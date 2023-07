[T2WEB]

T2WEB株式会社とWebXとの正式パートナーシップを締結にあたって、T2WEB株式会社が運営するイベントスペース「Crypto Lounge GOX」でWebX公認サイドイベントを開催します。



T2WEB株式会社が、暗号資産・Web3メディアCoinPostの「WebX」カンファレンスとのパートナーシップを締結し、「Crypto Lounge GOX」でサイドイベントを開催します。これらのイベントは、暗号資産やWeb3技術の交流・ネットワーキングの機会を提供します。





T2WEB株式会社(東京都中央区、代表取締役:井上慎也)は、この度、日本最大の暗号資産・Web3メディアCoinPostが企画・運営するアジア最大規模のグローバルカンファレンス「WebX」と正式にパートナーシップを締結しましたと発表します。このパートナーシップにより、T2WEB株式会社が運営するイベントスペース「Crypto Lounge GOX」で、WebXのサイドイベントが多数開催されます。





Crypto Lounge GOXでは以下のWebXサイドイベントが開催予定です。



なこちとNishi&ゆなゆなのクリプト英会話教室

7月21日(金) 18:00~22:00

申し込み:https://lu.ma/kqyqjwbu





VC Drinks x Unleash the full potential of Web3

7月25日(火) 19:00~21:00

申し込み:https://lu.ma/d1uk4h70





Worldcoin Meetup

7月26日(水) 18:00~21:00



DeSpread x CRYPTO TIMES

7月27日(木) 18:00~21:00

申し込み:lu.ma/cryptotimes.despread





Tokyo Stage UNDEFINED HACKER HOUSE

7月29日(土)12:00~7/30(日)21:00

申し込み:https://lu.ma/udlhackerhouse-tokyo





これらのイベントは、WebXカンファレンスの一環として、Crypto Lounge GOXで開催され、暗号資産やWeb3技術に関心のある人々が一堂に会し、情報交換やネットワーキングの機会を提供します。



T2WEB株式会社について

T2WEB株式会社は、13,000人以上のユーザーがいるYield Farming Lab(YFL)のDiscordコミュニティを保有し、Crypto Lounge Groove On X(GOX)にてオフラインコミュニティの運営やイベント等の企画・開催しているBCG・GameFi開発会社です。

大手が参画する「OASYS」との連携や、大手ゲームギルドとの連携などを行っており、自社で制作からPRまで一貫して行うことのできる国内のブロックチェーン受託開発企業です。





Crypto Lounge GOXについて

Crypto Lounge GOXは、T2WEB株式会社とブロックチェーン/仮想通貨に関する総合メディア「CRYPTO TIMES」を運営する株式会社ロクブンノニが共同運営する、2022年11月末にオープンしたCryptoイベント向けレンタルスペースです。

暗号資産やNFT好きの仲間がオフラインで気軽に集まれる場所として、また学びや情報発信のできる場所として活用していただくことを目的としています。東新宿というアクセスしやすいロケーションに位置し、Cryptoを意識した内装のイベントスペースとなっています。

公式サイト:https://cryptoloungegox.com/

Twitter:https://twitter.com/groove_on_x





運営会社について

T2WEB株式会社(代表取締役:井上慎也)

公式サイト:https://t2web.co.jp/

Twitter:https://twitter.com/t2web_cojp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-16:46)