[株式会社TENGA]

本屋B&Bでアーティストによるトークイベント、選書フェアも実施



株式会社TENGA(東京都中央区/代表取締役社長 松本光一)が展開する、アパレルや雑貨制作を通して多様な愛のかたちを礼賛するプロジェクト「TXA-TENGA by Artist-」は、 2023年11月20日(月)、これまでコラボしたアーティストの作品のポストカードセット『TXA Graphic & Illustration Card Pack「Affection」』を発売いたします。



これを記念して、11月11日(土)~12日(日)、下北沢BONUS TRACK(東京都世田谷区)にてポップアップイベント『アーティストが描く性愛のかたち』を開催し、ポストカードセットの先行発売を行います。



また11月10日(金)~11月30日(木)には、下北沢BONUS TRACK内の本屋B&Bにて性愛に関する選書フェアを行うほか、フェア初日の11月10日(金)夜には、アーティスト/イラストレーターの前田豆コさん、イラストレーターのmillitsukaさんによるトークイベントを実施いたします。









製品概要





多様な愛のかたちを礼賛し、性愛に対する社会の価値観を変えるためにスタートしたプロジェクト「TXA-TENGA by Artist-」は、2023年10月25日で2周年を迎えました。

これを記念し、これまでコラボした総勢19組のアーティスト作品をポストカードにした『TXA Graphic & Illustration Card Pack「Affection」』を発売いたします。

紙製の専用ケースは四角い窓が開いており、額に入れた絵画のように部屋に飾ることができます。



販売価格:3,000円(税込)

発売日:2023年11月20日(月)

※11月11日(土)には、下北沢BONUS TRACKでのポップアップイベント『アーティストが描く性愛のかたち』にて先行発売を行います。

販売場所:TXA公式サイト https://txa.store/



下北沢BONUS TRACK イベント詳細







アーティストが性愛をテーマに描き下ろしたポストカードを展示するほか、ポストカードセット「Affection」の先行販売を行います。

またアパレルや雑貨なども、在庫のある商品は全ラインナップご購入いただけます。さらに来年2月頃に発売予定の坂内拓さん、前田豆コさん、maitopartaさんとコラボレーションした商品を先行で披露し、ご注文もいただけます。



アーティストたちがそれぞれに解釈して描いた「性愛のかたち」を見ながら、自身の性愛のかたちについても思いをめぐらせてみませんか?



・イベント名:アーティストが描く性愛のかたち

・開催期間:11月11日(土),12日(日) 11:00~19:00

・開催場所:下北沢BONUS TRACK内 BONUS TRACK GALLERY

(東京都世田谷区代田2丁目36-12~15)



本屋B&B イベント詳細





TXAでコラボレーションしたアーティストから、アーティスト/イラストレーターの前田豆コさん、イラストレーターのmillitsukaさんをお迎えしてトークを行います。

「性愛をイラストでどう描くのか?」というテーマから、「イラストレーター/アーティストとしてどのように自分なりに健やかな状態で描くのか」といった働き方、生き方の話まで、司会としてme and youの野村由芽さんをお迎えし、おふたりにうかがっていただきます。



・イベント名:前田豆コ×millitsuka「性や愛を、イラストでどう描く?」

・開催期間:11月10日(金) 19:30~21:30

・開催場所:本屋B&B (世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F) ※オンライン配信あり

・参加費:

来店参加 (数量限定・1ドリンク付き) :2,750円(税込)

オンライン配信参加:1,650円(税込)

・申し込みURL:https://bb231110a.peatix.com/



また11月10日(金)~11月30日(木)には、トークイベント司会の野村由芽さんが手掛けるウェブマガジン「me and you little magazine」とコラボレーションした選書フェア「多様な性愛のかたち」を本屋B&B内で開催。TXAでコラボレーションしているアーティストとme and youが「多様な性愛のかたち」をテーマに本をセレクトします。





前田豆コ(まえだ・まめこ)

1993年東京都出身。2020年からイラストレーター・アーティストとして活動を始める。幼少の頃から習っていたダンスの影響で身体を使った表現に関心を持ち、身体の伸縮によって生まれる張りやシワの美しさに着目したふくよかな体型の人物を描いている。開放的なキャラクターたちがユーモラスに描かれる作品に海外からのオファーも急増。韓国でのアートフェア出展が決定するなど、その活躍を世界へと広げている。





millitsuka(みりつか)

イラストレーター。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。東京在住。デジタル、アナログ両方の手法でグラデーションを特徴としたイラストを制作。広告や装画、アパレルなどのイラストレーションのほか、個展などの個人制作も行う。散歩と動物のぬいぐるみを集めるのが趣味。





「TXA-TENGA by Artist-」とは







「TXA-TENGA by Artist-(ティーエックスエー テンガ バイ アーティスト)」は、「性を表通りに、誰もが楽しめるものに変えていく」をビジョンに掲げるTENGAが、多様な愛のかたちを礼賛し、性愛に対する社会の価値観を変えるためにスタートしたプロジェクトです。

アダルト製品ではない角度から、ファッションの“時代性”とアートの“自発性”を用い、性愛への関心を喚起します。



第一弾のunpisさん、ボブ a.k.a えんちゃん、OTANIJUNさんとのコラボアイテムを皮切りに、さまざなアーティストさんとのコラボアイテムを発売。

現在はTXAオリジナルのラインアップも展開しております。

アパレルアイテムのほか、今後はイベント開催やアートブックの販売など多角的な展開を行っていく予定です。



【公式SNS】

・Instagram https://www.instagram.com/t_x_a__

・X(Twitter) https://twitter.com/t_x_a_



