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韓国ガールズグループDreamNote　清純ビジュアル+繊細な音色「BLUE」MVティザー公開

［株式会社E-MOTION］


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iMe KOREA所属、韓国ガールズグループDreamNote（読み：ドリームノート)が5番目のシングル「Secondary Page」で4月12（水）にカムバックするのに先立ち、収録曲「BLUE(読み：ブルー)を4月3日（月）午後6時に公開する。

この「BLUE」のコンセプトフォトおよび、２つのティザー映像が公開され、”清純ビジュアル+繊細な音色”で注目を集めている。

1つ目のティザー映像ではモノクロ映像で寂しくて悲しい雰囲気と、アコスティックギターの奏でる叙情的な旋律、そして荒涼とした野原を歩く6人。これまでとは別のDreamNoteの魅力を期待させる。

続いて公開された２つ目の映像は、メンバー１人1人クローズアップしたカットに、深い余韻を残す繊細なボーカルと清純なビジュアルが目を引く映像となっている。

また、すでに公開されているコンセプトフォトは、モノクロかつシンプルでメンバーの透明感が際立つ。

DreamNoteが1年6ヶ月ぶりにリリースする5番目のシングル「Secondary Page」。4月12（水）のカムバックにむけて今後続々と新たな情報が公開される予定。ぜひ、公式SNSでも最新情報をチェックしよう！


DreamNote 5th Single Album [Secondary Page]
: Pre-Single 'BLUE' M/V Teaser #1
https://www.youtube.com/watch?v=lishth6riCE



DreamNote 5th Single Album [Secondary Page]
: Pre-Single 'BLUE' M/V Teaser #2
https://www.youtube.com/watch?v=hzNhiY_ksLM



【関連URL】

・DreamNote 日本公式Twitter
https://twitter.com/dreamnotejapan (@DreamNoteJapan)

・DreamNote Global Twitter
https://twitter.com/iMe_Dreamnote (@iMe_Dreamnote)

・DreamNote Instagram
https://instagram.com/ime_dreamnote?igshid=YmMyMTA2M2Y=

・DreamNote Youtube
https://www.youtube.com/@ime_dreamnote

・DreamNote Facebook
https://www.facebook.com/iMeDreamnote.official

・DreamNote TikTok
https://www.tiktok.com/@dreamnote_imekorea

・DreamNote 日本ファンクラブ
https://fanicon.net/fancommunities/4552

・E-MOTION JAPAN
https://twitter.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)
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企業プレスリリース詳細へ （2023/04/01-15:16）

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