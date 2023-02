[株式会社MICE研究所]

~テーマは出会い。マッチングシステム・会場構成でアイデアを動かすコミュニケーション設計を実装~



BACKSTAGE実行委員会(イベントレジスト株式会社・株式会社ホットスケープ・月刊イベントマーケティング)は、2023年2月9日(木)に、虎ノ門ヒルズフォーラムにおいて、「BACKSTAGE 2023」を開催いたします。オフライン開催では12のセッションを展開。

体験型マーケティングに学び、出会う1日として、6回目の今回はオフライン開催における“出会い”に重点を置きます。マッチングシステムの導入や会場構成などでコミュニケーション設計を実装。イベントのジャンル問わず、イベント主催・企画・運営などの実践者・検討者を対象にリアルの真価、体験型マーケティングの価値の進化・深化を学び、新たな出会いの場を創出するカンファレンスとして2年2ヶ月ぶりに復活いたします。







BACKSTAGEについて









BACKSTAGEは、2016年から毎年虎ノ門ヒルズフォーラム(東京港区)で夏に行われ、2020年には冬にハイブリッド開催した体験型マーケティングに学び、出会うカンファレンス。一般的なビジネスカンファレンスとは異なり、出展ブースによる展示に加え、イベントそのものを実験場・ショーケースの場としており、イベントの舞台裏(運営・演出・構成など)自体について学び・出会いの場として展開します。時に、プロレス興行のような演出や音楽フェスのようなステージ映像、出展者×来場者だけでなく来場者同士にもマッチング機会を創出するシステムの導入、一方で自然と対話が生まれるようなスピーカーとの場づくりなどが特徴で、ビジネスイベントのエンタメ化、DX化、最新技術の導入、マインドセットの更新など、体験の場を提供します。



展示会主催者・企業カンファレンス担当者・PRプロモーション企画者をはじめ、BtoB/BtoC、企業イベント、ブランドプロモーション、スポーツイベント、音楽フェスなど、イベントのジャンルを問わず、リアルの真価、体験型マーケティングの価値の進化・深化を学び、実践者・検討者に、ジャンルレスな出会いの場を創出し、その化学反応を楽しむイベントです。



6回目の「BACKSTAGE2023」は、2年2ヶ月ぶりに復活開催となります。



BACKSTAGE2023 Session & Speaker

詳細:https://prtimes.jp/a/?f=d14804-20230203-56c230957d1b65c375e61d750b96c0ab.pdf



CONFERENCE STAGE / Fireside Chat コーナーで全12セッション・33名で展開予定です。





■CONFERENCE STAGE / Fireside Chat コーナーで全12セッションを展開



<CONFERENCE STAGE>



ファンダメンタルB2Bマーケティング

~デジタル時代のB2Bマーケティング講座・超ダイジェスト

高広 伯彦さん





「価格先進企業」と「価格のプロフェッショナル」が語る「値決めの未来」

小友 康広さん クラウドサーカス株式会社 取締役

高橋 嘉尋さん プライシングスタジオ株式会社 代表取締役CEO





これが令和のエンターテインメントだ! – 時代を先取る体験設計の考え方 –

天野 春果さん 川崎フロンターレ プロモーション部 部長

鈴木 曜さん GREAT WORKS / 貝印|取締役CCO / 執行役員CMO"

田中 準也さん 株式会社インフォバーン 代表取締役社長





「City-Tech.Tokyo」間も無く開催!東京都初のグローバルスタートアップカンファレンスの魅力とは

宮坂 学さん 東京都 副都知事

藤本 あゆみさん Plug and Play Japan株式会社 執行役員CMO/一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事

折原 大吾さん 株式会社イノフェス 代表取締役社長

小林 美穂さん 株式会社クラス 広報

神谷渉三さん 株式会社I'mbesideyou 代表取締役社長





約1,400億円の規模を誇る全米No.1プロレス団体「WWE」に所属していたプロレスラー・

ヨシタツが語る「世界を股にかけるエンタメビジネスとは?」

ヨシタツ選手 全日本プロレス"

山口 義徳さん 株式会社リアルクロス 代表取締役社長





日本におけるライブエンターテインメントのポテンシャル

御厨 浩一郎さん 株式会社Z 代表取締役

宮田 公夫さん spotlight (株式会社 電通ライブ)プロデューサー/クリエイティブディレクター

樋口 陽子さん 株式会社MICE研究所 イベントマーケティング編集長





都市とXRが融合する世界を目指して

~多様なプレイヤーとともに創るクリエイティブエコシステム~



加藤 友規さん 日本テレビ放送網株式会社 社長室R&Dラボ担当副部長"

