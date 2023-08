[JAPAN SELECT株式会社]

「日本の厳選食材」と「作り手の想い」に注目するANO TERRINEが、大丸梅田店に初登場。



JAPAN SELECT株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:梅野 涼太)は、北海道産生乳にこだわったチーズテリーヌ(4種類)の提供を、8月23日(水)に大丸梅田店にて催事出店します。







【提供背景・ストーリー】

「コース料理を締めくくるような特別なスイーツ」がコンセプトのANO TERRINE(アノテリーヌ)。



作り手の想いと日本の厳選食材に注目し、その土地でしか味わえない「感動」「おいしさ」「季節」を濃厚なチーズテリーヌで表現しています。



手土産やギフトにぴったりのANO TERRINEを多くのお客様にお楽しみいただきたいと、催事に出店する運びとなりました。



ご家族や大切な方ともシェアできるよう、個包装タイプのカットテリーヌもご用意しております。



【商品の特徴】

北海道産の生乳、京都府の希少な抹茶、静岡県の高級ほうじ茶など、各フレーバーごとに日本各地を代表する食材を厳選しました。



クリームチーズを贅沢に使用したテリーヌは、とろけるような口溶けと濃厚な味わいをお楽しみいただけます。



ご好評により完売中となっておりました、とろける「生」バスクチーズテリーヌにもご注目ください。



【提供開始日】

2023年8月23日(水)~29日(火)

10:00~20:00



【提供場所】

大丸梅田店

地下1F ごちそうパラダイス

(〒530-8202

大阪府大阪市北区梅田3-1-1)



【商品ラインナップ】

■北海道バスクチーズテリーヌ



with box(ギフトBOX付き)4,980円



with cooler bag(保冷バッグ付き)3,980円



カットテリーヌ(個包装)800円







■京むら抹茶レアチーズテリーヌ



with box(ギフトBOX付き)4,980円



with cooler bag(保冷バッグ付き)3,980円



カットテリーヌ(個包装)800円







■富士凛ほうじ茶チーズテリーヌ



with box(ギフトBOX付き)4,980円



with cooler bag(保冷バッグ付き)3,980円



カットテリーヌ(個包装)800円







■とろける「生」バスクチーズテリーヌ



with box(ギフトBOX付き)4,980円



with cooler bag(保冷バッグ付き)3,980円



カットテリーヌ(個包装)800円







■カットテリーヌ詰め合わせ(6切れ入り)

with box(ギフトBOX付き)4,980円

京むら抹茶レアチーズテリーヌ×2切れ

富士凛ほうじ茶チーズテリーヌ×2切れ

とろける「生」バスクチーズテリーヌ×2切れ







■保冷バッグ

275円





※表示価格は全て税込です。



【商品詳細URL】

ECサイト:https://anoterrine.com/collections/frontpage



公式Instagram:https://www.instagram.com/anoterrine/



催事は期間限定となっておりますので、この機会にぜひお買い求めくださいませ。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-19:16)