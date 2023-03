[株式会社 PLAY PRODUCT STUDIO]

特別感や高揚感などエモーショナルな体験を!!



¥20,000(税込)以上ご購入の方へオリジナルノベルティプレゼント!!





「SPECIAL IS YOUR STANDARD.」をビジョンに掲げる株式会社PLAY PRODUCT STUDIOは、

大阪・梅田エリア初出店となるMEN/UNISEX単独の館店「MAISON SPECIAL MENS大阪店」を

2023年3月11日(土)に大阪駅直結の商業施設「LUCUA」の7階にオープン致します。









【ABOUT MAISON SPECIAL】



“HIGH FASHION × HIGH FACTORY”相反するものを掛け合わせて融合させることにより、新しい価値のファッション“NEW MIX FASHION”を展開。



ビジネスシーンにおいて服装の自由度が高まっている中、オン/オフ問わずファッションを楽しむ大人の男女に向けて、特別感や高揚感などエモーショナルな体験を提供します。

















【NOVELTY ITEMS】



2万円(税込)以上ご購入で「シルケットラインソックス」をプレゼント!

※2万円(税込)以上ご購入の方1名につき1点プレゼント











【店舗情報】正式店名:MAISON SPECIAL MENS大阪店



オープン日:2023年3月11日(土)

所在地:〒530-8217 大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪7F

電話番号:06-6940-6177

営業時間:10:30~20:30

敷地面積:約27坪





【MAISON SPECIAL SHOP LIST】



HP:https://maisonspecial.co.jp/

OFFICIAL Instagram:@maisonspecial_men/@maisonspecial_women



■MAISON SPECIAL 青山店

住所:東京都港区南青山5-4-41(WOMEN/MEN)

電話番号:03-6451-1660



■MAISON SPECIAL MENS新宿店

住所:東京都新宿区新宿3-38-2 新宿ルミネ2 5F(MEN)

電話番号:03-6304-5022



■MAISON SPECIAL WOMENS新宿店

住所:東京都新宿区新宿3-38-2 新宿ルミネ2 2F(WOMEN)

電話番号:03-5989-0798



■MAISON SPECIAL 横浜店

住所:神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWMan横浜 5F(WOMEN/MEN)

電話番号:045-534-5960 (WOMEN)/TEL045-534-5410(MEN)



■MAISON SPECIAL 名古屋店

住所:愛知県名古屋市中区栄3-6-22-102(WOMEN/MEN)

電話番号:052-212-9830



■MAISON SPECIAL 心斎橋店

住所:大阪府大阪市中央区西心斎橋1-5-17 三栄西心斎橋ビル1F/2F(WOMEN/MEN)

TEL:06-6245-8251



■MAISON SPECIAL WOMENS大阪店

住所:大阪府大阪市北区梅田3-1-3ルクア大阪2F

TEL:06-6147-7230



■MAISON SPECIAL 福岡店

住所: 福岡県福岡市中央区大名1-2-10 MSH大名ビル1F (WOMEN/MEN)

TEL:092-753-8726



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-16:46)