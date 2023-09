[株式会社ハルタ]

~ 自由が返ってきた世界で躍動するアクティブな秋冬を、金田遼平氏が表現 ~



株式会社 ハルタ(本社:東京都足立区、代表取締役:春田 勲)は、トラッドシューズブランド・HARUTAの新ビジュアル『OKI DOKI さ、いこっ。』を9月1日に公開します。









コンセプト





コロナ禍による数多くの制約が、緩和された今年。自由を感じて過ごせる秋冬が、3年ぶりに返ってきます。2023年のAutumn/Winterビジュアルは、そんな“新世界への出発”をテーマに制作しました。

おまじないのようなキャッチコピー『OKI DOKI』は、『さて』『大丈夫』を意味する言葉。新しい世界へと飛び出していく時は、誰もがドキドキしてしまうもの。そんな背中を、“さ、いこっ。”とポジティブに、軽やかに押したいというメッセージを込めました。

会いたかった人、やりたかったこと、行きたかった場所。温めてきた夢や願いが動き出す瞬間を、HARUTAは足元から応援します。



新しいビジュアルは、こちらからご覧いただけます。

【公式HP】https://www.haruta-shoes.co.jp/

【WEBムービー】https://youtu.be/g1c9C0KbkqU





クリエイターによるコメント





<アートディレクター>

金田遼平/Ryohei Kaneda(YES)

揺れ動く自然や初めて足を踏み入れる街。止まっていた世界が少しずつ動き始め、一層鮮やかに見える瞬間がきっとあります。お気に入りの靴と一緒に、その素敵な時間をたくさん感じてください。



プロフィール





グラフィックデザイナー、アートディレクター。1986年神奈川県小田原市生まれ乙女座。groovisionsを経て、2019年デザインスタジオYES設立。アートコレクティブ・KMNR(TM)、クリエイティブチーム・CEKAIメンバー。主な仕事に、『NIKE Artist Pack 22SP with Ryohei Kaneda』コラボレーションコレクション、『UNIQLO』『THE NORTH FACE』『PLEATS PLEASE by ISSEY MIYAKE』のビジュアルやキャンペーン、『蓮沼執太』の音楽作品デザイン、『RiCE(rice press)』(2016-18)『STYLE ON THE STREET from TOKYO and beyond(Rizzoli)』『BEAMS AT HOME(宝島社)』のブックデザイン、『天才てれびくん hello,』のテレビ番組デザイン『ドバイ万博』日本館Chapter 2アートディレクション、『TOKYO 2020』自転車競技スタートランプデザインなど。

http://kanedaryohei.com



<ミュージシャン>

TENDRE

今回キーとなったイメージは『心の躍動』でした。HARUTA 2023 Spring/Summerクリエイティブのために作成した楽曲の続編のように、軽やかさと心躍るような瞬間は大切にしつつ、まとうものが増える秋冬、同時に楽しみが増えるような躍動感を演出しました。つい外に出かけたくなってしまうような気持ちになっていただけたら、それがいちばん嬉しいです。



プロフィール





河原太朗のソロ・プロジェクト。2021年EMI / ユニバーサルよりメジャーデビュー・アルバム『IMAGINE』をリ

リース。Charaや堀込泰行、Original Love、SIRUPといったアーティストへの楽曲提供・プロデュース、コラボレ

ーションに加え、NHK朝の情報番組『あさイチ』のテーマ曲も手がけるなどその活動は多岐に渡る。2022年はメジャー2ndアルバム『PRISMATICS』を、そして今年4月には新作EP『BEGINNING - EP』リリース。

https://tendre-jpn.com/





HARUTA 2023 Autumn/Winter 注目アイテム





●#SP1192・#SP1193【NEW】/#SP2193【NEW】

































#SP1192

COLOR: Black / White

SIZE: 22.5-25.5cm(23.0/25.0cmなし)

¥13,800(税抜)



