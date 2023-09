[ウォーゲーミングジャパン株式会社]

発足を記念し、アナタの船舶免許取得をサポート!憧れの本物の船長になろう!



ウォーゲーミングは同社開発・運営の大ヒットオンライン海戦アクションゲームのPC向け『World of Warships』がプレイヤー向けの新プログラム「Captain’s Club」の発足をお知らせ致します。





Press Release









報道関係各位 2023年 9月29日(金)

ウォーゲーミングジャパン株式会社









「Captain’s Club」紹介動画 (英語): https://www.youtube.com/watch?v=2B57GEP6cQM







■抽選3名に船舶免許取得の為の費用を最大3,000米ドルまでサポート!

船好きなら誰もが一度は夢見る船舶免許取得。『World of Warships』は新たに実施するプログラムでそんな夢、応援します。「Captain’s Club」を通じてWoWSを遊ぶプレイヤーが通いたいボートスクールの船舶免許にかかる費用を最大3,000米ドルまでWoWSが負担!本プログラムへの応募方法はWoWS公式YouTubeチャンネルの「Captain’s Club」紹介動画(動画へのいいねを忘れずに!)のコメント欄に「なぜアナタが本物の船の船長になりたいのか」を3文以内にまとめて書くだけ。もちろん日本語でのコメント投稿でも大丈夫。ユニークで面白いコメントを残した選ばれし3名が夢への第一歩を踏み出すことが出来ます。



※本プログラム参加の前に下記より「Captain’s Club」詳細記事および利用規約を必ず一読ください。

- 「Captain’s Club」メインページ(英語): https://club.worldofwarships.com/

- 利用規約(英語): https://worldofwarships.asia/en/news/community/captains-club-yt-contest-rules/

- 日本語紹介ページ: https://worldofwarships.asia/ja/news/general-news/captains-club/



このプログラムの立ち上げを記念してWoWSのTwitchチャンネルでは特別なTwitch Dropを配付する特別番組を9月29日にヨーロッパ、10月4日に北米、10月11日にアジア向けにそれぞれ配信することが決定しています。WoWSアカウントとTwitchアカウント両方を開設、接続し是非配信に参加しましょう!

- 『World of Warships』Twitchアカウントページ: https://www.twitch.tv/worldofwarships

- WARGAMING ID を TWITCH と接続する方法: https://worldofwarships.asia/ja/content/twitch-connect/



■「Captain’s Club」に参加してお得な特典をゲットしよう!

「Captain’s Club」ではWindscribe、Gamivoをはじめとする有名ブランドの賞品等も企画進行中です。「Captain’s Club」プログラムへの参加はWoWSのゲームアカウントを持っており、かつ直近30日間で最低1バトルを完遂していることが条件となります。本プログラムに参加することで『Windscribe Pro VPN』が1年間使用料金29%オフやGamivo上のゲームを10%オフの価格で購入可能など様々な特典があります。「Captain’s Club」に参加してお得な特典をゲットしつつ、WoWSをこれまで以上に楽しみましょう!



■『World of Warships』について

PC版『World of Warships』は、ウォーゲーミング提供する基本プレイ無料のオンライン海戦アクショゲームです。5つのクラスに分かれた数々の歴史的艦艇を強化し、さまざまなマップや環境で戦略を練りながら大海原で海戦を体感できます。また豊富な艦艇のコレクションをゲーム内でお楽しめる頂けることで、デジタル博物館として海軍史好きにも支持されています。定期的なアップデートにより常に新しいテーマコンテンツや革新的な機能が追加されており、世界中のゲームプレイヤーに驚きと興奮を与え続けています。



『World of Warships』フランチャイズは様々なプラットフォームへ展開

PC向け『World of Warships』の成功により、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S向けに『World of Warships: Legends』、iOSおよびAndroid向けに『World of Warships Blitz』へと様々なプラットフォームへ展開し、それぞれのプラットフォームでもダイナミックな海戦体験を無料でお楽しみいただけるようになっております。



■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。



(C) 1998-2023 Wargaming.net.

※”PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※MicrosoftおよびXbox Oneは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



■ウォーゲーミングジャパン株式会社公式サイト https://wargaming.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-13:46)