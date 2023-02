[株式会社YeeY]

農ライファーズ株式会社が新たに掲げるビジョン「ウェルビーイングの高い人口を増やして日本を元気にする。」の加速を実現します。



日本企業のウェルビーイング経営実現に向けた経営・人事コンサルティング、組織文化の構築支援、事業開発支援などを行う株式会社YeeY(本社:沖縄県南城市、代表 島田由香)共同創業者の矢澤祐史が、農ライファーズ株式会社(本社:広島県竹原市、代表 井本 喜久)の取締役に就任したことをお知らせします。









取締役就任の背景と目的



農ライファーズ株式会社 (旧 株式会社 The CAMPus BASE)は、『農』で「暮らし」と「商い」を豊かに耕そう がコンセプトのオンラインコミュニティ「農ライファーズ」や、成功する小さい農家の営み方を学ぶ 農ビジネス起業塾「コンパクト農ライフ塾」の企画制作運営、地域活性化事業のプロデュースなどを行なっています。



2022年11月11日、旧社名であった株式会社 The CAMPus BASEは、「農ライファーズ株式会社」へ社名変更を行いました。同日、新サービス「農ライファーズ」をスタート。さらなる成長と企業価値の向上を目指し、「ウェルビーイングの高い人口を増やして日本を元気にする。」というビジョンを新たに加えました。



関連プレスリリース:

農業ではなく「農ライフ」で新しい生き方を耕す「農ライファーズ」コミュニティ発足。開設から28日で800人が参加。豪華26人のゲストと「農ライフ」をトークライブ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000055270.html



株式会社YeeYでは、2018年の創業以来、日本企業のウェルビーイング経営実現に向けた経営・人事コンサルティング/コーチサルティング(R)、組織カルチャー構築支援、事業開発支援、地域のウェルビーイング向上支援を精力的に行ってきました。また、ポジティブ心理学の創設者マーティン・セリグマン博士、エド・ディーナー博士、タル ベン=シャハー博士をはじめとするウェルビーイング研究の世界的権威を招聘したカンファレンスやワークショップの企画・運営を行うなど、日本のウェルビーイングを高めるため精力的に活動を行ってきました。



このようにWX(ウェルビーイングトランスフォーメーション)を推進してきたYeeY共同創業者の矢澤が、農ライファーズ株式会社の取締役に就任することで、同社が新たに掲げるビジョン「ウェルビーイングの高い人口を増やして日本を元気にする。」の実現を共に促進して参ります。





農ライファーズ株式会社について



企業名 :農ライファーズ株式会社(旧 株式会社The CAMPus BASE )

WEBサイト: https://noulifers.com/company/

設立日 :2018年5月

事業内容:オンラインコミュニティの企画制作運営

オンラインスクールの企画制作運営

地域活性化事業のプロデュース

代表者 :代表取締役 井本 喜久

本社所在地 :〒725-0001 広島県竹原市田万里1178

東京事業所 :〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町30-15-404





矢澤祐史 プロフィール









矢澤 祐史 Giveness International 代表 / 株式会社YeeY 共同創業者 ワンネス財団を創設し、依存や障がい・精神疾患など、様々な生きづらさを抱えた人々の孤独の解消と自己実現を支援するインフラを構築。ウェルビーイングの理論に基づいたカリキュラムを提供する。2017年にGiveness Internationalを創業。人材・組織開発からホースセラピー事業、不動産、造園・グリーンデザイン、高級イチゴ・バニラ農園経営に至るまで多角的な事業開発を行う。ポジティブ心理学の創始者で元米国心理学会会長のマーティン・セリグマン氏を日本に招聘し、1000名規模のカンファレンスをプロデュースした。また、エド・ディーナー、タル・ベン・シャハー、ライル・アンガー他、ポジティブ心理学の大家たちとウェルビーイングに関する取り組みを行う。2020年には、日本で初めての受刑者・少年院出所者のためのライフキャリアスクール「Power to the Prisoners!」を設立し代表に就任するなど、ウェルビーイングの社会実装に奔走する。





株式会社YeeY概要



代表島田由香を始めとした専門チームによるウェルビーイング経営実現に向けた経営・人事コンサルティング/コーチサルティング(R)、組織カルチャー構築支援、事業開発支援などを行う。また、マーティン・セリグマン、エド・ディーナー、タル ベン=シャハーらポジティブ心理学の大家たちを招聘したウェルビーイングカンファレンスやワークショップも主催する。



ウェルビーイング経営実現に向けた経営・人事コンサルティング/コーチサルティング(R)、組織カルチャー構築支援、事業開発支援などのご依頼、ご相談は下記までお問い合わせください。







会社名:株式会社YeeY

共同創業者:島田由香 / 矢澤祐史

設立:2018年2月9日

Webサイト:https://yeey.co

お問い合わせ:info@yeey.co



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-13:46)