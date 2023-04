[DreamHack Japan実行委員会]

DreamHack Japan 実行委員会は、2023年5月13日(土)・14日(日)に幕張メッセで開催されるEsportsをはじめ、音楽ライブ、ゲームやアニメなどのコンテンツ、新しいプロダクトの展示などを複合的に展開するエンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にて、新たに第7弾となるゲームステージ企画、出演アーティスト、会場マップ、およびグッズ販売に関する追加情報を解禁します。











第7弾追加発表コンテンツ 概要



【ACTIVITY AREA - STAGE L】

レインボーシックス シージ「R6S Dream Showdown 2023」対戦カード決定!さらに海外からレジェンドプレイヤーPenguの来日も決定!





【ACTIVITY AREA】

「HOGWARTS LEGACY」が参戦決定!



TIFゲーム部 ステージライブ企画に「REIRIE」「NEO JAPONISM」の出演が決定





【LIVE AREA (イベントホール)】

LIVE AREAのアーティストとして「DXTEEN」の出演が決定!





【会場情報】

DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA 会場マップを公開



DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA オリジナルグッズ 第一弾ラインアップを公開!







<ACTIVITY AREA - STAGE L:5月13日>

レインボーシックス シージ「R6S Dream Showdown 2023」対戦カード決定!日本代表チーム「DONUTS VARREL」と韓国からの招待チーム「Dplus KIA」が対決!さらに海外からレジェンドプレイヤーPenguの来日も決定!



5月13日(土)に「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にて開催される、タクティカルシューターゲーム『レインボーシックス シージ』のステージ企画「R6S Dream Showdown 2023」の決勝戦の対戦カードおよび出演ゲストが決定いたしました。



5月13日(土)16:30より会場STAGE L -ACTIVITY AREA- にて、日本から10チームが参加した国内予選を勝ち上がった「DONUTS VARREL」と韓国からの招待チーム「Dplus KIA」がオフラインにて対戦します。スペシャルゲストとして、俳優として活躍する西銘 駿をゲストに迎え、大会当日の様子をお届けします。賞金総額 約100万円と各地域をリードするチームとしての矜持、「R6S Dream Showdown 2023」 勝者の座がかかった一戦を、ぜひ会場で見届けてください。



さらに、『レインボーシックス シージ』ブースでは、RJLチームの選手に加え、競技シーンでこれまでに数々の活躍を見せ2018年、2019年の「Six Invitational」では2連覇を達成したシージ界のレジェンドプレーヤーPenguや、シスル、 Yunocy、ぽぽちゃんをはじめとする豪華ゲストを迎え、2日間にわたって会場を盛り上げます。



イベント会場では、サイン会の実施も予定されています。また『レインボーシックス シージ』ブースでは、会場限定商品の販売やフォトスポットなどファンの皆様必見の様々なコンテンツをご用意しています。



■「R6S Dream Showdown 2023」決勝大会概要

・大会名称:R6S Dream Showdown 2023

・開催日程:2023年5月13日(土)16:30-20:30

・開催場所:STAGE L -ACTIVITY AREA-

・試合形式:BO3対戦形式

・配信チャンネル:Twitch https://www.twitch.tv/rainbow6jp YouTube https://www.youtube.com/@rainbow6jp ■出演者

・出場チーム 日本代表チーム(DONUTS VARREL)、アジア地域招待チーム(Dplus KIA)

・MC 野々宮ミカ https://twitter.com/nonomiyamika

・実況・解説 Okayama https://twitter.com/TDokayama

ともぞう https://twitter.com/tom85y

CrazyPapiyoN https://twitter.com/CrazyPapiyooooN

・スペシャルゲスト 西銘 駿



■ 「R6S Dream Showdown 2023」 大会協賛

Legion(公式ゲーミングPCパートナー): https://www.lenovo.com/jp/ja/legion/

Steelcase(公式チェアパートナー): https://jp.steelcase.com/

EPOS(公式オーディオパートナー): https://www.eposaudio.com/ja/jp/gaming

FUTAROKU(公式グッズパートナー): https://futaroku.gg/



<ACTIVITY AREA:5月13日・14日>「HOGWARTS LEGACY」がDreamHack Japan Supported by GALLERIAに参戦決定!



ハリー・ポッターの小説で初登場した世界を舞台とする、没入感の高いオープンワールド・アクションRPG「HOGWARTS LEGACY(ホグワーツ・レガシー)」の参戦が決定!ACTIVITY AREAにて2日間、様々な企画を展開します。詳細な企画情報については後日お知らせしますので、ぜひご期待ください。



<ACTIVITY AREA - STAGE R:5月13日・14日>

TIFゲーム部による「TOKYO IDOL FESTIVAL SPECIAL STAGE」の開催が決定!



