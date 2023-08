[一般社団法人Get in touch]

日比谷OKUROJI3周年記念イベント 同時開催!



一般社団法人Get in touch(代表 東ちづる)は、2023年9月8日~9月24日に、有楽町駅から新橋駅の高架下スペース「日比谷OKUROJI」にて、『妖怪魔混大百科原画展』とともに、『Get in touch展』『妖怪スナック★げっと』を開催します。







《Get in touch の展示》

誰も排除しない「まぜこぜの社会」をめざして活動してきた11年の軌跡を、吊るす・並べる・立てる・隠す、などなど、さまざまにまぜこぜに展示。

ドラァグクイーンや小さなタレントなど、多彩なゲストをお迎えして、「妖怪スナック★げっと」も生配信。

「まぜこぜ」の心地よさを、多様な妖怪たちとお楽しみいただけます。

~Get in touchの活動~

・世界自閉症啓発デーWarm Blueキャンペーン

・セクシュアル・マイノリティ50人の声を紡いだドキュメンタリー映画「私はワタシ~over the rainbow~」制作

・「まぜこぜ一座」公演 『月夜のからくりハウス』

・世界脳性まひの日~Warm Green Day~

・スターバックスコーヒー「mazekozeアートプロジェクト」他

障害者と健常者のアーティストが参加する「まぜこぜアート」、さまざまなゲストがトークする「スナック★げっと」などコンテンツ多数。



《妖怪スナック★げっと》

Get in touchのコンテンツの一つであるYouTube番組『スナック★げっと』。

昭和レトロ感たっぷりのスナックコーナーを設け、生配信を。

手話通訳付き。不定期開催。

マスター:マメ山田(日本一小さい手品師・俳優)

ちぃママ:東ちづる

ゲスト:多彩でゴージャスなお客さまご来店!着物デザイナー、ドラァグクイーン、小さな俳優etc



妖怪もニンゲンも多種多様!

まぜこぜの居心地の良さを体感しよう!



《ご挨拶》

ニンゲン界にも“多様性を受け入れよう”というムードは広がってきましたね。ですが、自分たちとは違ったり、理解できない人を、遠ざけたり、認めなかったり、傷つける、という残念なニンゲンもいます。

自分と違う、理解できない、会ったことがない、得体が知れない.... 妖怪はその象徴かもしれません。

この展示会では、想像力の広がりと表現の多様さを楽しんでいただきたいと思っています。

誰も排除しない「まぜこぜの社会」は、全ての人にとって居心地がいいはずです。

だって、常に健やかな者(健常者)なんて、ニンゲン界にはいないのですから。

ニンゲンも、お互いの違いをおもしろがって、自分をおもしろがって、ハッピーに生きたいですね。



俳優・『妖怪魔混大百科』著者・一般社団法人Get in touch 代表 東ちづる





◆東ちづる(俳優・一般社団法人Get in touch代表)

エンタメを通じて、誰も排除しない『まぜこぜの社会』をめざす一般社団法人「Get in touch」を設立。代表として活動中。

東京2020 オリパラの公式映像「MAZEKOZEアイランドツアー」の企画・構成・キャスティング・演出・衣装デザイン・総指揮を担当。2023年TEDxKyotoにスピーカー登壇。

61体の妖怪を描いた「妖怪魔混大百科」出版。絵本「マリアンナとパルーシャ」(主婦と生活社)、「わたしたちを忘れないで~ドイツ平和村より」(ブックマン社)など著書多数。





◆マメ山田

1966 コメディアンとして大阪からデビュー。 1970 マジシャンとして全国のキャバレ-廻り。蜷川幸雄演出の舞台、美輪明宏演出の舞台に多数出演。映画「妖怪大戦争 」「キングダム 」等。PV AVにも出演。半世紀以上になるので記憶もボケてます。よろしくです。









《開催情報》

『妖怪魔混大百科原画展&Get in touch展&妖怪スナック★げっと』

日時…2023年9月8日(金)~9月24日(日) 11:00~19:00

会場…「日比谷OKUROJI」 G11 (バリアフリー仕様)

入場…無料



【一般社団法人Get in touchについて】

2011 年に活動をスタートし、2012 年に法人化。俳優の東ちづるらが設立。アートや音楽、映像、舞台などのエンターテインメントを通じて、だれも排除しない「まぜこぜの社会」を目指して活動中。4月 2日の世界自閉症啓発デーを「WarmBlueDay」と命名し、企業・自治体などに「東京を青く染めよう」と呼び掛ける「WarmBlue キャンペーン」を展開するほか、マイノリティパフォーマーが集結する舞台「月夜のからくりハウス~まぜこぜ一座~」や、LGBTQ のリアルな声を集めた映画「私はワタシ over the rainbow 」、障害者アーティストのアート作品を社会とをつなげる「MAZEKOZE アート」など、コンテンツ多数。生きづらさを抱える人たちとのトーク & グループセッション「生きづらさだヨ!全員集合!」、「スナック★げっと~チイママちづる~」なども YouTube 配信中。

お問い合わせ先:info@getintouch.or.jp

公式サイト:https://www.getintouch.or.jp/



公開生配信の予定は X(旧Twitter)でチェック



Get in touchチャンネルはこちら





