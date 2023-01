[株式会社K-ブランドオフ]

LINE登録と買取成約5,000円以上でもれなく全員にJCBギフトカード1,000円分プレゼント/買取金額最大20%UP



中古ブランド品のバッグ・時計・宝飾品などを扱うブランドリユースシェアNo.1(※)のコメ兵ホールディングスグループの一翼である株式会社K-ブランドオフ(石川県金沢市)は、東京都渋谷区にFC17店舗目となる「BRAND OFF 買取専門 ラ・ポルト青山店」(FC店舗)をオープンいたします。



※ 「リユース市場データブック2022」((株)リフォーム産業新聞社調べ)













ラ・ポルト青山店の出店について



K-ブランドオフではスピードとキャッシュフローを重視した拡大戦略として、2024年3月期までの3年間でFCでの100店舗出店を目指しています。

今回出店するラ・ポルト青山店は、すでに都内に1店舗を出店している加盟オーナーの2号店となります。

表参道駅から徒歩4分、青山学院大学向かいの複合商業施設「ラ・ポルト青山」は、青山通りに面した視認性の高いビルで、レストラン、スイーツショップ、美容院、など、話題性があり人気の高い店舗が多数入っています。





BRAND OFF 買取専門店とは



ブランド品のバッグ、時計、ジュエリー、宝石・貴金属、衣料のブランド買取専門店として全国展開中です。店舗での買取以外にも、ご自宅に伺う訪問買取や遠方からの宅配買取など、お客様のニーズに合った買取方法が選べます。買取専門店でありながら、オンラインストアから豊富なブランド品を店舗に「お取り寄せ(※)」をすることにより、実際に見て触れて購入することができます。

(※ラ・ポルト青山店は3月中旬頃よりお取り寄せ開始予定)



「お取り寄せ」とは、お近くの店舗で実物商品を確認後にご購入判断頂けるサービスです。

(実物商品を確認頂いた後の購入キャンセルも可能で、商品代金以外は一切費用はかかりません。)

https://www.brandoff-store.com/guide/item_guide/inquery.html



BRAND OFF 買取専門 ラ・ポルト青山店 概要

加盟契約者:BUYERS株式会社

開業日 :2023年2月10日(金)

店舗所在地:東京都渋谷区神宮前5丁目51番地8号 ラ・ポルト青山 1階1-6区画

営業時間 :10:00~19:00

定休日 :水曜日

買取品目 :バッグ/財布・小物/時計/ジュエリー・貴金属・宝石/一部ブランド衣料

https://kaitori.brandoff.co.jp/shop/kanto/tokyo/shop_laporteaoyama.php





加盟オーナー様からのコメント



BRAND OFFの皆様をはじめ、関わって頂いた皆様のおかげで2店舗目をオープンすることができます。ありがとうございます。

表参道、青山周辺の皆さまに当店をご認知頂き、ご来店頂いたお客様に対して、他店よりも迅速で、高価な買取サービスが提供できるよう精進して参りたいと思います。





オープニング記念企画(なくなり次第終了)



LINE登録と買取成約5,000円以上でもれなく全員にJCBギフトカード1,000円分プレゼント/

買取金額最大20%UP(3月末まで)









株式会社K-ブランドオフ 会社概要



1993年創業の株式会社K-ブランドオフ(ケーブランドオフ、K-Brand Off Co.,Ltd.)は、石川県金沢市に本社を置き、ブランドリユースシェアNo.1のコメ兵ホールディングスグループの100%子会社としてラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取を行う「BRAND OFF」や古物商向けオークション事業である「JBA」を展開。

「BRAND OFF」は、日本国内にとどまらず、現地子会社を通じて香港・台湾にも店舗展開しています。



会 社 名 : 株式会社K-ブランドオフ

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 石川県金沢市新神田2丁目5番17号

U R L : https://www.brandoff.co.jp/

事業内容 :ラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取・卸売事業ならびに国内外通信販売事業、古物商向けオークション事業、質業



フランチャイズ本部

FC本部所在地:東京都千代田区鍛冶町1丁目9−16 丸石第2ビル4F

U R L :https://www.brandoff.co.jp/fc/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/30-17:16)