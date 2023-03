[FALCONER]

コラボレーション商品は3月5日(日)深夜0時より販売開始され、3月6日(月)に初回入荷分が完売しました。次回入荷は4月中旬~5月頃を予定、入荷次第再販いたします。



株式会社FALCONER(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:清水真輝、以下当社)は、楽天グループ株式会社が運営する「ショッピングSNS『ROOM(通称:楽天ルーム)』の人気ユーザー yukikoさん(以下yukikoさん)※1」とのコラボレーション商品を「All Right Leather 楽天市場店」にて2023年3月5日(日)00:00より販売開始し、「2wayレザーワンハンドルミニバッグ」が発売開始から2日間で完売したことをお知らせします。



















yukiko × All Right Leather コラボ企画









楽天ROOMオフィシャルユーザー yukiko さん × All Right Leatherがコラボレーション。











今回のコラボレーションでは、月間838万PVを誇るAmeba公式トップブロガーでもあり、楽天ROOMのオフィシャルユーザーとしてもご活躍中の「yukikoさん」と共同開発した「フレキシブルに使える万能バッグ“2Wayレザーワンハンドルミニバッグ”」が登場。コラボバッグは All Right Leather 楽天市場店 にてご購入いただけます。











yukikoさんの要望とセンスを取り入れたコラボバッグは、ライフスタイルが変化しても長く使える大人シックなバッグをコンセプトに、子育て中の方や通勤、女子会にも持てるフレキシブルさを持ち合わせるバッグとして、約1年間の試行錯誤を経て販売に至りました。











また、yukikoさんの代名詞とも言える「Keep Life Simple」を元に、装飾や無駄を削ぎ落してシンプルに、見た目以上に収納と出し入れのしやすさを考慮した設計になっているのもポイントの一つです。









2Wayレザーワンハンドルミニバッグ

価格: 8,980円(税込)







URL:https://item.rakuten.co.jp/allrightleather/bge7370/

初回分販売開始:2023年3月5日(日)00:00~

※2023年3月6日(月) 完売御礼、次回入荷は2023年4月中旬~5月頃を予定。

















商品詳細



































yukikoさん のコラボ商品に込めた想い











<どんな想いで作りましたか>

「子育て中は何かと荷物がかさばるけど、できるだけコンパクトにちゃんとオシャレに持てるようなものを探していたんです。でも大きすぎたり、逆にコンパクトすぎておむつや長財布が入らなかったり、丁度いいサイズ感のものって探してもなかなか無かったんですよね。

マザーズバッグも子育てが落ち着くと使わなくなりますし、普段の子連れの時や通勤、女子会にも持っていけるようなフレキシブルに使える万能なものが欲しいなと思っていました。」



<作ってみて如何でしたか>

最初はなかなか理想のシルエットにならなかったけど、何度もサンプルを作り直し「これだ!」と思うシルエットが最終出来上がって感動しました。バッグ自体も想像以上に軽くてストレスを感じさせないですし、All Right Leatherさんの思わず触れたくなるシボ感が素敵で、高級感もバッチリです。







商品のポイント





<見た目、機能面について>

あえて装飾を取り去り、無駄をそぎ落として、ライフスタイルが変化しても長く使える大人シックで、マチが大きいコロンとしたシルエットを目指しました。見た目以上に収納が出来る便利さ、そして出し入れのしやすさもこだわっています。



<どんな人にオススメ?>

荷物を出来るだけミニマムに持ち歩きたい人や、整理整頓が苦手で出し入れに手こずる人、シンプルなコーデが好きな人には刺さると思います。また重いバッグにストレスを感じる人や両手を空けて行動したい人、通勤でスマートに持ち歩きたい人にもオススメできると思います。(yukikoさん)











商品の次回入荷予定、販売について







2023年4月中旬~5月頃に入荷予定。

検品が終了後、準備が整い次第の再販となります。



また再販の通知については、商品ページにある「お気に入りに追加」ボタンを押していただくことで、いち早く情報を知ることができます。買い逃してしまった方、またリピート購入を検討されている方は以下、商品ページURLより「お気に入りに追加」ボタンを押した上、入荷をお待ちください。



お気に入りに追加は、以下URLより

URL:https://item.rakuten.co.jp/allrightleather/bge7370/





楽天のショッピングSNS「ROOM」について







2億点以上ある楽天市場の商品の中からおすすめ商品をユーザー同士が紹介しあえる、楽天アフィリエイトの仕組みを利用したショッピングSNS。「楽天市場」で購入した商品やお気に入りの商品を楽天ユーザー専用ページ「my ROOM」上に収集し、「楽天市場」のページで掲載されている画像や説明文、またユーザー自身が撮影した画像や文章で、おすすめポイントを掲載することができるサービス。(https://room.rakuten.co.jp/items)







「ROOM」オフィシャルユーザー yukikoさんについて











ブロガー・作家

ホワイトシェパード、娘・息子を育てる2児2匹の母として、“Keep Life Simple~ほんとうに必要な物しか持たない暮らし”をテーマに、シンプルな収納美や暮らしを豊かにする仕組みなどをブログで発信中。

著作には「もの選びで暮らしはぐんとラクになる―Keep Life Simple!世の中に、こんなに便利なものがあったのか!」「ほんとうに必要なものしか持たない暮らし Keep Life Simple!」がある。









2016年創業。6期目となる前期は年商7.4億円と急成長を遂げてきました。当社の急成長の理由は、「レザーグッズ業界の常識」を次々と打ち壊してきたことにあります。



これまでのレザーグッズの世界は完全に2極化されてきました。一方は「高品質だが普通の人には手が届かないほど高額な有名ブランド」。もう一方は「安価だが低品質ですぐに使い捨てられてしまう製品」です。なんとか「良いものを手頃な価格で届けることはできないか」。そう考え抜いた末に、業界の常識とは正反対の「自社生産」、そして「ITのフル活用」にたどり着きました。



レザー業界は、流通が複雑に入り組んで、消費者の手元に製品が届くまで、いくつもの卸を経由し、それがそのまま価格に転嫁されてきました。そこで当社では中国での自社生産によって良質で安価な製品を実現。さらに在庫、生産、受注、発注の管理をすべてシステム化、広告運用もITで自動化しています。このように、まさに全社を挙げて、ITで業務を効率化したことで、「高品質・低価格」を実現してきています。







【株式会社FALCONER】

・住所:愛知県名古屋市名東区牧の里3丁目104番地の2

・代表者:清水 真輝

・HP:https://falconer.co.jp/



