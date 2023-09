[GeekOut株式会社]

株式会社GeekOutは、株式会社YDC(吉本興業ホールディングス株式会社と株式会社電通グループの合弁会社)と共に2023年9月21日(木)から2023年9月24日(日)まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2023」(以下、「TGS2023」)に出展いたします。







GeekOut株式会社は、毎日数百万人がつながり、コミュニケーションするグローバルな没入型ソーシャルプラットフォームであるRobloxにおいて、国内外のRoblox開発スタジオと連携し、Roblox上でのコンテンツの企画・開発・パブリッシングを行っております。



株式会社YDCは株式会社FANY(吉本興業ホールディングス100%子会社)と共に、「FANY X Lab on Roblox」を設立し、没入感のあるバーチャル体験ができるグローバルプラットフォームRoblox上で、吉本興業の保有するIPをはじめ、グローバル展開を見据えたさまざまなパートナーとコンテンツを開発しております。



今回の共同出展ブースでは、「FANY X Lab on Roblox」で制作したタイトルの展示を行うとともに、今後のタイトルの展開についても発表を行います。一般デイ期間中には、吉本興業の所属芸人がブースステージに登場し、「FANY X Lab on Roblox」のタイトルのプレイ会やeスポーツ大会を行う予定です。また、GeekOutブース隣接の吉本興業ブースエリアでは、「野田ゲー」の試遊を始めとして、Roblox以外のコンテンツの展示も行われます。



ブース内容やステージの詳細につきましても今後発表してまいりますので、続報をお楽しみに!



<株式会社FANY 代表取締役社長 梁 弘一氏 コメント>

この度は東京ゲームショウ2023でRoblox様のお披露目をGeekOut様とご一緒出来て光栄に思っております。

コンテンツホルダーとして、Robloxはとてもチャレンジングなプラットフォームです。由本興業所属のタレントがIPとして、またクリエーターとして活躍できるフィールドであるとともに、グローバルでヒットするゲームはもちろんのこと、メタバース的な視点からも可能性を感じております。

GeekOut様との共同ブースでは、弊社の所属芸人が色んな企画を準備しておりますので、多くの方に足を運んで頂ければ幸いです。



<GeekOut株式会社 代表取締役 田中創一朗 コメント>

この度、GeekOut株式会社は吉本興業様との共同出展という形で東京ゲームショウ2023に参加することを大変嬉しく思います。

この共同出展により、ブースにて日本のRobloxファンやゲームファンのみなさまにますます「おもしろい」体験をご提供できることが非常に楽しみです。

また、この機会にお笑いファンのみなさまにもぜひRobloxの魅力に触れていただければと思います。みなさまと会場でお会いできることを楽しみにしております!



●「FANY X Lab on Roblox」試遊タイトル

・無限ジョイマン ~ありがとう オリゴ糖~

結成20周年を迎えたジョイマンの攻撃をかいくぐり、無限に続くフロアを登っていくゲームです。



・ダイアン落とし

落とし穴をつくってダイアンを落とすゲームです。たくさん落とすと”スー”が手に入り、便利なアイテムを手に入れることができるほか、オンラインでの対戦&共闘プレイも楽しむことができます。



※試遊タイトルは事前の予告なく変更となる場合がございます。



●ブース場所

07-C03(Hall 7 通路側)



●東京ゲームショウ2023概要

・名称:東京ゲームショウ2023

・会期:2022年9月21日(木)~9月24日(日)

・ビジネスデイ:9月21日(木)10:00~17:00

9月22日(金)10:00~17:00

・一般公開日:9月23日(土)10:00~17:00

9月24日(日)10:00~17:00

・リアル開場:幕張メッセ

・主催:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

・共催:株式会社 日経BP 株式会社電通

・公式サイト:https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2022/jp/index.html



●会社概要

会社名:株式会社YDC

所在地:東京都新宿区新宿5丁目18番21号

代表者:代表取締役社長 岡本昭彦

設立 :2015年10月

株主構成:吉本興業ホールディングス(50%)、電通グループ(50%)

事業概要:デジタル・コンテンツの企画、プロデュース、制作、販売



会社名:GeekOut株式会社

所在地:東京都港区麻布十番2丁目20番7号

代表者:田中創一朗

設立:2022年3月

URL:https://geek-out.io

事業内容:Robloxコンテンツパブリッシャー



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-16:16)