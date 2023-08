[ワイム総合企画株式会社]

~[GOLF NEXT 24]ゼロから万全サポート~



不動産の所有、売買、管理などを行うワイム総合企画株式会社(東京都新宿区、代表取締役 佐藤 直史)は、昨年12月に完全個室型・無人24時間運営のインドアゴルフ事業【GOLF NEXT 24】をスタートし7月には5店舗目をオープンする予定です。そのノウハウを活かし無人運営のインドアゴルフ事業の開業・運営するにあたり必要となる店舗の土地探しから施工・内装・システム設備・運営ノウハウに至るまで、ありとあらゆる事業サポートの提供を開始いたします。















これからインドアを立ち上げたいと考えている方、一度ご相談ください。



■【GOLF NEXT 24】について

GOLF NEXT 24は、ゴルフを愛する方のためにつくられた

「リーズナブルな大人の遊び場」です。1ブース毎に個室となっており、あなただけの空間で「完全貸切」大画面シミュレーションゴルフをお楽しみいただけ、ご利用は1コマ80分から、ゆっくりラウンドも楽しめます。

広々とした個室。プランによって非会員の同伴1名~3名無料なので、相模原店ではお二人でラウンドを楽しむ方が数多く見られます。24時間無人運営施設なのでいつでもご自身のタイミングでプレイをすることができます。



♦完全無人24時間営業 オンラインシステムで予約から施設の入館の際のロック解除までスマホ一つで完結

♦手ぶらでOK 全室男女それぞれレンタルクラブを備え付け

♦完全未経験でもマンツーマンレッスンでスピード上達



【施設概要】

名称: GOLF NEXT 24 秦野渋沢店

オープン日: 2023年7月21日

価格 :6,600~25,700円(税込み)

部屋数 :4室

場所 :神奈川県秦野市堀西15-7

公式HP :https://golfnext24.jp/shibusawa/

【会社概要】

ワイム総合企画株式会社

代表者 :佐藤 直史

所在地 :東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル6階

URL :https://waim-group.co.jp/

設立 :1953年11月5日

資本金 :2000万円

従業員数:430名(2022年11月現在)ワイムグループ子会社含む



<施設に関するお問い合わせ先>

担当:谷口 TEL: 080-8063-8296 MAIL: golfnext24@waim-group.co.jp



