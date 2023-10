[株式会社オフィスバンク]

初エントリーで初選出



オフィス移転コンサルティングやオフィス仲介事業、オフィスの利用状況の調査など、はたらく場所を最適化するサービス=『HATARABA』(ハタラバ)を提供する株式会社オフィスバンク(本社:東京都渋谷区、代表取締役:森村泰明)は、2023年8月、Great Place To Work(R) Institute Japan(以下、GPTW Japan)が実施する「働きがいのある会社」調査において「働きがい認定企業」に選出されました。







働きがいのある会社とは





「働きがいのある会社」とは、GPTW Japanが実施する従業員へのアンケート調査をもとに、結果を点数化し一定レベルを超えた会社を「働きがい認定企業」とし、さらに認定企業の中から働きがいの水準が高い上位100社を「働きがいのある会社」として認定しています。



当社は以下のポイントを高く評価され選出されました。

・特別なことがあれば祝い合っている

・報酬に対する納得感が高い

・周囲の人は仕事の達成に向けて努力している



▼働きがい認定企業のページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0831_1104.html



当社福利厚生【Dream Bank Cup】をご紹介します





▼【Dream Bank Cup】とは

『仕事も大事だけれど、それ以上に自分の人生も大切にしてほしい』

『一度きりの人生、仕事を含めた自身のライフプランを描く事、楽しむことを応援したい』

という想いのもと、社員のライフプランを豊かにする、楽しくて、継続的なプライベートの目標をチームのみんなと共に達成する制度です。達成者には会社からお祝い金が支給されます。



▼実際に社員がたてた目標

・チャイルドカウンセラーの試験資格を取る

・夫婦で毎月デートをする

・月1回料理教室に通う



今後も事業の成長とともに、社員のライフワークがより豊かなものになり『やりがい』を持って働くことができるよう制度や体制を整えてまいります。



Great Place To Work (R) Institute Japanについて





Great Place To Work(R) Institute は、世界約100ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。

米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、GPTWジャパンを運営しています。





【株式会社オフィスバンクについて】

当社の企業理念は「全社員が人間性と能力を高め、物心共に幸福になることと同時に、サービスの向上と社業の発展により社会に貢献する」です。

この企業理念のもと、「社員の幸福こそが、お客様の満足度に繋がる」という想いを持ち、社員の能力と人間性を高めることを重視しています。

そして、お客様の経営課題にしっかりと寄り添い、お客様にとって『働く場』とはどうあるべきなのかを共に考え、プロの目線で様々なサービスや適切な情報を提供し続けることでベストな選択肢をご提案できるよう最善を尽くします。



▼ホームページ:https://www.obg.co.jp/



【会社概要】

会社名:株式会社オフィスバンク

設 立:2004年4月

所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目8-12 渋谷第一生命ビルディング5階

代表者:代表取締役社長 森村泰明

事業内容:オフィス移転コンサルティング事業、プロジェクトマネジメント事業、不動産に関するソリューション事業

免許番号:国土交通大臣(3)第8169号



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社オフィスバンク 広報室:西條恵

連絡先:070-3512-6896/03-5464-1315 E-Mail:info@office-b.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-15:40)