朴 正義さん 株式会社バスキュール 代表取締役

杉山 央さん 森ビル株式会社 新領域企画部





世界からみた、これからの日本のサウナ

五塔 熱子さん 株式会社一向平

新谷 竹朗さん 株式会社温泉道場 おふろcafé / Omaturi.Oy

橋本 健太郎さん 株式会社スキーマ 取締役





スタートアップの決断 — 自社イベントに踏み出すタイミングと、成功に導く組織の作り方

田邊 雄樹さん 株式会社primeNumber 代表取締役CEO

小島 英揮さん Still Day One合同会社 代表社員 パラレルマーケター・エバンジェリスト





企業コミュニティ運営者が裏側を語る

伊藤 まどかさん 富士通株式会社 富士通100人カイギキュレーター

泰松 遼さん 株式会社NTTドコモ コンテンツサービス部

松野 友樹さん ソニー株式会社 SA-Link サブリーダー

高嶋 大介さん 株式会社INTO THE FABRIC 代表取締役



何もない地方の小さな街に みんなが望む未来を創れ!

課題が山積みの地方だからこそ、関わる全ての人が輝くウェルビーイングな町に。

金子 るみさん 一般社団法人 横瀬町観光協会 事務局

田端 将伸さん 横瀬町役場 まち経営課





<Fireside Chat コーナー>



北米展示会の今! ~アニメコンテンツ北米進出のねらいと成果~

鈴木 珠音さん サクラインターナショナル株式会社 クロス・マーケティング・クリエイション部 主任

小林香凛さん サクラインターナショナル株式会社 BD&M部第1課

田中 力さん 月刊イベントマーケティング 副編集長











■EXHIBITION AREAは出展者X参加者、参加者X参加者、スピーカーX参加者の出会いの場に



EXHIBITION AREAは出会いの最大化を図るコーナーを各所に設置。出展ブースには、新規会場情報、SDGsに配慮した空間デザイン部材や海外進出向けサービス、企業のプライシングのコンサルティングサービス、クラウドベースの動画編集・SNS共有サービス、イベントチケット決済サポートサービス、オンライン・オフライン両方のイベントに導入できるデジタルギフトサービス、オンラインイベント開催を支援する配信プラットフォーム、ビジネスマッチングプラットフォーム、無線機やデザイン性の高い家具などのレンタルサービス、ポータブル電源、ケータリングサービス、フェアトレードコーヒーなどが出展します。



出展ブースのほか、マッチングシステムで事前アポイントを取った者同士の商談テーブルや、カンファレンスステージで登壇したスピーカーに直接質問や対話ができるFireside Chatコーナーなどmeetupエリアを各所に用意しています。





BACKSTAGE2023開催概要



名 称:BACKSTAGE 2023

日 時:2023年2月9日(木) 10:00-20:30(予定)

会 場:虎ノ門ヒルズフォーラム 5F

東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階

公式サイト:https://backstage.tours/

参加方法:有料(VIP 20000円/STANDARD 10000円/STUDENT 2000円)、事前登録制

参加申込:https://eventregist.com/e/BACKSTAGE2023









BACKSTAGE2023 セッションタイムスケジュール









*セッション詳細ページ→https://backstage.tours/session/





BACKSTAGE2023 Session & Speaker(オンライン開催)



「BACKSTAGE2023」では、2023年2月9日のオフライン開催前に、オンラインにて学びを深める13のセッションを12月1日から2月8日まで実施。2月9日開催時も、視聴コーナーを設けます。





*オンラインセッションの詳細ページ→https://backstage.tours/pre-session/



<参加方法について>



2月9日の虎ノ門ヒルズフォーラム会場への参加は、有料、事前登録制です。



また、事前登録者にはマッチングシステムの活用を促進しています。イベント参加者がオンライン上でイベント当日の商談のアポイントが取れるビジネスマッチングプラットフォームを導入。事前登録者はこのプラットフォームをつかって、イベント参加者の情報を検索、閲覧することができ、チャットでコミュニケーションをとったり、会場やオンラインでのミーティングをセッティングしたり、BACKSTAGE参加で出会いの最大化を図ることができます。



