[スターマーク株式会社]

スターマーク株式会社創立20周年企画第6弾 #CULTURECROSSING Series



日本全国の老舗の逸品を扱うECサイト「老舗通販.net」を運営するスターマーク株式会社は、10月20日の「老舗の日」とその翌日10月21日の2日間、日本が世界に誇るべき老舗の伝統技術や文化に触れて頂くイベント「老舗フェスティバル2023 by agataJapan」(老舗フェスティバル実行委員会 主催)を開催いたします。これについて、イベント2日目に行なう「老舗マルシェ in 日本橋」の参加企業が決定しましたのでお知らせします。











◆全国の老舗酒蔵の銘酒を堪能できる

日本酒試飲ブース

日本各地の酒蔵による試飲コーナーでは、それぞれ特徴ある日本酒の飲み比べをお楽しみいただけます。日本酒5杯分試飲ができる前売りチケットに加えて、有田焼の老舗・有田ポーセリンラボとのコラボレーションによるオリジナル酒器付きのプレミアムチケットの販売を本日より開始しました。数量限定につき、お早めにお申し込みください。

<参加企業>(本日時点)

豊島屋本店、滝澤酒造、仙醸、仁井田本家、八木酒造部、天領酒造、田村酒造場、石川酒造、松井酒造、池田酒造、与謝娘酒造、八戸酒類、成政酒造、福井酒造、高井



・老舗コラボ酒器付きプレミアムチケット 8,800円(税込)(数量限定/試飲5杯分)

https://shinisetsuhan.net/products/shinisefes2023_ticketwshuki

・前売り券 2,000円(税込)(試飲5杯分)https://shinisetsuhan.net/products/shinisefes2023_ticket

・当日券 2,500円(税込)(試飲5杯分)

・当日おかわり券 500円(税込)(試飲2杯分、前売り券または当日券をご購入の方のみお求め頂けます。)



2022年 開催時の様子



◆伝統の逸品と地域の特産品がならぶ

老舗・自治体/地域活性ブース

和菓子や工芸品をはじめとした老舗の品々や、全国各地の特産品、フード・ドリンクの販売など、今年も多くの事業者にご参加いただけることとなりました。また、オリジナルクラフトジン(by agataJapan ORIGINALS)の新作のお披露目も予定しています。入場無料のオープンイベントです。皆様のご来場をお待ちしています。



<参加事業者・団体>(本日時点)

池商店、梅園、榮太樓總本鋪、江戸組子 建松、江戸鼈甲屋、柏屋、カネサ鰹節商店、久福ブルーイング本島、黒江屋、廣榮堂 、金毘羅醬油、渋谷西村總本店、秋色庵大坂家、新正堂、新橋玉木屋、清月堂本店、染匠 吉野屋、総本家更科堀井、大成食品、高虎、田村酒造場、丁子屋、日本橋さるや、にんべん、箱長、船橋屋、みやび、山本海苔店、agataJapan ORIGINALS(県ジンプロジェクト)

茨城県美浦村観光協会、京のふるさと産品協会、南紀みらい × tanabe en+、福井県坂井市、JAふじ伊豆、長野県宮田村

西武信用金庫、中国銀行・せとのわ





2022年 開催時の様子



◆着物クロッシング #KIMONOCROSSING

今年のテーマ「伝統文化と出かけよう」のもと、日本の伝統文化の一つである着物に親しむ機会の提案として、呉服の老舗 丁子屋による着付け体験ブースを開設します。普段 着物になじみのない方も、着物好きの皆さまも和の装いでイベントを楽しんでいただけましたら幸いです。着物レンタルは一日を通して利用できますのでそのままおでかけを楽しんでいただけます。会場には特設フォトブースもご用意しますので記念に残る一枚をぜひ。

・【6名様限定】着物レンタル・着付けサービス(日本橋イベント会場)

https://shinisetsuhan.net/products/itokashi-shinisefes2023-kitsuke02



・【オプション/6名様限定】カジュアルヘアセット(日本橋イベント会場)

https://shinisetsuhan.net/products/itokashi-shinisefes2023-hair02



◆能 特別公演 観世流「猩々」

老舗フェスティバル二日目は、能の特別公演 観世流「猩々」により幕を開けます。本日より、公演チケットの販売を開始しました。福徳の森で行う野外公演です。席数に限りがあるため、お申込はお早めにお願いいたします。



日時:2023年10月21日(土)11:00-11:30

場所:福徳神社周辺 福徳の森 特設会場

演目:「猩々」

出演:シテ 坂井音雅、ワキ 野口能弘、後見並びに地謡 坂井音隆/小早川泰輝/ 小早川康充、笛 藤田貴寛、小鼓 曽和伊喜夫、大鼓 柿原孝則、太鼓 小寺真佐人



チケット販売 https://shinisetsuhan.net/products/shinisefes2023_nouticket







◆「老舗の日」とは

日本は創業100年を超える企業が世界一多いといわれています。その日本が世界に誇るべき「老舗」の良さを再認識することを目的として、老舗の商品を扱う「老舗通販.net」を運営するスターマーク株式会社が提唱。東都のれん会広報委員会での協議を経て、一般社団法人 日本記念日協会に申請し、毎年10月20日が「老舗の日」として制定されました。日付の由来は、商売の神様として知られる恵比寿様の祭り、恵比寿講の日にちなんでいます。





◆老舗フェスティバル2023 by agataJapan 開催概要

⚫︎老舗サミット in 日本橋

日時:2023年10月20日(金) 13:00-16:00

会場:+NARU NIHONBASHI

プログラム:パネルディスカッション「日本橋の工芸の老舗」、「老舗の海外進出」ほか

当日はオンライン配信を行います。「日本の老舗」 https://www.youtube.com/japaneseshinise



⚫︎老舗マルシェ in 日本橋

日時: 2023年10月21日(土) 11:00-19:00(予定)

会場:福徳の森・仲通り周辺(地下鉄三越前駅/新日本橋駅最寄り)

老舗による小売・飲食・展示/全国各地の酒蔵による日本酒の試飲コーナー/オリジナルクラフトジン(by 県ジンプロジェクト)の販売/有名DJによるライブステージ/能上演(演目「猩々」、シテ 坂井音雅、ワキ 野口能弘、後見並びに地謡 坂井音隆・小早川泰輝・小早川康充、笛 藤田貴寛、小鼓 曽和伊喜夫、大鼓 柿原孝則、太鼓 小寺真佐人)

【公開用企画書】https://bit.ly/shinise_festival_slide

【公式サイト】https://shinisetsuhan.net/collections/shinisefes2023





◆老舗通販.netについて

スターマーク株式会社が運営する日本の老舗通販.netでは、創業から100年を越える老舗の逸品をご紹介しています。実際に触れてはじめて感じる、伝統の技とこころ。それをひとりでも多くの方に体験して頂きたいと願っています。

【老舗通販.net】https://shinisetsuhan.net







◆スターマーク株式会社について

日本全国47都道府県と世界195ヶ国をつなぎ、文化交流することで相互理解を深め、平和な世界実現への貢献を会社のミッションとしています。





日本のよいものを世界へ 世界のよいものを日本へ 伝統のよいものを現代へ 現代のよいものを伝統へ

【 Webサイト】https://starmark.co.jp/

【会社概要】http://bit.ly/STARMARK_PROFILE_SLIDE

【agataJapan.tokyo】https://agatajapan.com/tokyo/







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-18:46)