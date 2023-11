[株式会社エフエムナックファイブ]

2023年10月31日(火曜日)@大宮ソニックシティ大ホール









FM NACK5では、2023年10月31日(火)に『NACK5 35th PARTY~大宮いんびてーしょん~』を開催しました。NACK5の人気番組パーソナリティーによる夢の祭典。総勢30名以上が出演し、スペシャルなライブ企画とトーク企画で会場を盛り上げました。本イベントには、事前抽選で当選した2000名を超えるリスナーが来場。開場前から会場限定販売のグッズを求めるリスナーが行列を作り、開演前に完売御礼となるグッズも多数ありました。当日はイベント開演と同時に、「開局35周年SPECIAL WE ARE THE NACK5」が特別番組としてFM NACK5で生放送され、X(旧Twitter)への「#大宮いんびてーしょん」の投稿数は3,000件を超えるなど、イベント・ラジオ・SNSで大きな盛り上がりをみせました。



■古坂大魔王&でか美ちゃん、パーマ大佐&アイドル鳥越、MOSHIMO、「GOGOMONZ」が生んだ音楽ユニット・エスカネーチャンズが盛り上げる前半戦。



定刻に開演した『NACK5 35rth PARTY~大宮いんびてーしょん~』。本イベントの応援団長を務める栗林さみと副団長であるHappyだんばらと共に登場したのはNACK5を代表するパーソナリティー・バカボン鬼塚。軽快なトークから、LIVEのトップバッターとして登場したのは古坂大魔王とでか美ちゃんがタッグを組んだ音楽ユニット「ミカ・デ・カサコ」。激しいサウンドで会場のボルテージを高めます。続いて登場したのは、先日入籍を発表したパーマ大佐&アイドル鳥越。入籍後初の舞台ということで、祝福の声が多数あがる中、幸せオーラ全開で代表ネタ「ウエストランド井口の歌」を披露しました。その後は、福岡発の3ピースギターロックバンド・MOSHIMO、人気番組「GOGOMONZ」から生まれた謎の音楽ユニット「エスカネーチャンズ」と、多様な音楽性をもったアーティストが続いていきました。



■イベントと並行して、大宮のスタジオからは「開局35周年SPECIAL WE ARE THE NACK5」をOA。



「大宮いんびてーしょん」の開演と同時に、「開局35周年SPECIAL WE ARE THE NACK5」が放送開始。パーソナリティーは「カメレオンパーティー」のメインパーソナリティーである土屋礼央。大野勢太郎、片桐八千代、高森浩二など、FM NACK5の人気パーソナリティーが多数出演しました。大宮ソニックシティ大ホールで行われている「NACK5 35th PARTY~大宮いんびてーしょん~」にも中継を繋ぎ、ステージや楽屋の様子をレポートしました。リスナーから届いた「NACK5の思い出」を紹介しながら、開局35周年をラジオでもお祝いしました。



■小尾渚沙、佐々木もよこ、はなわ、KKC・・・FM NACK5お馴染みのパーソナリティー達が生歌唱。そして、開局35周年ソング「WE ARE THE NACK5 2023」を全員で歌唱!





後半戦は「おびハピ!」のパーソナリティー・小尾渚沙による「Oh Be Happy」、「カメレオンパーティー」のパーソナリティー・佐々木もよこによる「ラジオのトリコ」と、2名の女性パーソナリティーによる生歌唱からスタート。いずれも番組発の楽曲としてリスナーから認知されているものの、生歌唱の機会は貴重。来場者からも熱い歓声が飛び交いました。その後は、「FAV FOUR」パーソナリティー・はなわが登場。「埼玉のFM NACK5を愛する皆さんの前で歌うのは恐縮ですが…」と前置きしながらも、映画「翔んで埼玉」の主題歌「埼玉県のうた」を披露。その後は続編となる「翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛を込めて~」の主題歌「ニュー咲きほこれ埼玉」を歌い上げ、会場内が埼玉愛に充ち溢れました。そして、イベントのトリとして、「最高のメロディに最低の歌詞を」 をコンセプトとする3ピースバンド「KKC」が登場。「尻花火」「ウン・コモ・ラ・シータ」など、コンセプト通りの「最低の歌詞と最高のメロディ」、そして、かっこよすぎる演奏に、観客たちは酔いしれました。



全ての演目が終了したエンディングではNACK5のパーソナリティーが勢揃い。各パーソナリティーが大切にしている想いを込めた楽曲「WE ARE THE NACK5 2023」を初披露。普段は顔を合わせることが少ないパーソナリティーたちが、肩を組みながら一緒に歌う貴重なシーンを置き土産にイベントを締めくくりました。



FM NACK5は、これからもリスナーの皆様と共に「熱い未来」を創っていきます。



■開催概要

~NACK5 35th PARTY ~大宮いんびてーしょん~

■公演日時

2023年10月31日(火) 開場 17:00 / 開演 18:00



■会場

大宮ソニックシティ 大ホール

https://www.sonic-city.or.jp/visitors/hall.html



■出演者

アロハ太朗 / 栗林さみ / 三遊亭鬼丸 / アイドル鳥越 / 横田かおり / 酒井直斗 / 西村真二 / 三浦祐太朗 / 斉藤百香 / バカボン鬼塚 / 時田穂乃華 / JOY / 結 / 古坂大魔王 / でか美ちゃん / はなわ / 保井ひろゆき / 岩淵紗貴 / 西田好孝 / 平井珠生 / 柴田聡 / Happyだんばら / 小尾渚沙 / 小林アナ / パーマ大佐 / 佐々木もよこ ほか



■イベントについてのお問い合わせ

048-650-0331(平日11:00~17:00)



■特別番組「開局35周年SPECIAL WE ARE THE NACK5」

2023年 10月 31日(火)18:00~23:00

パーソナリティー:土屋礼央

ゲスト:大野勢太郎 / 片桐八千代 / 高森浩二 ほか



