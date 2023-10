[FUJI GATEWAY]

紅葉シーズンの富士山麓をより楽しむ!こどもビームスを中心としたキッズアイテムから飲食や植栽、外遊びグッズまで出店するフリーマーケット、ワークショップやモルック大会などがFUJI GATEWAYに集結!



株式会社アミューズと株式会社ビームス、富士観光開発株式会社が手がける富士山の大自然を満喫できる体験型アドベンチャー施設『FUJI GATEWAY(フジ ゲートウェイ)』は、11月4日(土)に、野外マーケットイベント「JOYNT MARKET」を開催します。







本イベントは、昨年2022年7月にアミューズとビームスが共同で開催した「JOYNT MARKET -HAPPY OUTSIDE BEAMS meets FUN OUT!-」( https://www.beams.co.jp/special/joyntmarket/ )をリニューアルしたイベントです。

今回のJOYNT MARKETのテーマは「キッズ」。短時間で簡単に楽しめる、ファミリーのレジャーにぴったりな催し物をご用意。半日でも1日でも、ファミリーでお腹も心もたっぷりと満たすことができます。



具体的には、キッズウエアや外遊びグッズの販売や、親子で楽しめる自然ワークショップやモルック体験などのワークショップ、山梨県地域の魅力たっぷりなスーベニアショップに、美味しい飲食店など、約20ショップが一日限定で集います。



イベント会場内のマーケットブースでは、ビームスの子供服レーベル「こども ビームス」等が参加。アパレルスタッフや、子供服ブランドによるフリーマーケットのほか、ブランドアイテムの特別プライスでの販売、ファミリーで楽しめるワークショップをご用意しています。



FUJI GATEWAYブースでは、山梨県で生産している軽食やお土産物の地域商材を販売。本イベント中は、普段販売している商材のみならず山梨の魅力を集めたスーベニアショップが出店します。



さらに、同日キャンプフィールドにて、ビームスの“外遊び“を全力で楽しむためのヒントが詰まったエンターテインメントの発信地「HAPPY OUTSIDE BEAMS」が主催するモルック大会「Molkky HAPPY OUTSIDE BEAMS CUP」( https://www.beams.co.jp/special/happyoutsidebeams/3889/ )が開催されます。



紅葉シーズンでにぎわう富士山麓。2023年最後の三連休の思い出に、ぜひJOYNT MARKETならびにFUJI GATEWAYへお越しください!





■イベント概要





正式名 : JOYNT MARKET

開催日 :2023年11月4日(土)OPEN:10:00 / CLOSE:16:00

※雨天決行 / 荒天時中止

会場 :FUJI GATEWAY(山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1)

入場料金:無料

※各コンテンツ及びワークショップには料金が掛かります。

特設サイト:https://fuji-gateway.com/news/joyntmarket2023aw/

主催/企画制作: FUJI GATEWAY

特記事項 : ※富士すばるランドに入場される場合は、別途入園料が必要となります。





■出店者(順不同、予定)





<ショップ>

・こども ビームス:キッズウエア販売・The Bulb Book:生花・植物・雑貨販売

・Green Summit: 外遊びグッズ販売

・ARCH&LINE:キッズウエア販売、ワークショップ

・THE PARK SHOP:キッズウエアや雑貨の販売







<フード>

・美菜屋 MINAYA:オリジナルお弁当箱、焼き菓子

・Tangerine(タンジェリン):生搾り蜜柑ジュース

・hebeerryk!(ヘベレケ):ナチュラルワイン・クラフトビール(缶)・リンゴジュース

・FUJI GATEWAY:ビール販売、ほか

・ぴりまるけ合同会社:オリジナル山梨産マスタード使ったフード

・keyaki market:果実農家が作ったプレザーブを使ったスイーツ

・ASAYA食品:山梨ぶどうから作られたぶどう酢で作られたフード提案

・GEEKSTILL:山梨産ジン

・かしのみファーム:山梨産ドライフルーツ、パウンドケーキ、アップルパイ







<ワークショップ>

・ジュカの森:「森が子どもたちの力を解き放つ!」というテーマで、自然ワークショップ[3] [4]

