Tempura technologies株式会社が支援する、Sakaba Labs(FRITTO TECH PTE. LTD. 所在地: シンガポール、Director: Moriki Kamio、以下「Sakaba Labs」) は株式会社Pacific Meta(所在地:東京都品川、代表取締役:岩崎翔太、以下「Pacific Meta」)とパートナーシップを締結し、Web3領域における戦略・企画の立案からシステム開発、運用に至るまで、グローバルに展開する事業をワンストップで支援します。

パートナーシップ締結の経緯



Pacific Metaは国内外のWeb3事業にコンサルティング事業やマーケティング支援を提供してきました。特に海外展開や戦略立案など、非開発領域に強い専門性を持ち、大手企業への支援実績もあります。

Sakaba LabsはWeb3ゲーム向けの分散型パブリッシャー「Sakaba」を開発し、国内外の140以上のゲームタイトルを支援しています。また、Web3ゲーム向けに対して、マーケティング・コミュニティ形成分野の業務支援やブロックチェーン領域のプロダクトやソリューションの開発支援を行ってきました。また複数の上場企業の支援実績もあります。

本パートナーシップの締結により、Sakaba Labs は戦略立案からシステム開発まで一貫的な支援が可能になりました。また両社とも海外企業を多数支援してきた実績があり、Web3プロジェクトで必要不可欠な海外展開まで支援していきます。Sakaba Labsのブロックチェーン領域の企画・システム開発力と、Pacific Metaの国内外のWeb3プロジェクトを支援する中で培った事業アセットを掛け合わせることで、Web3領域の事業戦略立案からシステム開発、運営まで、海外展開を含む全行程をワンストップで支援します。

また2024年1月16日にWeb3領域での事業立ち上げをしたい方向けのWebセミナーの開催が決定しました。本ウェビナー「Web3業界の新規事業のリアル ~新規事業の必要要件とは~」ではWeb3業界で新規事業を立ち上げるメリットと、成功に向けて取るべきステップについて、Web3業界での0からの事業立ち上げ経験者からのリアルな洞察を提供します。Web3業界での起業経験があるSakaba Labs 代表の神尾守輝とPacific Meta 共同創業者の畝地和人が登壇します。

https://forms.gle/kyzXfG8ZdqTn9RT26

Web3業界への新規事業立ち上げに興味がある方は、上記のフォームより是非ご応募ください。

ウェビナーについて







テーマ:Web3業界の新規事業のリアル ~新規事業の必要要件とは~

日程:2024年1月16日 17時~18時

登壇者:Sakaba Labs 代表 神尾守輝

Pacific Meta 共同創業者 畝地和人

概要:



Web3業界の流れの早いトレンドの中で、新規事業を立ち上げることは簡単なことではありません。一方で新たなビジネスチャンスで溢れているのも事実です。Web3業界での0からの事業立ち上げ経験者から、Web3業界で新規事業を立ち上げるメリットと、成功に向けて取るべきステップについて、リアルな洞察を提供します。

フォーム:https://forms.gle/kyzXfG8ZdqTn9RT26

お問い合わせ先:kotaro.saito@pacific-meta.co.jp

Sakaba Labsについて



Sakaba Labsはブロックチェーン・生成AI等の先端技術を活用し、新規事業の創出・事業のグローバル化を支援するプロ集団です。世界各地に所在するメンバーがグローバルに事業を展開するための企画や実装を支援します。Sakaba Labsはシンガポールを拠点とする「Fritto Tech」が運営し、日本における事業は東京を拠点とする「Tempura technologies株式会社」と合同で支援いたします。自社ではWeb3分野における分散型ゲームパブリシャーである「Sakaba」を開発し、大人気ゲームタイトルの「SHRAPNEL」や「APEIRON」にも活用されています。

・会社名:FRITTO TECH PTE. LTD.

・Sakaba Beta Product: https://beta.sakaba.xyz/

・Sakaba website: https://sakaba.xyz/

・Sakaba Twitter: https://twitter.com/SAKABA_xyz

・Sakaba Discord: https://discord.com/invite/phtvhS5CKW

・Sakaba Medium: https://medium.com/sakaba-xyz

Pacific Metaについて



Pacific Metaは「Web3の総合コンサルティングファーム」として、国内外のWeb3プロジェクトを一気通貫でご支援させていただいております。

Web3事業に挑戦する国内外の企業やプロジェクトに対して、Web3の専門知識を活かしたコンサルティング/事業開発/マーケティングの支援や、グローバルチームであることを活かした国内プロジェクトの海外進出、海外プロジェクトの日本(及び東アジア)進出支援を行っております。

【会社概要】

所在地 : 東京都品川区東五反田2丁目5-2 THE CASK GOTANDA 305

代表者 : 代表取締役社長 岩崎 翔太

創業日 : 2022年8月10日

事業内容 : Web3のマーケティング・海外進出支援事業

資本金 : 1.5億円(資本準備金含む)

会社URL : https://pacific-meta.co.jp/

お問い合わせ

・会社HP:https://pacific-meta.co.jp/contact/

・mail:info@pacific-meta.co.jp

・Pacific Meta Game Guild: https://discord.gg/pmgg

・Pacific Meta Magazine : https://pacific-meta.co.jp/magazine/

Tempura technologies について



「世の中のモノの流動性を最大化する」というミッションのもと、世の中のモノと資本の取引の摩擦を軽減し、流動性を最大化していくことを目的に、ブロックチェーン・ソフトウェアを活用したソリューションの展開・システム開発事業を展開しています。また、エンターテイメント分野のグローバル進出・Web3事業支援を目的とした「Sakaba Lab」をシンガポール拠点の「FRITTO TECH PTE. LTD.」と連携して立ち上げ、数多くのゲーム・エンターテインメント分野のWeb3事業立ち上げ・システム開発を支援しております。

・会社名:Tempura technologies株式会社

・所在地:東京都渋谷区東2丁目25-3GUILDSHIBUYA5F

・Website: https://tempuradao.xyz/



