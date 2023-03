[宮崎県]

宮崎だいすきポケモンのナッシーが、宮崎県をはじめソラシドエアの就航地を飛び回る!



ソラシドエア初の全塗装の特別塗装機「ナッシージェット宮崎」が、2023年3月2日(木)から運航開始しました。運航初日には、就航記念セレモニーやナッシーによるお見送りを行いました。また、「ナッシージェット宮崎」特設ページでは、4~6月の運航予定便、機内装飾の情報なども公開されています。





ソラシドエア初の全塗装の特別塗装機「ナッシージェット宮崎」が、2023年3月2日(木)から運航開始しました。



運航初日には、ソラシドエア67便〔宮崎-沖縄(那覇)〕を対象に就航記念セレモニーや宮崎だいすきポケモン「ナッシー」によるお見送りを行いました。



「ナッシージェット宮崎」特設ページ

4~6月の運航予定便や関連サービスに関する情報を掲載しています。

https://www.solaseedair.jp/nassy-jet/









機内装飾

・機内テーブル1.

座席に合わせて、ナッシーをはじめ機体に描かれたポケモン達がお待ちしています。







・機内テーブル2.

テーブルにはモンスターボールが!オリジナルデザインの紙コップと一緒にお楽しみください。







・機内座席番号案内

「7」列目「4」列目の座席番号にご注目!「7(ナッ)・4(シー)」









・機内化粧室

機内全化粧室にも一緒にお供!アローラライチュウを見習って手をしっかり洗おう!







その他装飾

・空港内搭乗口改札機(羽田・宮崎・那覇)

改札機にもナッシーが!「いってらっしゃい」とお見送り







・整備車両

宮崎空港と羽田空港の整備車両も「ナッシーリゾートin宮崎」仕様に!









宮崎県と「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとの取り組みについて

2020年10月、ナッシーとアローラナッシーは 「 宮崎だいすきポケモン 」 に任命されました。

宮崎県の県の木にはヤシ科の 「 フェニックス 」 が制定されており、ヤシの木のような見た目で、「 歩く熱帯雨林 」 と呼ばれるナッシーは、宮崎県のイメージにピッタリです。温暖な気候で一年中暖かく、「 日本のひなた 」 とも呼ばれる宮崎県と相性バツグンのナッシーが、様々な取組で宮崎県を盛り上げていきます。

「 ナッシーリゾート in 宮崎 」 について詳しくはこちら

https://nassy.hinata-miyazaki.jp/



株式会社ポケモンと地域との取り組みについて

株式会社ポケモンは、宮崎県以外にも、「 ポケモンローカル Acts 」 の活動として、2018年4月以降、北海道・岩手県・宮城県・福島県・三重県・鳥取県・香川県の各県それぞれと協力し、様々な取り組みを行っています。「 ポケモンローカル Acts 」 は、地域ごとに 「 推しポケモン 」 を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信する取り組みにより、両者のファンを増やすことを目指しています。



(C)Pokémon. (C)Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/09-22:16)