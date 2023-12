[ライフサウンド株式会社]

大阪出身の才能溢れるR&Bシンガー、Nao Yoshiokaが世界をつなぐ音楽の架け橋として、新たな挑戦に踏み出します。その情熱的な歌声と深い感情表現で、既に国際的に称賛され多くのファンを魅了し続ける彼女の、待望のニューアルバムの制作とワールドツアーの実現を支えるクラウドファンディングを開始します。

このプロジェクトでは、パンデミックを乗り越えたNao Yoshiokaの新たな視点による作品を世界に届け、国際的なアーティストとのコラボレーションを通じて、日本のアーティストとしての未踏の頂に挑戦します。



プロジェクトURL:https://camp-fire.jp/projects/view/713300

※12/4(月)19:00より支援可能になります







Nao Yoshiokaの挑戦の軌跡

2012年のデビューから2023年まで、Nao Yoshiokaの歩んできた道は、国内外での数々の賞と成果で飾られています。キャリア開始時から

世界での活躍を目指し、世界基準の音楽で日本を刺激をし、さらに欧米でも多くのファンを魅了してきました。



2012年 Apollo Theaterアマチュアナイト準優勝

2015年 米国ソウルメディアSoulTracks最優秀新人賞獲得

2018年 Billboard UAC Chartにて32位を獲得

2019年 英国UK SOUL CHART、米国The Official Indie Soul Chartで1位

2021年 YouTubeで「Love Is the Answer」が330万回再生を記録

2023年 London Jazz Cafeでの単独公演を成功



Nao Yoshiokaの音楽の旅路は、ガラパゴス化した日本の音楽業界から始まりました。こと音楽では世界進出で遅れをとってしまった日本のアーティストの海外でのキャリアは苦難と挑戦に溢れていますが、不屈の精神から生まれる彼女の歌は、多くの人々に感動を与えています。



パンデミックを乗り越えた成長

2018年にアメリカに移住後、2019年に4枚目のアルバム『Undeniable』をリリースし、アメリカでのツアーや様々なライブへの出演が決まっていたタイミングで、パンデミックによってその予定は全てキャンセルされました。コロナ禍は体調不良にも悩まされ帰国しましたが、国内での活動を再開し、プロダクションの強化やビデオコンテンツを充実させ、Java Jazz Festivalへの出演やロンドンでの公演を成功させました。



気になるクラウドファンディングのリターン

今回で4回目となるこのクラウドファンディングでは、パンデミックを乗り越えた新たなアーティストの視点から生まれるNao Yoshiokaのメッセージをカタチにし、5作目となるニューアルバムの制作とワールドツアーに挑戦します。Nao Yoshiokaのストーリーや今後の展望などが国内最大級のクラウドファンディングサービス、CAMPFIREに掲載されており、リターン内容はCDやLPなどのグッズから、ライブ直前の円陣やプライベートライブへの参加、MVのクレジット掲載まで、バラエティに富んだ16種類を用意しています。



ニューアルバムの魅力と今後の展望

ニューアルバムでは、世界各地で活躍している気鋭のアーティストとのコラボが多数決定しており、充実の内容となっています。パンデミック中にYouTubeでバイラルした動画をきっかけに、世界中でのファンが増加しており、その反響を受けてイギリスのブッキングエージェンシーとも契約し、以前から契約しているアメリカのブッキングエージェンシーも加え、世界に羽ばたくための強力なバックアップ体制ができています。また本作品はグラミー賞にもエントリーする予定です。



Nao Yoshiokaからのメッセージ

「デビューして11年間ずっと、日本と世界で活躍するアーティストになると信じて突き進んできました。

そしてその夢が叶い始めています。ニューアルバムではまた新しい景色を皆さんと一緒に見ることができると感じています。皆さんの支援が私の音楽の旅と夢を現実に変える力になります。私たちの音楽が世界に広がる瞬間を共に体験できたらそれ以上に嬉しいことはありません。ぜひ今回のクラウドファンディングを応援していただけたら嬉しいです!また私のYouTubeチャンネルでは、このクラウドファンディングに合わせて、大成功を収めたUK・ヨーロッパツアーの様子が定期的に更新されるので、そちらもぜひチェックしてみてください!ー Nao Yoshioka」



[クラウドファンディング詳細]

開始日:2023年12月4日(月)19:00より支援可能

プラットフォーム:CAMPFIRE

プロジェクトURL:https://camp-fire.jp/projects/view/713300



[関連URL]

The Journey - New Album Crowdfunding for 2024





[リリース予定]

2024年1~2月:ニューアルバム制作完了

2024年2~3月:シングルリリース

2024年4~5月:CDリリース

2024年7~8月:アナログリリース



Nao Yoshiokaプロフィール



大阪生まれ、NY仕込みのパワフルなヴォイスと表現力、ヒストリーに根ざしながらもレイドバックとは異なるモダンなテイストを兼ね備えた現在進行形ソウルシンガー。

NYに単身で渡米後、ソウルミュージックとの出会いをきっかけに、サム・クックが作った名曲と自分の心がシンクロした経験から、人々の心の奥底に響く音楽をつくる道を志す。その後アポロシアターのアマチュアナイトで準優勝など実績を重ね日本に帰国。2013年から2018年は東京に滞在するも、米国最大級のソウルフェスCapital Jazz FesやBlue Note New Yorkに出演。2018年から再度単身渡米をし同年に日本人初となるビルボードUACチャート32位を獲得。エディトリアルプレイリストにおいてはアメリカの「ALT-R&B」(Apple Music)や「Next Wave Neo-Soul」(Spotify)日本人初の選出。ジョン・バティステ、ネイザン・イースト、エリック・ロバーソン、ママズ・ガンなどと共演歴を持つ。

デビュー10周年を迎えた2022年はシングル「Tokyo 2020」「Wave」をリリースした他、10周年を記念した日本ツアー、ヨーロッパツアーを行うなど、精力的に活動を展開している。



