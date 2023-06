[ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社]

MAN WITH A MISSIONとのコラボレーション特別仕様で店舗先行販売アイテムも登場。BREWDOGの樽生ビールが飲める期間限定ストアは2023年6月21日(水)オープン



ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社が取り扱う「BREWDOG(ブリュードッグ)」は、世界中を本当にうまいビールに夢中にさせることをミッションとし、挑戦を続け、自分たちの意志で“明日(あした)”に向けて新しいビール文化を創ることを目指す、英国発のPUNKなブランドだ。

この度、渋谷という流行・カルチャーの発信地において“公園のASHITA(あした)”を創造するミクストユース型施設「RAYARD MIYASHITA PARK」に、MAN WITH A MISSIONとのコラボレーションポップアップストアを期間限定でオープンすることが決定した。この夏、再び活気を取り戻している渋谷の地で“PUNK”を感じてみないか。







渋谷という流行・カルチャー発信地の渋谷区立宮下公園が再整備されて2020年誕生したミクストユース型施設「RAYARD MIYASHITA PARK」に期間限定で、BREWDOGのポップアップストアが初めてオープンする。

本ストアは、今春より共同でプロジェクトを立ち上げている「MAN WITH A MISSION」とのコラボレーションスポットとしても機能。ストアオープン期間中はここでしか購入が出来ない「MAN WITH A MISSION」オリジナルグッズが販売されるほか、軽快な飲み心地が特徴的なBREWDOG各種の樽生ビールを味わうことが出来る。

BREWDOGとMAN WITH A MISSIONがコラボレーションする世界観を楽しめるこの場所でしか体験できない、BREWDOGらしさを体感できるこの空間へ。ぜひ訪れてみて欲しい。



BREWDOG MAN WITH A MISSION Collabo Shop

・期間 :2023年6月21日(水)~7月31日(月)

・所在地 :東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F

・営業時間:11:00~21:00



what you can experience in RAYARD MIYASHITA PARK ?(期間限定ポップアップならではの体験)





「RAYARD MIYASHITA PARK」に期間限定オープンするポップアップストアでは、樽生ビール3種(PUNK IPA、ELVIS JUICE、HAZY JANE)が味わえるほか、コラボレーションする「MAN WITH A MISSION」の超先行アーティストグッズを発売!パンクス(BREWDOG愛好者の通称)やガウラー(MAN WITH A MISSIONファンの通称)だけではなく、初めてブランドに触れていただく方にとってもこの世界観を楽しんでいただける空間になること間違いなし。今年の夏は最高のクラフトビールと音楽で満喫してみない?



■BREWDOG MAN WITH A MISSION Collabo Shop





販売予定メニュー(クラフトビール)一覧





・提供メニュー名 |PUNK IPA(パンクアイピーエー)、ELVIS JUICE(エルビスジュース)、HAZY JANE(ヘイジージェーン) ※各商品生ビール、瓶、缶での販売をいたします





販売予定グッズ(MAN WITH A MISSION先行販売)一覧







架空のホテル・HOTEL GAWFORNIA内のハンバーガーショップ[GAW’S BURGER]の商品という設定で発売される本グッズは世界先行発売商品として展開。グッズ1万円以上ご購入でキーホルダープレゼント!

※価格は全て税込み価格、各グッズ画像はイメージです。

※プレゼントキーホルダーは完全先着順、無くなり次第終了です。

※各商品、店舗在庫がなくなり次第販売終了となります。また在庫が追加され次第、事前に予告なく再販売となる場合もございます。予めご了承ください。



1. GAWSバーガーSHOP Tシャツ グリーン/レッド/デイジー/ミディアムブルー(3850円) 各色S~XLサイズ





2. GAWS-ICON-T 097インディゴ/038サンセットオレンジ/001ホワイト/112ガーネットレッド(3850円) 各色S~XLサイズ





3. ロングTシャツ ブラック/ホワイト(4950円) 各色S~2XLサイズ





4. キャップ ブラック/レッド/ネイビー(3850円)





5. パイントグラス 480ml(3300円)





6. タイベックランチパック(3850円)





7. バインダー(2200円)





8. ソックス(2750円)





9.ステッカーセット(1100円)





■MAN WITH A MISSION プロフィール



頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。メンバーはTokyo Tanaka(ボーカル)、Jean-Ken Johnny(ギター、ボーカル、ラップ)、Kamikaze Boy(ベース)、DJ Santa Monica(DJ)、Spear Rib(ドラム)。2010年に突如音楽シーンに登場して以降、日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTさせ、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。さらに、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。2023年3月8日より、自身約4年ぶりとなるワールドツアー「WOLVES ON PARADE」がスタート、世界中の人間たちに音楽の力で共感と共鳴を届ける。



What is MIYASHITA PARK ? (MIYASHITA PARK概要)







東京都渋谷区(区長・長谷部健)と三井不動産株式会社(本社・東京都中央区、代表取締役社長菰田正信)がPPP(パブリックプライベートパートナーシップ)事業として渋谷区立宮下公園の再整備のため建設した低層複合施設。敷地面積約10,740平方メートル 、延床面積約46,000平方メートル 、全長約330mの施設に公園・駐車場・商業施設・ホテルが入居する。多種多様な人々が集まる商業施設やホテルなどを融合することで公園の持つ魅力を施設全体で最大化させ、これまで以上に街全体の賑わいを創出。災害発生時には周辺地域滞在者などの帰宅困難者の一時退避場所として機能する。



他の追随を許さないイギリスNo.1クラフトビール「BREWDOG」







2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、米国やアジアを中心に全世界100店舗以上の直営BARを展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にスパイシーな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない…。

*英国クラフトビール市場金額シェアNo.1(2022年ニールセン調べ)



PUNK Spirit(ブリュードッグのPUNKな生きざま)







ブリュードッグのPUNKな歴史は、2007年に英国・スコットランドで創業者のジェームズ・ワットとマーティン・ディッキー・愛犬が、元手300万円の中で工業団地の倉庫で少量生産からビール造りをスタートしたことから始まった。ブリュードッグが英国NO.1クラフトビールまで急成長した理由の1つは常識外れのPUNKなマーケティングである。例えば、2009年に新たな醸造所を立ち上げる資金を集めるために、ファンが当社の株式の一部をオンラインで購入でき、経営にアイデアや意見を出せる「Equity for Punks」という革新的なビジネスモデルを確立。それ以来、120億5,000万円を超える資金を調達し、世界初の醸造所内にあるホテル設立などのプロジェクトが展開できた。

2010年には「THE END OF HISRORY」という世界最強のアルコール度数55%のビールを開発した。ビールと芸術の限界を押し広げるというコンセプトで、車に轢かれたリスの死骸をパッケージにした。他にも、大西洋の海底でビールを醸造したり、英国議会議事堂に創業者2人の裸の影を映したり、世間の批判を厭わないPUNKなマーケティングを次々に実行したのである。



It’s me, BREW DOG. (ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社概要)







会社名:ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

公式HP: https://www.brewdog.jp/



▽日本でブリュードッグが飲める場所▽

・ブリュードッグ六本木:https://www.brewdog.jp/bar/

・ベルーナドーム(エルズクラフト supported by BREWDOG/クラフトビアーズ オブ トレインパーク supported by BREWDOG)

・BREWDOG MAN WITH A MISSION Collabo Shop ※期間限定



▽日本で飲めるブリュードッグのラインナップはコチラ▽

https://www.brewdog.jp/lineup/



