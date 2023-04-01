［株式会社E-MOTION］





iMe KOREA所属、韓国ガールズグループDreamNote（読み：ドリームノート)が5番目のシングル「Secondary Page」で4月12（水）にカムバックするのに先立ち、収録曲「BLUE(読み：ブルー)を4月3日（月）午後6時に公開する。



この「BLUE」のコンセプトフォトおよび、２つのティザー映像が公開され、”清純ビジュアル+繊細な音色”で注目を集めている。



1つ目のティザー映像ではモノクロ映像で寂しくて悲しい雰囲気と、アコスティックギターの奏でる叙情的な旋律、そして荒涼とした野原を歩く6人。これまでとは別のDreamNoteの魅力を期待させる。



続いて公開された２つ目の映像は、メンバー１人1人クローズアップしたカットに、深い余韻を残す繊細なボーカルと清純なビジュアルが目を引く映像となっている。



また、すでに公開されているコンセプトフォトは、モノクロかつシンプルでメンバーの透明感が際立つ。



DreamNoteが1年6ヶ月ぶりにリリースする5番目のシングル「Secondary Page」。4月12（水）のカムバックにむけて今後続々と新たな情報が公開される予定。ぜひ、公式SNSでも最新情報をチェックしよう！





DreamNote 5th Single Album [Secondary Page]

: Pre-Single 'BLUE' M/V Teaser #1

https://www.youtube.com/watch?v=lishth6riCE







DreamNote 5th Single Album [Secondary Page]

: Pre-Single 'BLUE' M/V Teaser #2

https://www.youtube.com/watch?v=hzNhiY_ksLM







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