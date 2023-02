[MEISO合同会社]

2023年2月22日20時よりPLT Placeで抽選受付開始



NFTプロジェクトのコミュニティ運営を行うMEISO合同会社(本社:東京都、代表:河明宗/以下、当社)は、株式会社HashPalette (本社:東京都港区、代表取締役CEO : 吉田世博、以下HashPalette)が開発・提供する、日本初*Play to Earn型ブロックチェーンゲーム「エルフマスターズ」とコラボレーションし、「エルフマスターズ」ゲーム内で使用できるコラボNFTを、1PLTでセール開催することをお知らせします。販売方式は抽選で、2023年2月22日(水)20時よりHashPaletteが提供するNFTマーケットプレイス「PLT Place」で抽選受付開始予定です。



*Play to Earn型ブロックチェーンゲームとしては「エルフマスターズ」は日本初となります。(2022年8月インターネットによるHashPalette社調査)









セールの概要は以下の通りです。



■セール概要





販売するNFT:ベリロン×エルマスNFT (エルフ/MR)

販売方式:抽選販売

販売場所:PLT Place https://pltplace.io/

抽選申込開始日時:2023年2月22日(水) 20:00 (予定)

抽選申込終了日時:2023年2月27日(月) 20:00 (予定)

当選発表/パック開封日時:2023年3月7日(火) 20:00 (予定)

販売数量:100体

1人あたりの申込上限:100枠

販売価格:1枠あたり1PLT

決済方法:PLT



※セール内容は変更となる可能性もございます。ご了承ください。

※不正な手段を用いたお申し込みは対象外とさせていただくことがございます。

※NFTのデザインは1種類です。



■「エルフマスターズ(ELF Masters)」ゲーム概要

エルフマスターズは、HashPaletteが開発を手掛けるNFTに特化したブロックチェーン「パレットチェーン(Palette Chain)」を基盤とする、日本初のファンタジーアドベンチャー型 Play to Earnブロックチェーンゲームです。美少女マスター3体とエルフ3体の組み合わせでダンジョンを攻略し報酬を獲得でき、またGasレスでのスカラーシップ運用や高いスケーラビリティを持つメタバース世界を実現します。

PLT Placeで行われたゲームNFTの第一回セールにおいては、マスターレアパックが開始54秒で即完売、第二回セールにおいては抽選申込金額の応募総額が27億円超という結果になりました。

2022年9月には、国内最大級の暗号資産取引所を運営するbitFlyerとIEO (Initial Exchange Offering) による資金調達に向けた契約を締結し、同月にゲームをリリースいたしました。



提供元:HashGames(株式会社HashPalette)

ホワイトペーパー:https://elfmasters.com/pdf/WhitePaper.pdf

公式ホームページ:https://elfmasters.com/

Twitter : https://twitter.com/ELF_Masters

Discord : https://discord.com/invite/WJ6VTnWwUc



ゲーム詳細は下記のプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000056303.html



■VeryLongAnimals

VeryLongAnimalsは、短期的な利益追求と盛り上がりに終始してしまいがちなNFT業界において、最も長くあることを目指すコレクションです。ただ顔が長い動物であることを楽しみながら、商用利用が無許可で可能な二次創作文化や、資本主義の次となる長い主義を作るべくベリーロングポテトが交換されるポイント制度を通して、独自のコミュニティと経済圏を形成しています。2022年11月に初代コレクション「VeryLongAnimals GENESIS」を完結。コレクションの総取引額は131ETH、約定価格は最高10ETHに到達しました。(2023年2月時点)



公式サイト:https://verylonganimals.com/

Twitter(英語):https://twitter.com/verylonganimals

Twitter(日本語):https://twitter.com/vla_japan

Discord: https://discord.gg/JQJnDzpC