・モルック大会「Molkky HAPPY OUTSIDE BEAMS CUP」:長さ20cmほどの木の棒モルックを投げて、レーンに並べられたスキットルというピンを倒す、老若男女も楽しめるアウトドアスポーツ。

・PLANET&ME:Tシャツ作りのワークショップ&販売











■JOYNT MARKET





「最近、自然に触れたのって、いつだっけ?」

グルメや音楽、スポーツ、いつもの楽しみも広大な自然のなかで体験すれば、たくさんの発見があるはずです。

JOYNT= JOY<喜び> + JOINT<繋がり>

山梨の豊かな環境と、人と人が繋がる喜びをみんなで感じたい。





■イメージ写真











■FUJI GATEWAY 概要





FUJI GATEWAYは、富士山や富士北麓エリアの玄関口に位置し、高速道路の河口湖インターチェンジから車で約5分、気軽に立ち寄れる富士山のソトアソビ複合レジャー施設です。富士山麓に広がる天然芝のパーク・フィールドを中心に、大自然を舞台に遊び回るガイドツアー「FUJI GATEWAY CRUISE CLUB」の拠点や、ファミリーで楽しめるフォレスト・テーマパーク「富士すばるランド」、芝生の上で駆け回りながら手軽にキャンプ体験ができる「FUJI GATEWAY CAMP FIELD」を併設。また、BEAMSをはじめ、FUJI GATEWAY構成メンバーが厳選した山梨の地域商品を取り揃えたショップや、オリジナルフードやドリンクが楽しめるキッチンなどもオープン。旅の途中で気軽にドライブインとしても立ち寄れる、まさに大自然の”ソトアソビの駅”。





施設名称: FUJI GATEWAY (フジ ゲートウェイ)

住所: 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1

公式サイト: www.fuji-gateway.com

Instagram: @fuji_gateway







■注意事項





開催に関して

○ 本イベントは少雨決行となっております。

○ 荒天、台風や局地的な大雨や落雷などの荒天の場合、一時中断や中止となる場合もございます。中止や変更に関する情報は、本特設サイトでお知らせ致します。



ペットに関して

○ ペットを同伴されてのご入場は可能です。

○「CLUB HOUSE」内へのペット同伴での入場は不可となります。



会場に関して

○ 会場内の芝生や草木、植物を傷つける行為は絶対にお止めください。

○ テント、サンシェード(日よけテント)、タープ、パラソル等、スペースを多く必要とする設置物の持ち込み、

その他、主催者が運営の支障をきたすと判断した物、他のお客様へのご迷惑となる物の持ち込みは不可となります。



購入商品に関して

○本イベントにてご購入いただいた商品につきまして、原則として返品・交換等はお断りしております。詳細は購入店にお問合せください。

○『こども ビームス』ブースの一部商品は、BEAMS CLUB カードのポイント対象外となります。また、楽天ポイントカードはご利用できませんので、予めご了承ください。

○お買い物用バッグの用意はございませんのでマイバッグをお持ち下さいますようお願い申し上げます。



その他

○ 会場内外で発生した事故、盗難等は主催者、会場、出演者は一切責任を負いかねます。

○ 貴重品の管理など手荷物はお客様が各自責任を持って管理して下さい。

○ 主催者が運営などに支障をきたすと判断した場合、その告知時期・方法に関わらず、やむをえず運営上のルールを変更する場合がございます。





■アクセス・駐車場





https://fuji-gateway.com/access/



[車でお越しの方]

駐車場は無料となります。満車時は、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。※違法駐車等は絶対におやめ下さい。



[電車でお越しの方]

河口湖駅前「富士観光開発ビル駐車場(建物裏側)」より無料のシャトルバスをご利用いただけます。



