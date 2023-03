[Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd]

2023年3月20日(月) よりPITAKA日本語公式サイト、Amazon、楽天公式店舗にて販売開始



独創的なスマートフォン及びタブレット関連製品の開発・製造を行うスタートアップ企業であるShenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltdは、2023年3月20日(月)に、 Galaxy S23 シリーズに対応した「PITAKA MagEZ Case 3 For Galaxy S23 Series(読み方:ピタカ マグイージー ケース スリー フォー ギャラクシー エストゥエンティスリー)」をAmazon PitakaDirect 、楽天市場 PitakaDirect及び自社公式日本語販売サイトにおいて新発売いたします。









2023年3月20日(月)に東京都内で開催された新製品発表会にて、PITAKAがこの春から展開する注力製品の一つとして、当製品の発売を発表しました。日本国内での発売が予定されているサムスンのフラッグシップモデルである「Galaxy S23」「Galaxy S23+」「Galaxy S23 Ultra」に対応したMagSafe機能を持つ極薄・超軽量スマートフォンケースです。PITAKAブランドでは、2017年からGalaxyシリーズに対応するスマホケースを開発・製造しています。最初に製造したGalaxy note8からnote21、そしてgalaxy S7からS23まで、当社のスマートフォンケースは、Galaxyシリーズのモデルチェンジにあわせて、常にバージョンアップを繰り返してきました。



【製品の特徴】

●極薄(0.95mm)・超軽量(19.3~25.4g)

PITAKA独自のMagSafe SlimBoard™技術によって、金型の中で磁石を樹脂に注入して1枚の薄いシートを形成します。 そのシートの両側をアラミド繊維で2重に挟み込むことで、ケース全体の厚みを軽減しています。

その結果、薄さ:0.95mm、重さ:19.3g(※ Galaxy S23の場合)と、当社前モデルのGalaxy S22用MagEZ Case 2と比較した場合、最大32%薄く、そして20%軽くなりました。既存のMagSafe対応ケースの中でも、極薄かつ超軽量のスマートフォンケースとなっています。



●MagSafe対応:PITAKAエコシステム関連製品との連携が可能

MagSafe用の強力マグネットを内蔵しており、当社のPitaFlow for Phonesシリーズの製品と簡単に連携させることが可能です。そのため「MagEZ Slider」、 「MagEZ BatteryPack (※S23 Ultra および S23 のレンズが隠れます。)」、「 MagEZ CarMount Pro/Lite」、「MagEZ CardSleeve (※S23 シリーズのレンズがわずかに隠れます。) 」と互換性があります。

※「Apple MagSafe Charger」 または「MagSafe Battery Pack」 とは互換性がありません。



■上質な手触りと確かなグリップ感

PITAKA独自の真空成型技術によって、製品を精確に成型することにより、アラミド繊維本来の特性が保持されており、それがPITAKAブランドのスマホケースに独特な手触りの良さを与えています。当社では、スマホケースを含むPITAKA製品の表面にある粒状のテクスチャーを「3Dグリップ」と呼んでいます。この 「3Dグリップ」によって滑らかな感触とユーザーのグリップ性能を向上させています。



■貴重な600D アラミド繊維を使用

600Dのアラミド繊維は、微細な織り方が必要で、製造が難しいため、非常に希少な素材です。そのため、PITAKAのプレミアム製品にのみ使用されています。「D(デニール)」とは繊維の太さを表す単位です。このデニール数が低いほど最終的にケースが薄くになる傾向にあります。600Dアラミド繊維は、鉄の約5倍の強度を持ちながら、重量は約5分の1というハイテク繊維です。600Dアラミド繊維を採用した同モデルの製品は、1500Dアラミド繊維を使用した製品よりも軽く、柔らかくなっています。



