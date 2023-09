[株式会社 岩田屋三越]

新進気鋭のアーティストによるライブペイントやコーヒーショップも出店!



9月13日(水)~9月18日(月)まで岩田屋本店では現代アートイベント「LIFE WITH ART」を開催します。

今回で4回目の開催となる現代アートイベントがさらにアップグレード!





これまでの本館1階・本館2階・本館7階の3会場に加え、プロモーションスペース4会場をさらに拡充。

各ブースはギャラリーやキュレーターによってプロデュースされ、さまざまなアーティストが出展。

入場無料にて作品を展示・販売いたします。本展のビジュアルは、アーティスト・Keeenueが手がけており、ウィンドウやエントランス・通路・エレベーターなど随所にあしらわれ、岩田屋本店を彩ります。

会期中は、アーティスト・WOK22、Saki Morinaga、witnessらのライブペイントやmanucoffeeも出店。

コーヒーをいただきながらゆったりとご鑑賞いただける秋にぴったりのイベントです。

小町渉の期間限定ギャラリーショップ《Un-selected Shop by Wataru Komachi》







パンクビジュアルアーティストとして知られる《小町渉》の作品展示および、廃棄されたオブジェによるインスタレーション。

さまざまな手法を用いて、文化と社会的問題等を独自のセンスで落とし込んだ作品は、国内外で高く評価されています。(本館7階 メインステージ)





A2Z(TM) SOLO EXHIBITION “ Pineal ”







東京を拠点とする匿名アーティスト《A2Z(TM)》。

シカゴ美術館で著作権が消滅した作品データを改変し、アート作品を制作。価値があったものが民主化し、新たに人口の息を吹き込んだ「絵画のゾンビ」を、A2Z(TM)のオリジナル作品に登場するキャラクターの「Mr.A / Mr.Z」が表現します。(本館1階 KIRAMKI BOARD)







ライブペイントやコーヒーショップも!













9月16日(土)~18日(月)の期間中、本館7階 メインステージにmanucoffeeが出店。ゆったりとコーヒーを飲みながらアートを鑑賞することができます。本展にあわせてロースターがピックアップしたラグジュアリーな豆でコーヒーをご提供いたします。(数に限りがございます)



【アーティスト】

Keeenue / AUTOMOAI / A2Z(TM) / BAKIBAKI / Hogalee /JUN INAGAWA / JONONE / LANP /

Saki Morinaga / Seiji Matsumoto / sota / WOK22 / Wataru Komachi / witness / Andy Warhol and more



【開催概要】

会期:2023年9月13日(水) -18日(月・祝) 午前10時 - 午後7時 (最終日午後5時終了)



場所:岩田屋本店 本館1階 KIRAMEKIBOARD / 本館2階 Gallery CONTAINER / 本館7階 大催事場 /

本館3階・新館1階・ 新館2階・新館3階プロモーションスペース