HARUTAの十八番であるローファーデザインとXL EXTRALIGHT(R)のスポーティなソールの掛け合わせが新鮮な、Sneaker+Loafer=SNEAFER(スニ―ファー)です。アッパーにエコ素材の通気人工皮革 AIRY(R)(エアリー/帝人コードレ(株))を、ルーム(甲バンド)とヒールカウンターには本革を、ライニングには足当たりが良いスポンジメッシュ素材を使用しています。



LADIES #SP1193【NEW】

COLOR: Black / White

SIZE: 22.5-25.5cm(23.0/25.0cmなし)

¥16,800(税抜)



MEN’S #SP2193【NEW】

COLOR: Black / White

SIZE: 24.5-28.0cm(25.0/27.5cmなし)

¥18,000(税抜)



新レーベル『HARUTA SUMIDA PARK』から登場した、くるぶし丈のチャッカブーツです。デザインディテールはSPOCKER・SNEAFERを引き継ぎ、かかとにあしらわれた本革パーツがアイコニックなアクセントに。XL EXTRALIGHT(R)のクラシックなランニングソールに普遍的なデザインをプラスしました。





●#4313【NEW】

































COLOR: Black / All White

SIZE: 22.5-24.5cm

¥13,800(税抜)



人気のトラックソールを使ったシリーズ第4弾となる、タイムレスな魅力のモンキーブーツです。ソフトな通気人工皮革 AIRY(R)(エアリー/帝人コードレ(株))をアッパーに使用し、ラテックスラバーインソールを入れて足当たりの良い一足に仕上げました。内側にはファスナーがついているので、編み上げた状態でも脱ぎ履きが簡単。





●#7401XL【NEW】

































COLOR: Black / Brown

SIZE: 22.5-25.0cm

¥16,800(税抜)



XL EXTRALIGHT(R)ソールを採用したシリーズでは初となる、ヒールタイプのレースアップシューズです。柔軟性やクッション性に優れているほか、程よい厚みのソールが快適な履き心地を実現。風合いあるスコッチガード(TM)レザーは完全防水ではありませんが、撥水・防汚効果があるため、小雨の日にも気軽に履くことができます。





●#6238XS

































COLOR: Black / Black SD / Dark Brown SD

SIZE: 22.5-25.0cm

¥17,000(税抜)



昨年リニューアルしたサイドゴアブーツです。両サイドのゴムが程よく伸縮するので、脱ぎ履きのしやすさが抜群。重厚感のあるソールにはXL EXTRALIGHT(R)を採用することで、柔軟性・衝撃吸収性がアップし、軽い履き心地を叶えました。スムースレザーはスコッチガード(TM)加工されており、機能が充実した一足です。





新レーベル『HARUTA SUMIDA PARK』、好評発売中!





TownでもSportsでもない、ONとOFFが共存する“Park”をメインフィールドにした『HARUTA SUMIDA PARK』。軽量で歩きやすいのにカジュアルすぎないスタイリッシュさで、幅広い年代の方からご好評いただいています。

まさにHARUTAにとって“新世界への出発”となるような新しいレーベルに、是非ご注目ください。





ハルタについて





HARUTAとは、100年以上の歴史を持つ革靴メーカー「株式会社 ハルタ」が展開するブランド。トラッドシューズの伝統を大切に守りながら、工夫や遊びも感じられるような靴づくりを追求し、積み重ねてきました。どんなコーディネートにも溶け込むスタンダードな靴を通して、衣服を自分らしくまとう愉しみを足元から支え、軽やかでわくわくする歩みを応援したいと願っています。

HARUTAはこれからも、自分らしく歩んでいくすべての人と<自由>について考えながら、丁寧な靴づくりを続けてまいります。







【会社概要】

会社名:株式会社 ハルタ

本社所在地:〒120-0043 東京都足立区千住宮元町8番8号

代表取締役:春田 勲

創業:大正6年4月

会社設立:昭和23年9月

事業内容:紳士靴・婦人靴・子供靴の製造、及び販売

公式HP:https://www.haruta-shoes.co.jp/