■PITAKA独自の浮織(Fusion Weaving™ )デザイン

浮織(日本語読み:うきおり、英語名:Fusion Weaving)技術によって製造されており、時代を超えたユニークなデザインが特徴です。

カラー展開は、ユーザーの好みに合わせた合計3種類です。600D(デニール)のアラミド繊維を使った「オーバーチュア(序曲)」、 「ラプソディ(狂詩曲)」という PITAKA独自の浮織デザインが2種類、そして、通常版の「黒/グレーツイル柄」です。











【製品スペック】

■製品名称:PITAKA MagEZ Case 3 For Galaxy S23 Series

(読み方:ピタカ マグイージー ケース スリー フォー ギャラクシー

エストゥエンティスリー シリーズ)

●対応機種:「Galaxy S23」「Galaxy S23+」「Galaxy S23 Ultra」

●カラー:600D黒/グレーツイル柄、600Dオーバーチュア(序曲) 、 600Dラプソディ(狂詩曲)

●サイズ・重量:Galaxy S23 厚さ約0.95mm 重量約19.3g

Galaxy S23+ 厚さ約0.95mm 重量約22.02g

Galaxy S23 Ultra 厚さ約0.95mm 重量約25.4g

■通常価格:浮織版:8999円(税込)

普通版:7999円(税込)

■製品販売ページ

Amazon PitakaDirect :http://www.amazon.co.jp/dp/B0BTLZC1QR

楽天市場 PitakaDirect:https://item.rakuten.co.jp/pitaka/mcs23-01010100-jp/

日本語公式サイト:https://pitakajapan.com/products/magez-case-3-for-samsung-galaxy-s23



■PITAKAブランドについて





PITAKA(日本語読み:ピタカ)は、 Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd が立ち上げた独自ブランドです。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチなど、ガジェット製品の周辺領域にフォーカスし、斬新的なデザインと独自の素材を用いて、これまでとは異なるテクノロジーと美学でライフスタイルを提案するブランドです。



またブランド名の「PITAKA」とは、古代インドの言語に由来する仏教用語で、物を置く籠(カゴ)を意味しています。通常、人々は、籠の中の物だけに注目し、



容器としてのカゴ自体を気にしておらず、むしろそこにあるのが当然だと感じています。私たちはPITAKAブランドの製品が、カゴのようにユーザーの生活に溶け込み、生活がより便利に、そしてより良いものとなることを願っています。



PITAKAは常に、動物や自然環境、地球との共存や関係性に配慮しています。「PitaCare」という環境保護の理念を持ち、PITAKA reduce(廃棄物の減少)、PITAKA reuse(重複使用)、PITAKA recycle(リサイクル)に取り組んでいます。



≪アフターサービス≫

1.下記の専用フォームをご利用ください。

https://pitakajapan.com/pages/contact-us

2.もしくは support-jp@ipitaka.com までEメールにて日本語でご連絡ください。



■Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd について

Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)は、 2015年11月に中国広東省深圳市でCEO兼独立系デザイナーの鄭陽輝と複合材料の専門家、工業デザイナーなどの専門チームが集まって設立されました。設立以来、ハイテク素材と革新的なデザインを組み合わせた、様々なライフスタイルにあわせた製品をデザインし、ユーザーにとって便利でシンプルかつ、独自性のあるライフスタイルを提案しています。社名にあるLingyi(零壱・リンイー)とは、つまり0から1を作ること、無から有を作り出すようなイノベーションを起こしたいという理念を表しています。現在、当社は世界100以上の国と地域にて製品を販売しており、中国以外にアメリカにも拠点を設立しており、積極的なグローバル化を推進しています。



≪会社概要≫

【企業名】:Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd

(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)

(日本語読み:シンセンシ リンイー イノベーション テクノロジー)

【本社住所】:12F,Block,Central,Avenue Building,Xixiang BLVD West,Baoan District, Shenzhen, 518100,

Guangdong, China

【代表者】:CEO 鄭陽輝(James Zheng)

【設立】:2015年11月

【資本金】:1000万元(約2億円)



