[コーヒースタイルユーシーシー株式会社]

COFFEE STYLE UCC株式会社(本社/兵庫県神戸市、代表取締役/棚橋信仁)は「Life Designing Coffee(ライフデザイニングコーヒー)」をコンセプトとした「CAFE@HOME(カフェアットホーム)」から、『CAFE@HOME コーヒーカレンダー2023』を、2023年11月2日(木)に予約開始します。





製品概要





【数量限定】クリスマスまでの日常を華やかに彩るアドベントカレンダー

24個のコーヒーが入った『CAFE@HOME コーヒーカレンダー2023』



































一年間の中で街がいちばんキラキラと輝くクリスマスの季節。COFFEE STYLE UCCから、ご自宅のコーヒータイムもキラキラと輝かせるコーヒーのアドベントカレンダーが初登場します。

もみの木やオーナメントがあしらわれた箱を開けると、豪華なクリスマスツリーが飛び出す仕掛け。

カラフルにデザインされた窓の中には、毎日を彩る20種類、計24杯分のコーヒーが隠れています。

一緒に食べるものがもっと美味しくなるコーヒー、その日の気分に寄り添うコーヒー、世界旅行に行った気分になれるコーヒーなど、なにが出てくるかは毎日窓を開けてからのお楽しみ。

12月1日から24日までの期間、気持ちが上向きになるコーヒータイムをお楽しみください。

※上フタの部分が自立する仕組みではありません。立てかけてご使用ください。



製品詳細





【商品名】CAFE@HOME コーヒーカレンダー2023

【価格】店舗:7,980円(税込)

オンラインショップ:8,640円(税込)※送料込

【内容】コーヒー24個、フィルター3枚×8セット

【サイズ】220×355×480mm

【予約期間】11月2日(木)~11月17日(金)

【引渡し・お届け、現物販売日】11月18日(土)~※店舗により前後する場合がございます。

【販売店舗】COFFEE STYLE UCC横浜店、アトレ吉祥寺店、グランスタ東京店、オンラインショップ



■「CAFE@HOME」シリーズ

Food with Coffee











「食べ物と相性の良いコーヒーを選ぶ」シリーズ。自分へのご褒美に食べる、チョコ・チーズ・フルーツ・あんこなどを使ったスイーツやミルク・パンなどのグルメをもっと美味しくしてくれるコーヒーです。









Life with Coffee











「暮らしの中のさまざまなシーンに合わせてコーヒーを選ぶ」シリーズ。時間帯やお天気などの日々のシーンや気分に合わせるコーヒーや、カフェインが気になる日でもコーヒーを楽しく選べるデカフェもラインアップ。









Heart with Coffee













「心が動く瞬間に合わせてコーヒーを選ぶ」シリーズ。

世界のカフェ巡り”Cafe hopping”を楽しめる5種は、コーヒー文化が栄える都市の、“とあるカフェ” で提供される1杯のコーヒーをイメージしています。









■「CAFE@HOME」とは

COFFEE STYLE UCCのメインブランドである「CAFE@HOME」。

産地や焙煎度などで、コーヒーを難しく考えるのではなく、洋服やコスメを選ぶように、コーヒーもその日の気分や一緒に食べるものに合わせて楽しんで欲しいというコンセプトで製品を展開しています。

スイーツやグルメに合わせる『Food with Coffee』や1日の中のシーンに合わせる『Life with Coffee』を基軸に、非日常を感じることのできるプレミアムな『Heart with Coffee』や見た目もかわいいキャラクターコラボ製品も展開。

色とりどりのパッケージとブレンドには、「Make you feel better(さあ、こころを上向きに)」という想いを込めています。

UCC 独自技術の「フレッシュキューブ」で、コーヒーを1杯分ごとに真空パック。ご家庭でも挽きたての香りと味わいをお楽しみいただけます。フィルターも付属しており、カップとお湯だけで手軽に本格的なコーヒーを淹れることができる製品です。

今日の気分に合わせて、あなたにぴったりの1杯を「CAFE@HOME」はご提供します。



■COFFEE STYLE UCC常設店舗、オンラインショップ

COFFEE STYLE UCC常設店舗







COFFEE STYLE UCC 横浜店

〒220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 新相鉄ビル(ジョイナス)地下1F

『FOOD&TIME ISETAN YOKOHAMA』内

TEL:045-534-5613







COFFEE STYLE UCC アトレ吉祥寺店

〒180-0003

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 本館 1階

TEL:0422-27-2895







COFFEE STYLE UCC グランスタ東京店

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内B1

TEL:03-6810-0200



COFFEE STYLE UCCオンラインショップ





公式オンラインショップ

https://coffeestyle.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-14:46)