[(ISC)²]

ホワイトハウスサミットにて「One Million Certified in Cybersecurity」の誓約を発表してから1年で、プログラムは著しく成長し重要なマイルストーンに到達



世界最大のサイバーセキュリティ専門家資格の非営利団体である(ISC)²(本社:米バージニア州アレクサンドリア、CEO:クレア・ロッソ)は、本日、(ISC)²がグローバルで展開しているサイバーセキュリティの人材育成に関するプログラム「One Million Certified in Cybersecurity」に26万5,000人以上が登録し、エントリーレベルのサイバーセキュリティ認定試験である「Certified in Cybersecurity(SM)(CC)」の発足から10カ月足らずで2万7,000人以上が同資格を取得したことを発表しました。これらのプログラム・認定試験が急速に普及している事実は、サイバーセキュリティ分野でキャリアをスタートさせようとする人々の間で、サイバーセキュリティ教育とトレーニングに対する関心が高まっていることを示すものです。本件は、将来のために強固で熟練したサイバーセキュリティ人材のパイプラインを構築する、という(ISC)²のコミットメントを強化するものです。





昨年ホワイトハウスで開催されたCyber Workforce and Education Summit(サイバー人材・教育サミット)にて、(ISC)²の最高経営責任者(CEO)であるクレア・ロッソが初めて発表( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000103584.html )した、「One Million Certified in Cybersecurity」の誓約と新たな認定試験により、(ISC)²は、340万人に及ぶ世界的なサイバーセキュリティ業界の労働力不足( https://www.isc2.org/Research/Workforce-Study )を縮小し、多様な背景を持つ人々やこれまでサイバーセキュリティの業界との関わりが薄かった人々をサイバーセキュリティの専門職に惹きつけるために有意義なソリューションを実施するという決意を新たにしました。サイバーセキュリティ人材の採用責任者を対象とした(ISC)²の調査( https://www.isc2.org/Research/Cybersecurity-Hiring-Guide )によると、技術的な経験や経歴に関係なく、エントリーレベルの人材の採用とトレーニングを優先する企業・組織は大きな利益を得ることができ、そうした職場では新たな人材がサイバーセキュリティのキャリアを成功させることができる傾向にあることを示唆しています。



(ISC)²のCEOのクレア・ロッソは、次のように述べています。

「私たちは次世代のサイバーセキュリティ専門家の育成に尽力しており、私たちの継続的なサポートは、エントリーレベルの専門家や新たにサイバーセキュリティの業界でのキャリア形成を目指すに人々にとっての大きな進歩を象徴しています。このマイルストーンの達成により、サイバーセキュリティの専門家になるための新しく多様な道筋を作ることの重要性が浮き彫りになりました。そして、私たちの取り組みはまだ始まったばかりです。(ISC)²は、10ヶ月という短期間ですでに大きな成果を上げており、私たちは世界的な労働力格差を埋め、より多くの専門家がサイバーセキュリティの分野でやりがいのあるキャリアを追求できるよう、これまで以上に尽力して参ります」



(ISC)²は、サイバーセキュリティ業界の人材不足解消へのコミットメントの一環として、個人がキャリアの第一歩となる仕事を得るために必要な特定のスキルを構築し、雇用の機会への扉を開き、新規参入者が成長し長くやりがいのあるキャリアを経験できるような、包括的かつ多様な環境作りを支援するために、業界全体、および世界中で活動しています。



■One Million Certified in Cybersecurity について

(ISC)²は、One Million Certified in Cybersecurity( https://www.isc2.org/landing/1MCC )の誓いを通じて、サイバーセキュリティの分野のキャリアを歩み始める100万人の新しい専門家に向けて、サイバーセキュリティのエントリーレベルの認定試験の受験と、自己学習型トレーニングおよび教育プログラムを無料で提供することを約束しています(CC資格100万人無償提供プログラム)。100万人の認定試験および講座の登録のうち50万人分は、女性やマイノリティなどのために確保されています。Certified in Cybersecurityの試験は、現在、英語、日本語、中国語、韓国語、ドイツ語、スペイン語で提供されています。

「Certified in Cybersecurity」の詳細は、こちら( https://japan.isc2.org/cc_about.html )をご覧ください。



■サイバーセキュリティ人材の多様化

サイバーセキュリティ分野における多様性、公平性、包括性の推進に対する(ISC)²の揺るぎないコミットメントの証として、2023年7月に開催されたGlobal DEI Summit( https://www.isc2.org/events/Global-DEI-Summit )の成功は、(ISC)²の継続的なDEIの取り組みにおいて重要なマイルストーンとなりました。(ISC)²は、障壁を取り除き、よりインクルーシブなサイバー人材を育成する有意義な取り組みを実施するために、DEIパートナーや様々な業界のリーダーと協力し続けます。



(ISC)²の詳細と、エントリー・初級レベルのサイバーセキュリティの職務に就くための基礎的な知識、技術、能力を有すること証明し、雇用主が幅広い経験レベルにわたって強靭なチームを構築できるようにするための(ISC)²の取り組みについては、こちら( https://www.isc2.org/Landing/1MCC )をご覧ください。



■(ISC)²について

(ISC)² (International Information Systems Security Certification Consortium)は、安全で安心なサイバー空間の実現に取り組む国際的な非営利の会員制組織です。高い評価を得ているCISSP(R)(Certified Information Systems Security Professional)資格で知られている(ISC)²は、セキュリティに対する網羅的かつ実用的なアプローチの一要素となる資格のポートフォリオを提供しています。総勢約500,000人以上のメンバー、準会員(アソシエイト)、Candidatesを擁する当団体は、サイバー、情報、ソフトウェア、インフラストラクチャの各分野で活躍する認定セキュリティ専門家で構成されており、業界の発展に寄与しています。当団体のビジョンは、慈善基金であるThe Center for Cyber Safety and Education(TM)( https://www.iamcybersafe.org/ )を通じて、一般の人々に教育を提供するというコミットメントによって支えられています。(ISC)²に関する詳細は、ウェブサイト( https://japan.isc2.org/ )をご覧いただくかTwitter( https://twitter.com/isc2_japan )、Facebook( https://www.facebook.com/isc2Japan )、LinkedIn( https://www.linkedin.com/company/isc2/ )をフォローしてご覧ください。



(C) 2023 (ISC)² Inc.、(ISC)²、CISSP、SSCP、CCSP、CGRC、CSSLP、HCISPP、CISSP-ISSAP、CISSP-ISSEP、CISSP-ISSMP、CBKは、(ISC)²の登録商標です。また、Certified in Cybersecurityは、(ISC)²のサービスマークです。







*本資料は、2023年7月31日(現地時間)に米国で配信されたプレスリリース( https://www.isc2.org/News-and-Events/Press-Room/Posts/2023/07/31/ISC2-Announces-Significant-Progress-in-Bridging-the-Global-Workforce-Gap )の日本語抄訳版です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/01-18:46)