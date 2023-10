[カール・ハンセン&サン ジャパン株式会社]

新作エキシビジョン≪HOUSE OF CRAFT≫、コラボレーションカフェ≪CRAFT CAFE≫ を2会場で同時期開催!



新作エキシビション|HOUSE OF CRAFT会場:カール・ハンセン&サン ジャパン オフィス

期間:10月21日(土) - 11月2日(木)



コラボレーションカフェ|CRAFT CAFE会場:ロンハーマン カフェ千駄ヶ谷店

期間:10月14日(土)~30日(月)









カール・ハンセン&サンは、2023年10月21日(土) - 11月2日(木)、一般初公開となる渋谷区千駄ヶ谷の<カール・ハンセン&サン ジャパン オフィス>にて、新作エキシビション≪HOUSE OF CRAFT≫を開催します。シンプルで機能的なシェーカースタイルにフォーカスを当て、今年6月デンマーク・コペンハーゲンで開催された<3 daysofdesign>期間中に発表され、10月に日本発売開始となる新作ロッキングチェアCH45 をはじめとした新作を初お披露目します。



また、同時に<カール・ハンセン&サン ジャパン オフィス>より徒歩1分の距離にある<ロンハーマン千駄ヶ谷店>に、カール・ハンセン&サンのダイニングチェアやラウンジアイテムが並ぶ、期間限定のコラボレーションカフェ≪CRAFT CAFE≫がオープンします。期間中は、このコラボレーションを記念したCH24(Yチェア)のスペシャルアイテムを展示・受注生産にて発売し、キッズワークショップやデモンストレーションなども開催します。<ロンハーマン カフェ千駄ヶ谷店>がデンマークの伝統料理スモーブロー(オープンサンド)にインスピレーションを受けて創作した特別メニューもぜひお楽しみください。



両ブランドが大切にするクラフトマンシップ、選び抜かれた素材、そして長く愛されるデザイン。由来する国は異なっても、好きなものを愛でる気持ち、ワクワクする刺激、新しい発見、大切に受け継いできたものに多くの共通項があります。リラックスしながら自分らしい寛ぎの時間を過ごせるコラボレーションカフェに、秋の気持ち良い気候の中、ぜひ足をお運びください。



■新作エキシビション|HOUSE OF CRAFT(ハウス オブ クラフト)

会場:カール・ハンセン&サン ジャパン オフィス

住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷2-10-9

会期:10月21日(土) - 11月2日(木)12:00 - 17:00

最終入場は16:30まで、10月28日(土)29日(日)はクローズ



カール・ハンセン&サンを象徴するクラフトマンシップ、選び抜かれた素材、そしてタイムレスなデザインを軸に生み出されるハンス J. ウェグナーによるデザインの復刻を含めたコレクションを、シンプルで機能的なシェーカースタイルにフォーカスを当て、展示します。ハンス J. ウェグナーは、シェーカー家具の簡素な美しさと高い職人技巧に影響を受け、幾度もの検討を重ねシンプルさと機能を追求した家具を生み出しました。

今回は、2023年6月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された3 daysofdesign(スリー デイズ オブ デザイン)期間中に復刻が発表され、10月日本発売がスタートするロッキングチェア CH45などの新作を日本で初めて展示します。また、カール・ハンセン&サンが長く向き合う木への敬意を込めて、木材の表情に注目する木工アーティスト ニコラス・シュリ―による<Wonders of Wood>と題したアートピースの展示も行います。





■コラボレーションカフェ|CRAFT CAFE(クラフト カフェ)

会場:Ron Herman Cafe SENDAGAYA(ロンハーマン カフェ千駄ヶ谷店)

住所:東京都渋谷区千駄ケ谷2-11-1

会期:2023年10月14日(土)- 30日(土)10:00-20:00

お客様お問合せ先:03-3406-6839



<カール・ハンセン&サン>と<ロンハーマン カフェ千駄ヶ谷店>のコラボレーションによって誕生する期間限定の ≪CRAFT CAFE≫。このコラボレーションを記念した特別仕様のスペシャルアイテムCH24(Yチェア)を展示、受注生産にて発売します。ブランドを代表する個性豊かなダイニングチェア、そしてEOOS(イーオス)や Rikke Frost(リッケ・フロスト)など現代のデザイナーによるソファやラウンジチェアが並ぶ空間の中からお気に入りの一脚を見つけてください。会場には、10月に日本発売の新作ラウンジチェア VLA61をはじめとするコレクションも並びます。<ロンハーマン カフェ千駄ヶ谷>が、デンマークの伝統料理スモーブロー(オープンサンドイッチ)にインスピレーションを受けて創作された特別メニューや、1日限定開催のキッズワークショップやデモンストレーションなどもあわせてお楽しみください。





【スペシャルアイテムの展示・販売】

CH24(Yチェア) ホワイトカラー・ホワイトペーパーコード仕様

¥100,100(税込)



【キッズ ワークシショップ】

内容:カール・ハンセン&サン製品の端材を加工したフレームに、ペーパーコードを編んで装飾します。

10月28日(土)1.12:00~ 2.14:00~

所要時間 20分 (*先着順・事前予約制)



【CH24(Yチェア)ウィービングデモンストレーション】

10月28日(土)1.13:00~ 2.15:00~ (*事前予約制)

*ウィービング:座面にペーパーコードを張る職人技をご覧いただけます。



各種イベントお問い合わせ先:ロンハーマン 千駄ヶ谷店 リビングコーナー 03-3478-6837















ハンス J. ウェグナーによるシェーカースタイルの家具

CH36 / CH37

幾何学的ともいえる明快なラインで構成されたダイニング チェア。アームレスバージョン(CH36)、アーム付 (CH37)の2タイプ。下に向かって細くなるテーパーをか けた優雅で軽快な脚、上部下部のカーブを微妙に変えるこ とで背のサポートをより強化している背もたれなど、機能 美を追求した一脚。1962年デザイン。

CH36 ¥99,000~、CH37 ¥130,900~





CH45

ロッキングチェアに魅了されていたハンス J. ウェグナーが、機能美を追求しデザインした 一脚。成形されたバー、湾曲し後部がせり上 がった独特なアームレストなどのデザイン要素 により、シリーズの他の家具ともしっくりと 調和します。 1965年デザイン。

¥275,000~





CH46 / CH47

オーソドックスなフォルムを斬新かつ優雅にデザインした チェア。彫刻的なアームを備えたタイプ(CH46)、アーム レスタイプ(CH47)の2タイプ。1965年デザイン。

CH46 ¥159,500~、CH47 ¥130,900~





CH53

様々な空間と用途を満たす、シンプルな フォルムが印象的な一脚。 1966年デザイン。

¥78,100~





