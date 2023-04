[株式会社HOKUTO]

世界中の希少疾患の問題解決に積極的に取り組むレコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン株式会社(所在地:東京都千代田区 代表取締役:赤枝 淳 以下、レコルダティ)と医師向け臨床支援アプリ「HOKUTO」を提供する株式会社HOKUTO(所在地:東京都港区/代表取締役:五十嵐北斗)は、2023年4月より、株式会社HOKUTO が運営する医師向け臨床支援アプリ「HOKUTO」上において、先天性代謝疾患の専門医相談サービスを開始します。













連携の背景 : 希少疾患治療に必要不可欠な専門医との連携



医師は日々の診療の中で、医療文献やインターネット検索などを活用して疾患の情報収集に努めています。しかし、希少疾患においてはその希少性から、専門医以外がその存在に気づくことは容易ではありません。また、診断がついたとしても治療経験に乏しく、適切な対処が難しいことがあります。一方で、診断や治療に精通した医師は限られているため、専門医へ気軽に相談できる場所を見つけることも難しい現状がありました。そうした状況下で、専門医との連携は非常に重要であり、そのような仕組みの構築が課題となっています。

このような背景から、世界中の希少疾患の問題解決に積極的に取り組むレコルダティと、医師向け臨床支援アプリを提供するHOKUTOは、希少疾患に関わる医師の負担を軽減し、より質の高い医療を患者に提供するための取り組みを開始しました。

実際に、HOKUTOアプリの小児科医を対象にしたアンケート(対象者数:122人)によると、「先天性代謝異常症の患者を診察した経験がある」と回答した36人のうち、61%の22人が困った経験をしていると回答しました。これらの医師からは、”正確な情報収集が難しいために、毎回文献検索に時間をかける必要がある”、”病気が珍しいために、正確な知識を自力で取得することが難しい”という声も寄せられています。(株式会社HOKUTO独自アンケート 2022/11/2実施)









専門医相談サービスのコンテンツとは



先天性代謝異常に特化した医師相談サービスは、HOKUTOアプリ内で提供されるもので、電話やメールを通じて直接、専門医に相談することができます。

第一線で活躍する先天性代謝異常の専門医が、個別に質問に回答してくれます。









今回の取り組み内容



本取り組みでは、レコルダティ社が開発した高アンモニア血症治療薬カルグルミン酸(商品名カーバグル(R)分散錠200mg)に関する情報や、高アンモニア血症の早期診断、早期治療のためのコンテンツをHOKUTOアプリ上で掲載し、会員医師へ情報提供します。

加えて、各種コンテンツと専門医相談サービスが連動することで、高アンモニア血症に関する情報提供から専門医相談サービスへのスムーズな移行を促し、早期診断や最適な治療の実現に貢献します。





協力医師の紹介



先天性代謝異常症は遺伝的な希少疾患であり、その診断・治療には専門的知識が要求されます。一方で、生化学的・遺伝学的診断技術の発展により、かつて未診断だった診断群が診断され、一般臨床医もその知識が必要になるケースが増えてきています。

実際に、私の勤務している施設においても、全国の先生方からのご相談があり、お困りの先生方が大勢いらっしゃることを実感しております。

多くの医師の日々の臨床や情報検索を支援するHOKUTOアプリを通じて、お寄せいただく先生方のご質問にお答えすることで、患者様により質の高い医療を提供する一助となるものと信じております。







レコルダティ コメント

レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパンは希少疾患に罹患された患者様が最適な治療を受けられるよう全力で挑みます。“Focused on the Few ”

弊社製品である高アンモニア血症治療剤カーバグル(R)分散錠200mgの薬剤情報が、医師向け臨床支援アプリ「HOKUTO」のコンテンツとして配信されることで、より適正なご使用につながるものと考えております。

今後も、臨床現場の医療従事者の方々が必要とする情報を提供し、適正に弊社製品をお使いいただくことで、多くの患者さんへ貢献できるよう活動してまいります。



会社概要

名称 : レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン株式会社

設立 : 2018年3月5日 代表取締役 赤枝 淳

所在地:東京都千代田区一番町10-2 一番町Mビル2階

資本金:9,000万円

URL :https://www.recordatirarediseases.com/ja

Recordati Rare Diseases社は1990年に創設され、世界中の希少疾患の問題解決に最も積極的に取り組む製薬企業の一つです。我々は希少疾患の患者様とそのご家族の問題を解決すべく、調査、研究開発に投資し、その成果を医療従事者を通じ貢献しています。



▷Recordati Rare Diseases 社(公式サイト https://www.recordatirarediseases.com )





HOKUTO コメント

弊社の医師会員数は80,000人を突破し、幅広い医師にアプリを利用いただいています。今回のレコルダティ社と共同で始めた「先天性代謝疾患の専門医相談サービス」は、希少疾患の認知を促進するだけでなく、希少疾患に関わる医師の負担を軽減し、患者さんにより良い医療を提供するための一助となると信じています。

今後も、弊社はさまざまな製薬企業との連携を加速させ、臨床に必要な情報を医師に的確に伝え、その先の患者さんに貢献し続けていくことを目指しています。



会社概要

名称 : 株式会社 HOKUTO

設立 : 2016年 代表者:五十嵐 北斗(代表取締役)

所在地:東京都港区北青山3-3-13 共和五番館2階 Guild Aoyama

資本金:1億円(2022年4月末現在) 社員数:34名(2023年4月現在)

URL :https://corp.hokuto.app/

私たちは「より良いアウトカムを求める世界の医療従事者のために」をミッションに掲げ、医療業界への貢献に取り組む医療×ITスタートアップです。臨床現場に立つ医療従事者の負担を軽減することでアウトカム(治療や予防による臨床上の成果)の向上に貢献し、その結果としてより多くの患者を救えるような世界を目指しています。



▷医師向け臨床支援アプリ「HOKUTO」(公式サイト:https://hokuto.app/ )

▷HOKUTO Marketing Solutions公式サイト https://hokuto.app/hokuto_marketing_solutions )