5月13日のACTIVITY AREA<STAGE R>では、TOKYO IDOL FESTIVALの出演アイドルを中心としたゲーム好きアイドルたちによるゲーム部活動「TIFゲーム部」によるステージライブ企画の開催が決定。5月13日(土)には、TIF2023に出演する「REIRIE」、5月14日(日)は「TIFゲーム部」でも活躍する福田みゆが所属する「NEO JAPONISM」が、ACTIVITY AREA <STAGE R>にてライブパフォーマンスを行います。



REIRIE

黒宮れい、金子理江による新ユニット「REIRIE」。5年ぶりの再始動にも関わらず、3月に行われた1stライブのチケットは即日SOLDOUT!満員のオーディエンスによる歓喜の声に包まれた。二人にしか出せない世界観に憧れる女性ファンが急増中!高校生が選ぶ『2023年NEXTトレンドランキング』にもノミネートされ注目が高まっている。



NEO JAPONISM

“闘う“をコンセプトに活動する5人組ガールズグループNEO JAPONISM(ネオジャポニズム)。NEO SOUND,NEO CULTUREを掲げ、誰が“聴いても観ても踊っても楽しめる”パフォーマンスとキャッチーなバンドサウンド、キャッチーな真似しやすい振り付けで、今までにないライブ空間の提供を目指す。2023年10月には初の全米横断ツアー予定。



TIFゲーム部とは…

TIF出演アイドルを中心としたアイドルたちによるゲーム部活動企画。ゲームを楽しく発信する能力を持つ「ゲー能人」を目指して、アイドル部員たちが「ゲー能力」を身につけるため様々なゲームにチャレンジしていきます。



TIFゲーム部 公式Twitter https://twitter.com/TIF_game



<LIVE AREA:5月14日(日)>

「DXTEEN」がDreamHack Japanに参戦!



<Live Area>では、2日間に渡って多数のアーティストが登場し、圧倒的なクオリティのステージライブでDreamHackの音楽体験をお届けします。今回新たに「DXTEEN」の5月14日(日)出演が決定。ゲームと音楽によるエンタテインメント体験を更に盛り上げます。



DXTEEN

大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6名で結成されたグローバルボーイズグループ。グループ名の「DXTEEN」(ディエックスティーン)は夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtention)・拡大(eXpand)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春(Teen)の“無限な可能性“を表現し、時間が経ち成長しても夢見る青春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められている。



<会場情報>

DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA オリジナルグッズ 第一弾ラインアップを公開!



会場限定のDreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA オリジナルグッズには、Tシャツやマフラータオルをはじめ、日本初開催のDreamHackを盛り上げるグッズをご用意いたしました。ぜひ会場でお買い求めください。





<オリジナルグッズ詳細>

・発泡プリントTシャツ (オレンジ/ホワイト/ブラック) ¥3,300 (税込)

・ロングスリーブTシャツ (ホワイト/ブラック) ¥5,000 (税込)

・マフラータオル (オレンジ/ブラック) ¥2,200 (税込)

・エコバック ¥1,500 (税込)

・ラバーホルダー ¥1,000 (税込)

・ステッカーセット ¥1,800 (税込)



<会場情報>

DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA 会場マップを公開



2023年5月13日(土)・14日(日)に幕張メッセで開催される「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」の会場マップを公開いたします。



本イベントは、幕張メッセ 国際展示場9-11ホールの『ACTIVITY AREA』と、幕張メッセイベントホールの『LIVE AREA』の2つの会場に分かれて、様々なステージ企画やアクティビティが開催されます。



『ACTIVITY AREA』はBYOCブースを除き、全てのチケットで入場可能なエリアです。一方、『LIVE AREA』の入場には「Live & Activity Area Tickets」が必要となります。チケットのお買い間違えのないよう、ご注意願います。





第2弾先行チケット販売も好評発売中!





【チケット先行販売情報 (チケットぴあ)】

チケットサイト[日本]:https://w.pia.jp/t/dreamhack/

チケットサイト[海外]:https://w.pia.jp/a/dreamhackjapan22eng/

販売期間:2023年2月24日(金) 18:00 ~ 4月23日(日) 23:59



【チケット先行販売情報 (ローソンチケット/イープラス)】

ローソンチケット、イープラスでも先行受付中!なお、<BYOC Tickets>と<Live & Activity Area Tickets「自由席」>のお取り扱いはございませんので、上記チケットぴあをご利用ください。

<ローソンチケット> https://l-tike.com/dreamhackjapan/

<イープラス> https://eplus.jp/dreamhackjapan/

販売期間:2023年4月15日(土) 17:00 ~ 4月27日(木) 23:59



「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」 概要





日程:2023年 5月13日(土)-14日(日)会場:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)主催:DreamHack Japan 実行委員会冠協賛:株式会社サードウェーブ協賛:インテルコーポレーション / モンスターエナジー



「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」公式サイト http://dreamhackjapan.com/公式Twitter https://twitter.com/DreamHackJapan公式Instagram https://www.instagram.com/dreamhackjapan/公式TikTok https://www.tiktok.com/@dreamhackjapanコンセプトムービー https://youtu.be/DUx4vQq2nhY



「DreamHack Japan」とは





1994年、「DreamHack」はスウェーデンで初めて開催されました。以来、eスポーツの成長と発展を促進し、常にエンタテインメント・マーケットのファンたちをアクティベートし、新しいカルチャーを作り続けながら世界中へと展開してきました。その「DreamHack」が、2023年、ついに日本上陸を果たします。 「DreamHack」は、数多くのコミュニティで構成された複合型の没入体験イベントです。Esportsやゲーム、アニメ・カルチャーから広がるコスプレ、トークショー、実況中継などのイベント。最新のIPやギアが紹介され、体験できる数々の展示ブースなど、さまざまなコンテンツが有機的に繋がり構成されていきます。*「DreamHack」はゲームとeスポーツ業界を先導するESL FACEIT Groupのエンタテインメントゲーミング・フェスブランドです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/22-16:16)