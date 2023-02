[神戸コレクション制作委員会]

2023年春、 “東遊園地” が花と緑に包まれたランウェイで、ファッションテーマパークに!Novel Core、朝比奈彩、貴島明日香、ゆうちゃみ 出演決定!



株式会社毎日放送(大阪市北区茶屋町17番1号)は、4月15日(土)、神戸の街を舞台に『神戸コレクション2023』を開催いたします。神戸コレクションは、20周年を機に従来の箱型ファッションショーではなく、“神戸の街と楽しむファッションイベント”として「Bloom The City(ブルームザシティ)ー 街に花を咲かせるー」をテーマに、新たなスタートを切りました。

21年目を迎える今回は、今春リニューアルされる“神戸市民の憩いの場”「東遊園地」(神戸市中央区)を舞台に開催。公園という会場の特性を活かし、花と緑で彩られたこの日だけのステージとランウェイが登場します。ファッションショー・豪華ゲストが出演するステージイベントのほか、飲食や体験型イベントのブースなど、様々な企画も展開予定です。ファッションを通じて神戸の春を華やかに盛り上げます。









■神戸コレクションが創る“新時代のファッションイベント” 街を盛り上げる風物詩

ライフスタイルやファッションに対する価値観が大きく変化する中、ファッションイベントそれぞれも独自性が大切な時代となっています。神戸コレクションは昨年からコンセプトを新たに、これからの時代に合わせた神戸コレクションだからこそできるオリジナリティ溢れるファッションイベントに取り組んできました。それが最新のトレンドや可愛いファッションだけをピックアップするのではなく、ファッションやオシャレというキーワードで、“神戸の街を使い地域を盛り上げるファッションイベント”になることです。神戸コレクションが毎年2回の神戸の風物詩になることを目指し、神戸の街や人と共に作っていきます。

神戸コレクションは昨年の20周年という節目を機に、「Bloom The City(ブルームザシティ)ー街に花を咲かせるー」というテーマを掲げ、神戸の街を舞台にしたファッションショー・神戸の人気スポットに数万本のお花でフラワーアートを創るなど、「神戸に寄り添う」新たなスタイルのファッションイベントを開催してきました。南京町・HITODE交差点・ス ターバックスコーヒー神戸北野異人館店・旧居留地といった神戸の人気スポットに、季節の花を使用したフラワーアートを展示したほか、三宮センター街(春)・生田神社(秋)にて屋外ファッションショーを行い、とても多くの方に新たな神戸コレクションを楽しんで頂けたと思います。今年はさらに楽しんでもらえるように会場となる東遊園地をファッションと花で彩り、笑顔満開の神戸コレクションにしていきます。





■来園者と共に創り上げるフラワーアートで“見るだけじゃない、新しいお花見の形”を提案



2023年春の新たな試みとして、「参加型フラワーアート」を開催します。老若男女問わず東遊園地来園者に1本ずつお花を挿してもらい、皆さんの力で巨大フラワーアートを制作し、会場のリニューアルオープンを祝した1つのアイコンを作り上げる企画予定です。オシャレをして写真を撮りにきていただくことはもちろんですが、お花の持つ素敵な力に触れていただく機会、共に創り上げる喜びを分かち合う場として、神戸コレクションが皆さんにとってもっと身近になってほしいという思いを込めています。

本企画以外にも園内には多数のフラワーアートを設置予定。みんなでつくる“新しいお花見”が楽しめるファッションイベントを提案します。また、フラワーロスの観点からアートで使用した花を神戸コレクション翌日4月16(日)に無料配布します。





■今春リニューアル!神戸市民の憩いの場「東遊園地」でファッションショーを開催



東遊園地は都心における貴重な緑のオープンスペースとして、日ごろから市民の憩いや散策、レクリエーション等で利用されているほか、「神戸ルミナリエ」、「阪神淡路大震災1.17のつどい」等の会場で利用される神戸を象徴する公園です。神戸市では「都心・三宮再整備」に取組む中で、回遊性向上の拠点としてさらなる日常的なにぎわいの創出を図るため、東遊園地再整備を進めています。2021年秋から北側園地の工事に着手し、順次整備を進行中。 現在、2023年春の北側園地オープンに向け、イベントや日常の賑わいなど多様な利用ができる芝生広場や、地形の高低差を活かして休息やランチが楽しめる木製デッキを設置した見晴らしひろば等を整備するほか、カフェ・レストランやイベント・レンタルスペースを備えたにぎわい拠点施設の建設を行っています。また、南側園地では園地の整備に先行して、こどもたちが命の大切さを学び、豊かな感性と創造力を育む場として、建築家・安藤忠雄氏の寄付により「こども本の森 神戸」が、2022年3月に開館しました。





■出演ゲスト第1弾発表! Novel Core・朝比奈彩・貴島明日香・ゆうちゃみの出演決定!



東遊園地の花と緑に囲まれたステージでファッションショーと音楽ライブを開催!

ゲストアーティストに若者を中心に絶大な人気を誇るラッパー/シンガーソングライター「Novel Core」と神戸発のバンド「Five New Old」が登場。また、ゲストモデルには、朝比奈彩、香川沙耶、貴島明日香、藤井サチ、ゆいちゃみ、ゆうちゃみの出演が決定!ファッションショーやライブ、トークイベントで神戸コレクションを盛り上げます!





■主催者(植村仁)コメント

皆様のお陰で昨年の秋に20周年を迎えました。神戸の街と寄り添い、神戸の街と共に歩むイベントとして節目となる記念公演を生田神社という特別な空間で開催することができました。参加いただいた、ブランド様、協賛社様など関係各所からも、神戸の街を舞台した、新しい神戸コレクションならではの展開であると評価いただきました。我々が目指す、「Bloom The City~街を咲かせる~」という想いをこの春は「東遊園地」という舞台で表現してまいります。4月という新しい門出を迎えるにタイミングに、神戸の皆様にとって思い入れのある場所をお花で彩り、ファッション、音楽、フードなど1日楽しめるコンテンツをご用意して、皆さんのお越しをお待ちしております。





<開催概要>

■タイトル KOBE COLLECTION 2023

■開催日時 2023年4月15日(土) 13:30~(※12:30開場)

※雨天決行、荒天中止

■場所 神戸・東遊園地 特設会場(神戸市中央区加納町6丁目)

■出演者 【ゲストモデル】

朝比奈彩、香川沙耶、貴島明日香、藤井サチ、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ and more,,

【ゲストアーティスト】

FIVE NEW OLD、Novel Core and more..

※第2弾発表をお楽しみに!

■チケット情報 ※すべて税込

・プレミアムシート(お土産付)※前方3列目まで 9,900円

・指定席 6,600円

・立ち見(入場券) 3,300円

2月16日(木)23:59まで、オフィシャル最速先行受付中: https://eplus.jp/kc2023ss/

■主催 MBSテレビ

■後援 一般社団法人神戸観光局

■協力 神戸市、三宮コレクション実行委員会、若手デザイナー支援コンソーシアム

■企画制作 神戸コレクション制作委員会

■特設サイト https://www.kobe-collection.com

■公式LINE https://lin.ee/KRdGpOc

■公式Twitter @kobe_collection https://twitter.com/kobe_collection

■公式Instagram @kobe_collection https://www.instagram.com/kobe_collection/

問い合わせmail kobe-collection@mbs.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-15:16)