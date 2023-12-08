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電動パワートレイン戦略強化に向けた日立Astemo電動機シス…

電動パワートレイン戦略強化に向けた日立Astemo電動機システムズの吸収合併について

［日立Astemo株式会社］


日立Astemo株式会社(以下、日立Astemo)は、このたび、電動車両用モーター事業の100%子会社である日立Astemo電動機システムズ株式会社 (以下、日立Astemo電動機システムズ)を、2024年4月1日付で日立Astemoに吸収合併することを決定しました。

自動車・二輪車業界が大変革期を迎える中、持続的な成長の実現とともに、グローバルメガサプライヤーとしての地位を確固たるものとするため、戦略の一環として日立Astemoは、2023年10月16日*に日立Astemo電動機システムズを日立Astemoの100%子会社とし、グループ全体の電動パワートレイン戦略の強化を図ることとしました。
*2023年10月16日付ニュースリリース「JICキャピタルからの資本調達完了について」
https://www.hitachiastemo.com/jp/news/pdf/20231016.pdf
更なる施策として日立Astemo電動機システムズを日立Astemoに吸収合併することで、グループ内の電動パワートレイン戦略における意思決定スピード向上や、最適なリソース配置を容易とし、開発や生産効率の最適化など、日立Astemoが成長分野として位置づける電動パワートレイン事業を強化してまいります。これにより、モビリティの価値向上につながる製品、技術をお客さまへ、より早くご提供できるようにしてまいります。

日立Astemoは、電動ビジネス統括事業部、シャシー・ICE統括事業部、モーターサイクル事業部による戦略的な事業運営を通じ、サステナブルな成長に向けた技術革新と事業強化に取り組んでいます。電動システムと排出ガスを低減する高効率な内燃機関システムでより良い地球環境に貢献し、自動運転や先進運転支援システム、先進シャシーシステムで安全性・快適性を向上させていきます。世界をリードする先進的なモビリティソリューションの提供を通じて、持続可能な社会と人々の豊かな生活の実現に貢献します。

■存続会社


■消滅会社


■会社概要
日立Astemo株式会社
本　　社：東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル
事業内容：自動車部品および輸送用ならびに産業用機械器具・システムの開発、製造、販売およびサービス
詳しくは、日立Astemoのウェブサイト(https://www.hitachiastemo.com/jp/ )をご覧ください。


Management integration of Hitachi Astemo, Ltd. and Hitachi Astemo Electric Motor Systems aims to strengthen electric powertrain strategy

Tokyo, December 8, 2023 - Hitachi Astemo, Ltd. (“Hitachi Astemo”) announces that Hitachi Astemo and wholly owned subsidiary Hitachi Astemo Electric Motor Systems, Ltd., will conduct an absorption-type merger on April 1, 2024. With the management integration, Hitachi Astemo will be the ultimate surviving company and Hitachi Astemo Electric Motor Systems will be the ultimate disappearing company.

In response to major changes in the automotive and motorcycle industries, Hitachi Astemo made Hitachi Astemo Electric Motor Systems a wholly owned subsidiary of Hitachi Astemo on October 16, 2023.* This move aimed to strengthen the company’s group-wide electric powertrain strategy by promoting sustainable growth and solidifying its position as a global mega-supplier.
* News release dated October 16, 2023, "Completion of Capital Raising from JIC Capital"
https://www.hitachiastemo.com/en/news/pdf/20231016en.pdf

The planned absorption-type merger will enhance the Electric Powertrain Business by increasing the decision-making speed in the Group's electric powertrain strategy, facilitating optimal resource allocation as well as optimizing development and production efficiency. The Electric Powertrain Business is a key growth area for Hitachi Astemo and the merger will enable the company to accelerate the provision of world-leading mobility products and technologies to customers.

Hitachi Astemo is committed to technological innovation and business development for sustainable growth through strategic business operations of the Electrification Business Management Division, the Chassis & ICE Management Division and the Motorcycle Business Division. Hitachi Astemo will contribute to a better global environment through electric powertrain systems and highly efficient internal combustion engine management systems that reduce emissions, and improve safety and comfort through autonomous driving, advanced driver assistance systems as well as advanced chassis systems. Hitachi Astemo contributes to a sustainable society and improved quality of life by providing world-leading advanced mobility solutions that satisfy our customers.

Surviving company in the absorption-type merger


Disappearing company in the absorption-type merger


Company Profile
Hitachi Astemo, Ltd.
Head Office: Shin Otemachi Building, Otemachi 2-chome, 2-1, Chiyoda-ku, Tokyo
Business: Development, manufacture, sales and service of machinery and equipment and systems for automotive parts and transportation and industrial use
For more information, please visit the Hitachi Astemo website: (https://www.hitachiastemo.com/en/).

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/08-12:16）

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