Social Finance Limitedが運営するGuildQBのCEO・Pyrolysisは、この度台湾最大級のゲームショウであるTaipei Game Show 2023のパネルディスカッションに登壇することが決定いたしました。











登壇するパネルディスカッションのテーマは"How blockchain and Web3 are going to change the foundation of Gaming Industry"です。



また、GuildQBパートナーのWeb3ゲーム「Kyrie & Terra」からCEOのAlexさん、そして「Kyrie & Terra」のパートナーである「Shin-A」からZenithさんも登壇する予定となっています。



■Pyrolysisのプロフィール







日本生まれ。幼少期をイギリスの寄宿学校で過ごした後、イギリスの大学で化学分野の修士号を取得。幼い頃からゲームに関心を持ち、特にPCゲームやFPS、ストラテジーゲームに力を入れている。

国内の多国籍化学メーカーに入社後はセールスエンジニアとして働き、営業やマーケティング、マネジメントなどのスキルを取得。

現在はWeb3ゲーミングギルドであるGuild QB、およびWeb3業界全体を導く存在として、そのグローバルな視点と多様なスキルをビジネス面で発揮している。



■台北ゲームショウとは?







台北ゲームショウ(Taipei Game Show)は、台湾で毎年開催されるゲームイベントです。ビデオゲーム、モバイルゲーム、eスポーツ、VRなど、様々なゲームジャンルに関連する製品やサービスが展示されます。ビジネス関係者にとっても、ゲーム関連業界の最先端を把握できる絶好の場として知られています。



また、ゲームファンにとっても魅力的な場となっており、新しいゲームの体験プレイや、ゲーム関連グッズの販売などが行われることもあります。台湾のゲーム産業の拡大を促進し、海外のゲーム会社との交流を深めることを目的としています。



■台北ゲームショウ詳細



日付:2023年2月2日(木)~2月5日(日)

時間:9:00~17:00

場所:TaiNEX 1 (台北南港展覧館ホール1)

住所:No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan

公式サイト:https://tgs.tca.org.tw/index_2c_e.php



■登壇するパネルディスカッション詳細



日時:2月3日13:00~13:40

テーマ:"How blockchain and Web3 are going to change the foundation of Gaming Industry"



■GuildQBの紹介







Social Finance Limitedの運営するGuildQBは、GameFiに特化したソーシャルWeb3プラットフォーム、およびNFTゲームプレイヤーによるコミュニティです。

2022年春に発足して以来、独自のメディア「Scholars Lab」をはじめ、InstagramやTwitterにてNFTゲームの情報を発信してきました。独自のメタバースプラットフォームの「QB Metaverse City(仮)」の開発に加え、2023年1月にはNFTコレクション「如月(きさらぎ)」を発表しています。

フィジカルイベントにも積極的に参加しており、2022年中には東京ゲームショウやブロックチェーンEXPOに出展。パートナーのKyrie & Terraとともに、Web3ゲームの認知拡大に務めました。



