リンクタイプPlusを使ったクレジットカード決済から対応開始



株式会社リソース・シェアリング(東京都中央区、代表取締役:内村 寛、以下 リソース・シェアリング)は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長:相浦 一成、以下GMOペイメントゲートウェイ)が提供するPGマルチペイメントサービスでのオンライン決済をCS-Cart国際版で導入できるアドオンの提供を開始しました。





GMOペイメントゲートウェイが提供するPGマルチペイメントサービスは、クレジットカード決済やコンビニ決済など、様々な決済方法を選択できる通販・ECサイトの総合決済システムです。



リソース・シェアリングでは、CS-Cart国際版でPGマルチペイメントサービスを利用した各種決済に対応する決済アドオンの提供を開始しました。

■PGマルチペイメントサービス リンクタイプPlusでのクレジットカード決済から提供



GMOペイメントゲートウェイは、国内最大級のオンライン決済代行サービス企業であり、オンライン決済サービスとしてPGマルチペイメントサービスを提供しています。



PGマルチペイメントサービスでは、オンラインでの決済方法として、クレジットカード決済だけでなくコンビニ決済、PAYSLE決済、Pay-ease決済、銀行振込、キャリア決済、Apple PayとGoogle Pay、楽天ペイ、FamiPay、LINE Pay決済、メルペイ等、多くの決済手段に対応しています。



今回、リソース・シェアリングでは、CS-Cart国際版でのクレジットカード決済に対応するために、PGマルチペイメントサービス リンクタイプPlusでのクレジットカード決済に対応したアドオンを作成しました。





今後、リンクタイプPlusが対応しているクレジットカード決済以外の豊富な決済手段に対しても、順次対応をすすめる予定をしております。



■管理画面から設定変更も可能



PGマルチペイメントサービス対応決済アドオンでは、管理画面で名前やアイコン、説明、お支払いについての設定を行う事ができます。





また、PGマルチペイメントサービス対応決済アドオンを利用できるユーザーグループ、税金、手数料の設定も行えます。



設定画面からは、カラーパターンや表示方式も設定ができます。



PGマルチペイメントサービス リンクタイプPlusでは、8種類のカラーパターンと4種類の表示方式が選べます。



■モジュール、プロトコル、リンク、OpenAPIタイプへの個別対応も可能



PGマルチペイメントサービスでは、接続タイプとしてリンクタイプPlus以外にもモジュール、プロトコル、リンクが用意されており、2023年5月30日には新たに「OpenAPIタイプ」の提供も開始されました。



リソース・シェアリングでは、リンクタイプPlus以外の接続タイプについても、今後、個別対応の形でこれらの決済手段を提供していきます。



■CS-Cartの全ライセンスに対応



PGマルチペイメントサービス対応決済アドオンは、CS-Cartが公式に提供する以下のライセンスに対応しています。

CS-Cart Store Builder Plus



CS-Cart Store Builder Ultimate



CS-Cart Multi-Vendor Standard



CS-Cart Multi-Vendor Plus



CS-Cart Multi-Vendor Ultimate



CS-Cart Multi-Vendor Unlim





ただし、PGマルチペイメントサービス対応決済アドオンは、リソース・シェアリングからCS-Cartのライセンスと「日本国内向け設定」アドオンを購入し、リソース・シェアリングでのECサイト構築やマーケットプレイスサイト構築を依頼されたお客様に対してのみ、個別対応で提供されます。



■PGマルチペイメントサービス対応決済アドオンの価格



PGマルチペイメントサービス対応決済アドオンの価格については、CS-Cart Store Builder Plus用が220,000円~となっております。



PGマルチペイメントサービス対応決済アドオンの導入は個別対応となりますので、詳細はお問合せください。



■CS-Cartとは



2005年のリリースから世界中で50,000社以上の導入実績がある多言語・多通貨にも対応したハイブリッドECサイト構築パッケージで、リソース・シェアリングではCS-Cartが公式にリリースしているCS-Cart 国際版を提供しております。



CS-Cartでは、ECサイト構築ができるCS-Cart Store Builder、BtoBtoC型ECのマーケットプレイスサイト構築ができるCS-Cart Multi-Vendorと、ターゲットに応じて様々なライセンスが用意されています。



CS-Cartには、基本的な商品管理機能、注文管理機能、顧客管理機能だけでなく、決済管理機能、配送管理機能、サイト管理機能、キャンペーン管理機能、ポイント管理機能、メルマガ管理機能なども標準で用意されているため、基本機能だけでECサイトの構築から運用まで対応することができます。



また、オープンソースからスタートしたCS-Cartは、カスタマイズも自由に行え、公式マーケットプレイスでは、無償や有償でテーマやアドオンが用意されており、低コストで機能追加を行う事ができます。



■CS-Cartの製品ラインナップ



ECサイト構築無料ライセンス CS-Cart Store Builder Free



ECサイト構築ライセンス CS-Cart Store Builder Plus



複数ECサイト構築ライセンス CS-Cart Store Builder Ultimate



商品出品型マーケットプレイスサイト構築ライセンス CS-Cart Multi-Vendor Standard



店舗出店型マーケットプレイスサイト構築ライセンス CS-Cart Multi-Vendor Plus



複数マーケットプレイスサイト構築ライセンス CS-Cart Multi-Vendor Ultimate



複数マーケットプレイスサイト構築生涯ライセンス CS-Cart Multi-Vendor Unlim





▼多言語・多通貨対応ハイブリッドECサイト構築パッケージ CS-Cart

https://resource-sharing.co.jp/services/web-system/ecommerce/cs-cart/

▼多言語・多通貨対応ハイブリッドマーケットプレイスサイト構築パッケージ CS-Cart Multi-Vendor

https://resource-sharing.co.jp/services/web-system/ecommerce/cs-cart/multi-vendor/



■株式会社リソース・シェアリングとは



リソース・シェアリングは、ITのコンサルティングから設計・構築・運用・Web解析までをワンストップで提供。

特に、新規事業・新規サービス立ち上げ、WordPressを使った大規模・高負荷なWebサイト構築及び運用、ECサイト構築及び運用において強みを発揮しております。



また、CS-Cartの日本における公式リージョン・リセラーとして、クライアントのサポートを行っております。



■会社概要



会社名 : 株式会社リソース・シェアリング

代表者 : 代表取締役 内村 寛

URL : https://resource-sharing.co.jp/

所在地 : 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

事業内容: ITコンサルティング、Webサイト・Webシステム・新規事業・ 新サービス・RFP・Web解析コンサルティング、プロジェクト・マネジメント、システム設計・構築・運用・解析、RPAコンサルティング



