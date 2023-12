[株式会社JAMSHOPPING]

人気英国ロック・バンド/アーティストの公式グッズPop-up Storeが大阪に大集結



日本最大の音楽・映画・ドラマ・スポーツ・アニメ公式グッズ・ストア「PGS」、世界で最も長い歴史を持つTHE BEATLES専門店「GET BACK」、メンバーも認めるROLLING STONES専門店「GIMME SHELTER」を運営する株式会社JAMSHOPPINGは、人気英国ロック・バンド/アーティストの公式グッズ・ストアを集結させた英国ロック・グッズの祭典『THE BRITISH ROCK in OSAKA』を、大阪・心斎橋オーパ6F 特設会場にて2024年1月27日(土)~2月8日(木)の日程で開催いたします。



エリック・クラプトンやTHE CLASHといった上記以外のバンド/アーティストの商品も販売される

THE BEATLESが新曲「NOW AND THEN」を発表、ROLLING STONESが新作「HACKNEY DIAMONDS」を発表、QUEEN+ADAM LAMBERTが来日等、英国ロックが盛り上がっている中、英国を代表する人気英国ロック・バンド/アーティストの公式グッズ・ストアが心斎橋オーパ6F特設会場に集結し、世界中から集めたアパレルや雑貨、書籍といった新商品や人気商品、限定商品等公式ライセンス商品が販売されます。



過去開催時

期間中には様々な企画が催され、英国ロック・ファン垂涎の内容となります。

■商品購入で英国旗ギター・ピックのプレゼント・キャンペーン

■SATSUMA3042さん(1月28日)やケネス・アンドリューさん(2月3日)の店内ライブ

■「GIMME SHELTER」オープン記念日キャンペーン(1月27日と28日)

■デヴィッド・ボウイ キャンペーン(2月3日)

■「ビートルズの日」キャンペーン(2月4日)

■QUEEN来日記念&フレディ映画公開記念キャンペーン(2月7日と8日)







商品購入で英国旗ギター・ピックをプレゼント

THE BEATLES、QUEEN、デヴィッド・ボウイでもそれぞれキャンペーンが開催される



【概要】

■タイトル THE BRITISH ROCK in OSAKA

■会場 心斎橋オーパ6F 特設会場 (〒171-0013 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3)

■開催期間 2024年1月27日(土)~2024年2月8日(木)

■営業時間 11:00~21:00

(※営業時間、休館日に関しては心斎橋オーパに準じます)

■商品概要 新商品や人気商品、限定商品など世界中より集められた英国ロック・バンド/アーティストのTシャツ、パーカー、キャップ、ポスター、フィギュア、小物雑貨、インテリア類などの公式ライセンス商品

■取扱いアーティスト THE BEATLES、ROLLING STONES、QUEEN、DAVID BOWIE、LED ZEPPELIN、PINK FLOYD、THE WHO、SEX PISTOLS、OASIS、THE 1975、ERIC CLAPTON、THE CLASH他

■公式サイト https://britishrock.pgs.ne.jp/

■協力

Rock Off Retail Limited

シンコーミュージック・エンタテイメント

NEGA



過去開催時



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/27-17:46)