023/itinerary/118/fuorisalone-award-2023-mention-sustainability





ミラノデザインウィーク2023での展示風景(撮影:太田拓実)



概要





精緻な技術が支える荒川技研工業のワイヤーシステム「ARAKAWA GRIP」と、we+が素材の可能性を探究している「海苔」。その2つの組み合わせから生まれる、新たな可能性の提案です。



日本は、多くの海藻加工技術を有し、多種多様な海藻を食べる世界随一の海藻利用国。なかでも寿司やおにぎりに使われるシート状の板海苔は、手漉き和紙の製紙技術をもとに江戸時代に生まれたと言われ、工芸との関わりが深い大変ユニークな加工品です。限られた資源を無駄なく保存し、おいしくいただくための先人の知恵が詰まっています。しかし近年、気候変動による水温上昇や海流・生態系の変化により、十分な栄養を採取できず色褪せて育つ海苔が発生。食用に適さず買い手がつかないことから、その多くが焼却処分されています。



そこで本展では、食用としては使えない板海苔の新たな価値を追求。今までガラスや木材などの異素材と組み合わせることで軽やかな空間を生み出してきた ARAKAWA GRIP と、シート状だから丈夫で軽く、サステイナブルでもある海苔を主材に双方の魅力が引き出されるインスタレーションと照明を展示します。板海苔が工芸から派生したように、本作品もまた工芸のあり方に学び、土着の素材と技術を使って、シンプルに構成。これからのプロダクトのあり方を模索するとともに、海藻大国日本から、新素材として世界の注目を集める海藻の新たな活用方法を発信します。



開催概要





タイトル:Less, Light, Local

サブタイトル:The NORI Project exploring the future of seaweed through Arakawa Grip technology

会期:2023年6月16日(金)~25日(日)

時間:11時~19時

レセプション:6月16日(金)19時頃より(トークイベント終了後)

入場料:無料

会場:Almach Art Gallery (Via Gaudenzio Ferrari, 3, 20123 Milan, Italy)

主催:荒川技研工業株式会社

ディレクター:STUDIO BYCOLOR

クリエイター:we+

協賛:KITOTE、株式会社NBCメッシュテック、株式会社鎚絵

後援:JF全漁連、全国漁連のり事業推進協議会、有限会社田中正造商店



イベントサイト:https://www.arakawagrip.co.jp/tiersgallery/archive/less-light-local/



イベント





1、「海苔から考える海洋素材のポテンシャル」

2023年6月16日(金)18:00~19:00

登壇者:林登志也(we+)、安藤北斗(we+)、豊福高志(JAMSTEC)、田口康大(3710lab)



独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)主任研究員で、地球生物学等を専門とされる豊福高志氏と、海洋教育の次世代プラットフォーム「3710Lab」代表理事の田口康大氏を迎え、海洋素材という切り口から、海の可能性をディスカッションします。



2、「Less, Light, Localの制作秘話とこれからの話」

2023年6月23日(金)18:00~19:00

登壇者:田中友祥(有限会社田中正造商店)、関口愛理(we+)、本多沙映、秋山かおり(STUDIO BYCOLOR)



板海苔の発祥の地である東京・大森を拠点に海苔の産業発展に貢献されてきた田中友祥氏を囲み、Less,Light,Localの作品解説や制作プロセスや秘話、また海に関わるデザインの広がりについての話を展開します。



定員:各回40名(事前申込・先着順)

お申込みは下記フォームより。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLplv7EAsX8vkp9an8p6u7lyM494xpMBFy_SJiMQAewwqHZA/viewform



ディレクター:STUDIO BYCOLOR







色や素材の持つ力を効果的に活用するデザイン事務所 STUDIO BYCOLOR。2013年、秋山かおりにより設立。2002年千葉大学工学部デザイン工学科卒業、オフィス家具メーカー勤務を経て現在に至る。マテリアル実験から生まれた INHERENT:PATTERN は 2022 年 iF DESIGN AWARD を受賞。その他 German Design Award、DFA アジアデザイン ゴールド賞、DIA Top100、グッドデザイン賞受賞、LEXUS NEW TAKUMI PROJECT2016 選出等。グッドデザイン賞審査員の他、千葉大学、法政大学デザイン工学部にて非常勤講師を務める。近年は素材を切り口に日本のクリエイティビティを海外へ伝えるMATERIAL IN TIME を香港をはじめとする国内外で主催。2022 年荒川技研工業が運営する TIERS GALLERY にて、Almach Art Gallery 共同主催の BLACK SERIES のディレクションを務める。

https://studiobycolor.com/



クリエイター:we+







リサーチと実験に立脚した手法で、新たな視点と価値をかたちにするコンテンポラリーデザインスタジオ。林登志也と安藤北斗により2013年に設立。

利便性や合理性が求められる現代社会において、見落されがちな多様な価値観を大切にしながら、自然環境や社会環境と親密な共存関係を築くオルタナティブなデザインの可能性を探究している。デザイナー、エンジニア、リサーチャー、ライターといった多彩なバックグラウンドやスキルを持つメンバーが集い、日々の研究から生まれた自主プロジェクトを国内外で発表。そこから得られた知見を生かし、R&Dやインスタレーション等のコミッションワーク、ブランディング、プロダクト開発、空間デザイン、グラフィックデザインなど、さまざまな企業や組織のプロジェクトを手がけている。

近年は、自然とともに暮らしてきた歴史を学び、自然現象の移ろいやゆらぎを生かすことで、自然と人工が融合した新たなもののあり方を模索する「Nature Study」や、都市が生み出す廃材を土着の素材と見立て、複雑になりすぎたものづくりの原点を考察する「Urban Origin」といったリサーチプロジェクトにも力を入れている。

Dezeen Awards / Emerging Design Studio of the Year Public Vote(英)、Wallpaper* Design Awards(英)、EDIDA / Young Designer of the Year Nominee(伊)、日本空間デザイン賞金賞、DSAデザイン賞金賞等受賞多数。作品はドイツのVitra Design Museumに収蔵されている。

https://weplus.jp/





荒川技研工業について







1973年に創業。創業者であり、工学博士である荒川秀夫氏が「ないものを創る」を理念に会社を立ち上げ、1975年に世界に先駆けてワイヤー金具の調整機構「ARAKAWA GRIP」を開発。その後この技術を核とした用途製品を次々と開発し、製造、販売事業を展開、小さいながらも自社のブランド「ARAKAWA GRIP」を持つ。表参道に本社兼ショールーム「TIERS」を構え、西日本の営業拠点である大阪オフィス兼ショールーム、そして、製造(部品製造、設計、生産技術、資材、組立)及び出荷を行う東日本の営業拠点、所沢事業所、と、これら3拠点の緊密な連携をもとに、北海道から沖縄まで日本列島すべてをカバーしている。国外では「メイドインジャパン」のARAKAWA GRIPとして愛されており、日本のものづくりを世界に発信し続けている。

オフィシャルサイト:https://www.arakawagrip.co.jp/



TIERS GALLERY by arakawagrip(ティアーズギャラリー バイ アラカワグリップ)







撮影 : 平賀哲

TIERS GALLERY(ティアーズギャラリー)は、荒川技研工業株式会社 本社・表参道ショールーム「TIERS」3Fにあるクリエイターのためのギャラリーです。

ウェブサイト:https://www.arakawagrip.co.jp/tiersgallery/



